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Vacaciones ensambladas, sensualidad al sol y amor familiar: las días de Cinthia Fernández y Roberto Castillo en Miami

La conductora disfruta de unas vacaciones junto a sus hijas y su pareja en la playa entre navegación y momentos compartidos con su círculo íntimo con motivo de su cumpleaños

Un grupo de personas sentadas de espaldas navega en la proa de una embarcación sobre el agua frente al horizonte urbano
Cinthia Fernández y Roberto Castillo recorren las aguas de Miami junto a sus hijas durante la celebración de su cumpleaños.
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Cinthia Fernández festejó su cumpleaños en Miami con sus hijas y su pareja, el abogado Roberto Castillo, y compartió una extensa galería de fotos que resumió los días de descanso entre playa, navegación, paseos y salidas nocturnas. “Que más puedo pedir, en mi cumpleaños feliz”, escribió la panelista al pie de las imágenes.

Lejos de Buenos Aires, la artista reunió a su familia para una escapada frente al mar. Las postales mostraron distintos momentos del viaje: desde selfies en el ascensor y caminatas por la arena hasta una tarde de navegación por la bahía, chapuzones en el agua y una salida nocturna en la ciudad estadounidense.

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Un hombre con barba y tatuajes posa para una fotografía junto a una mujer sonriente de largo cabello castaño al aire libre
Cinthia Fernández posa junto a Roberto Castillo durante los festejos de su cumpleaños en Miami.

En varias de las imágenes, Cinthia Fernández posó junto a sus hijas durante una jornada de playa. Las tres aparecieron con trajes de baño y shorts de jean, tomadas de la mano mientras se dirigían a la costa. Detrás de ellas se distinguían reposeras, sombrillas y los edificios que forman parte del paisaje urbano de Miami.

En otra foto, la panelista se mostró junto a una de las chicas después de entrar al agua. Con el pelo mojado y una sonrisa, ambas se acercaron a la cámara para una selfie. También hubo una imagen dentro de un ascensor, donde Fernández posó junto a dos de sus hijas antes de salir.

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Tres mujeres vistas de espalda caminan tomadas de la mano por una playa de arena junto a tumbonas y grandes edificios
Cinthia Fernández camina tomada de la mano con sus hijas por la playa de Miami durante la celebración de su cumpleaños.

Las fotos reflejaron una dinámica familiar de vacaciones: playa, jornadas al aire libre y recorridas compartidas. En una de las tomas, la conductora y sus hijas miraron el mar desde un punto elevado, con la playa y las palmeras a sus espaldas.

Uno de los planes que formó parte de la celebración fue un paseo en lancha junto a Roberto Castillo y las hijas de Fernández. Desde la embarcación, el grupo recorrió la bahía y tuvo una vista abierta de la costa, los puentes y los edificios de la ciudad.

Una mujer besa en la mejilla a una niña en un balcón. Al fondo se observa el mar, la playa con palmeras y un cielo azul con nubes
Cinthia Fernández frente al mar durante la celebración de su cumpleaños en Miami.

Una imagen tomada desde la proa mostró a las chicas sentadas de espaldas, frente al agua, mientras la lancha avanzaba con una bandera de Estados Unidos en el frente. En otra postal, se observa la costa desde el mar y el perfil urbano de Miami al fondo.

Castillo también aparece junto a Fernández y las jóvenes en la embarcación. En una de las fotos, el abogado, con el torso tatuado, abraza a la panelista mientras los demás integrantes del grupo descansan en la cubierta.

Un hombre con tatuajes besa en la mejilla a una mujer sonriente dentro del agua, con edificios altos en el fondo
Cinthia Fernández y Roberto Castillo posan en el agua durante la celebración del cumpleaños de la modelo en una playa de Miami.

Además de las escenas familiares, Fernández publicó una serie de postales con Roberto Castillo. La pareja se fotografió en la playa, en un espacio al aire libre rodeado de palmeras y también dentro del agua.

En una de las imágenes, el abogado le da un beso en la mejilla a la artista. En otra, ambos miran a la cámara, mojados y sonrientes. Las construcciones de la costa aparecen detrás de ellos en varias de las fotografías.

Una mujer con traje de baño negro sonríe junto a una joven que hace un gesto hacia la cámara en la playa
Cinthia Fernández disfruta de una jornada en la playa de Miami junto a su familia en el marco de su cumpleaños.

También compartieron un retrato tomado desde el agua, donde Castillo abraza a Fernández. Ella lleva una malla negra y él aparece sin remera, con varios tatuajes visibles en el pecho, los brazos y la espalda.

Las imágenes mostraron una celebración íntima, con tiempo de pareja y actividades junto a las hijas de la artista.

Una mujer vestida de azul y un hombre con camisa azul y pantalón blanco posan de la mano frente a un edificio con el letrero de Louis Vuitton
Cinthia Fernández y Roberto Castillo posan juntos frente a un centro comercial durante la celebración del cumpleaños de la modelo en Miami.

La escapada tuvo también un capítulo nocturno. Fernández y Castillo se fotografiaron tomados de la mano frente a una tienda de Louis Vuitton. La imagen fue tomada al caer la tarde y los mostró con un look distinto al de las jornadas de playa.

Para esa salida, Cinthia eligió un conjunto negro con remera de manga corta y minifalda plisada. Completó el atuendo con zapatillas blancas y una cartera estampada. Castillo llevó una camisa celeste abierta sobre una remera blanca, pantalón blanco, reloj dorado y sandalias negras.

Tres personas se toman una autofoto frente al espejo de un ascensor con paredes metálicas vestidas con ropa de verano
Cinthia Fernández se toma una fotografía junto a sus hijas frente al espejo de un ascensor durante su viaje a Miami.

La publicación incluyó además una postal de un edificio de la firma francesa y otras fotos de la ciudad, como parte del recorrido que realizaron durante el viaje.

La conductora eligió una frase breve para acompañar la galería, que combinó imágenes de playa, navegación, paseos y salidas con Roberto Castillo y sus hijas. “Que más puedo pedir, en mi cumpleaños feliz”, escribió.

Sin mostrar una torta ni una celebración formal, Fernández dejó en claro que el foco de su cumpleaños estuvo puesto en el viaje y en la compañía de su círculo íntimo. La secuencia cerró con nuevas postales de la lancha y una vista de la bahía, con la costa de Miami en el horizonte.

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