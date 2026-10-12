A los 40 minutos del show, Tan Biónica debió suspender su concierto en Paraguay

Tan Biónica en Paraguay suspendió el show en plena tormenta

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El sábado pasado, Tan Biónica se presentó en el Arena Asunción del Paraguay, pero terminó antes de lo previsto. La banda alcanzó a tocar durante unos 40 minutos, hasta que la intensidad de la lluvia y los relámpagos obligaron a detener el concierto de forma definitiva.

Miles de seguidores habían llegado al predio para acompañar el regreso del grupo a Paraguay, un año y medio después de su anterior visita. El recital formaba parte de la presentación de El regreso, el disco que la agrupación publicó en noviembre de 2025.

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La noche comenzó a las 21:40 con una proyección en las pantallas del escenario. Las imágenes mostraban a una figura que sobrevolaba Asunción, en una puesta que anticipó la aparición de Chano Moreno Charpentier sobre la pasarela.

El mensaje de Chano en sus resdes sociales, lamentando la suspensión del show

El cantante salió con los brazos abiertos para interpretar los primeros versos de “Santa María”. Llevaba una túnica acolchada, con capucha y sin mangas, mientras recorría la pasarela dispuesta entre el escenario principal y el campo.

La respuesta del público fue inmediata. Entre gritos, celulares en alto y una garúa que ya cubría el recinto, la banda continuó con “Ella”, una de sus canciones más pedidas. La lluvia, sin embargo, pasó rápidamente de ser una presencia incómoda a un factor determinante para el desarrollo de la noche.

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En el repertorio también estuvieron “Perdida”, “Arruinarse” y “Biutiful”. Durante el concierto, Chano agradeció a los asistentes por el recibimiento y expresó la alegría del grupo por volver a presentarse en la capital paraguaya.

“Gracias por este arranque tan emotivo, tan arriba”, manifestó el músico ante una multitud que siguió cantando incluso cuando el agua comenzó a caer con mayor fuerza.

El piano elevado y la pasarela en el tramo inicial

Un comunicado oficial de Tan Biónica explica la suspensión de su concierto en Paraguay debido a las malas condiciones meteorológicas

Uno de los momentos de la breve presentación tuvo lugar cuando el vocalista se sentó frente a un piano que ascendió desde una plataforma instalada en la pasarela. Desde allí interpretó la primera parte de “Arruinarse”, antes de reunirse otra vez con el resto de los integrantes de la banda.

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El montaje incluía una gran pantalla led detrás del escenario, luces de colores y una segunda tarima ubicada en el sector de campo. Esa estructura, preparada para otra parte del espectáculo, no llegó a utilizarse debido a la suspensión.

La actividad continuó con “Música”, pero para entonces las condiciones meteorológicas ya se habían vuelto adversas. Los artistas permanecían expuestos a la lluvia y el clima afectaba tanto a los músicos como a los equipos técnicos desplegados en el escenario.

La salida de los fanáticos bajo la lluvia

Los fanáticos deTan Biónica se retiran del estadio ante la comunicación de fin del show por seguridad

Luego de interpretar varios temas, Chano comunicó que harían una pausa para evaluar cómo continuar. Poco después, las pantallas del Arena Asunción exhibieron un aviso que informaba una interrupción momentánea por razones climáticas.

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El mensaje indicó que la medida buscaba preservar la seguridad y el bienestar de las personas presentes. Durante esos minutos, los asistentes aguardaron novedades bajo una lluvia cada vez más intensa.

La espera duró cerca de diez minutos. La tormenta se agravó, con precipitaciones copiosas y relámpagos en la zona, y la producción anunció la suspensión definitiva del espectáculo.

La productora Garzia Group difundió luego un comunicado a través de sus redes sociales. “Debido a las condiciones climáticas adversas, la producción del artista da por finalizado el show”, señaló la empresa.

El cantante Chano Moreno Charpentier en elescenario junto a Tan Biónica, que suspendió su presentación en Paraguay por la fuerte tormenta

La organización reiteró que la decisión respondió a criterios de seguridad. No será reprogramado y no habrá devolución de entradas, debido a que el artista alcanzó a realizar una parte de la presentación, según se informó tras la cancelación.

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La salida del predio se produjo en medio del temporal. Muchos espectadores se retiraron con impermeables, ponchos o bajo paraguas, mientras otros intentaban resguardarse de la lluvia en los sectores cubiertos.

Chano y Tan Biónica, frenados por una tormenta

La suspensión dejó sin escuchar en vivo varias de las canciones que el público esperaba, entre ellas Obsesionaria en La Mayor, uno de los clásicos más asociados a la historia del grupo. En ese contexto, algunos fanáticos repitieron uno de sus versos más conocidos: “Simplemente pasa que tengo ganas de verte”.

El regreso de Tan Biónica a Paraguay quedó así reducido a menos de una hora, con una lista de temas que apenas comenzó a desplegarse antes de que las condiciones climáticas pusieran fin a la noche en Asunción.

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