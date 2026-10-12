Teleshow

A los 40 minutos del show, Tan Biónica debió suspender su concierto en Paraguay

La banda alcanzó a interpretar varias canciones ante miles de seguidores hasta que una tormenta intensa forzó la cancelación definitiva del recital

Tan Biónica en Paraguay suspendió el show en plena tormenta

Guardar

El sábado pasado, Tan Biónica se presentó en el Arena Asunción del Paraguay, pero terminó antes de lo previsto. La banda alcanzó a tocar durante unos 40 minutos, hasta que la intensidad de la lluvia y los relámpagos obligaron a detener el concierto de forma definitiva.

Miles de seguidores habían llegado al predio para acompañar el regreso del grupo a Paraguay, un año y medio después de su anterior visita. El recital formaba parte de la presentación de El regreso, el disco que la agrupación publicó en noviembre de 2025.

PUBLICIDAD

La noche comenzó a las 21:40 con una proyección en las pantallas del escenario. Las imágenes mostraban a una figura que sobrevolaba Asunción, en una puesta que anticipó la aparición de Chano Moreno Charpentier sobre la pasarela.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X realizada por la cuenta verificada de CHANO sobre su concierto en Paraguay
El mensaje de Chano en sus resdes sociales, lamentando la suspensión del show

El cantante salió con los brazos abiertos para interpretar los primeros versos de “Santa María. Llevaba una túnica acolchada, con capucha y sin mangas, mientras recorría la pasarela dispuesta entre el escenario principal y el campo.

La respuesta del público fue inmediata. Entre gritos, celulares en alto y una garúa que ya cubría el recinto, la banda continuó con “Ella, una de sus canciones más pedidas. La lluvia, sin embargo, pasó rápidamente de ser una presencia incómoda a un factor determinante para el desarrollo de la noche.

PUBLICIDAD

En el repertorio también estuvieron “Perdida”, “Arruinarse” y “Biutiful”. Durante el concierto, Chano agradeció a los asistentes por el recibimiento y expresó la alegría del grupo por volver a presentarse en la capital paraguaya.

“Gracias por este arranque tan emotivo, tan arriba”, manifestó el músico ante una multitud que siguió cantando incluso cuando el agua comenzó a caer con mayor fuerza.

El piano elevado y la pasarela en el tramo inicial

Un texto centrado de color azul sobre un fondo claro explica la suspensión de un concierto debido a una tormenta en Paraguay
Un comunicado oficial de Tan Biónica explica la suspensión de su concierto en Paraguay debido a las malas condiciones meteorológicas

Uno de los momentos de la breve presentación tuvo lugar cuando el vocalista se sentó frente a un piano que ascendió desde una plataforma instalada en la pasarela. Desde allí interpretó la primera parte de “Arruinarse, antes de reunirse otra vez con el resto de los integrantes de la banda.

El montaje incluía una gran pantalla led detrás del escenario, luces de colores y una segunda tarima ubicada en el sector de campo. Esa estructura, preparada para otra parte del espectáculo, no llegó a utilizarse debido a la suspensión.

La actividad continuó con “Música”, pero para entonces las condiciones meteorológicas ya se habían vuelto adversas. Los artistas permanecían expuestos a la lluvia y el clima afectaba tanto a los músicos como a los equipos técnicos desplegados en el escenario.

La salida de los fanáticos bajo la lluvia

Los fanáticos deTan Biónica se retiran del estadio ante la comunicación de fin del show por seguridad

Luego de interpretar varios temas, Chano comunicó que harían una pausa para evaluar cómo continuar. Poco después, las pantallas del Arena Asunción exhibieron un aviso que informaba una interrupción momentánea por razones climáticas.

El mensaje indicó que la medida buscaba preservar la seguridad y el bienestar de las personas presentes. Durante esos minutos, los asistentes aguardaron novedades bajo una lluvia cada vez más intensa.

La espera duró cerca de diez minutos. La tormenta se agravó, con precipitaciones copiosas y relámpagos en la zona, y la producción anunció la suspensión definitiva del espectáculo.

La productora Garzia Group difundió luego un comunicado a través de sus redes sociales. “Debido a las condiciones climáticas adversas, la producción del artista da por finalizado el show”, señaló la empresa.

Un cantante vestido con una capa azul apunta hacia arriba en un escenario iluminado rodeado de humo
El cantante Chano Moreno Charpentier en elescenario junto a Tan Biónica, que suspendió su presentación en Paraguay por la fuerte tormenta

La organización reiteró que la decisión respondió a criterios de seguridad. No será reprogramado y no habrá devolución de entradas, debido a que el artista alcanzó a realizar una parte de la presentación, según se informó tras la cancelación.

La salida del predio se produjo en medio del temporal. Muchos espectadores se retiraron con impermeables, ponchos o bajo paraguas, mientras otros intentaban resguardarse de la lluvia en los sectores cubiertos.

tan biónica
Chano y Tan Biónica, frenados por una tormenta

La suspensión dejó sin escuchar en vivo varias de las canciones que el público esperaba, entre ellas Obsesionaria en La Mayor, uno de los clásicos más asociados a la historia del grupo. En ese contexto, algunos fanáticos repitieron uno de sus versos más conocidos: “Simplemente pasa que tengo ganas de verte”.

El regreso de Tan Biónica a Paraguay quedó así reducido a menos de una hora, con una lista de temas que apenas comenzó a desplegarse antes de que las condiciones climáticas pusieran fin a la noche en Asunción.

Temas Relacionados

AsunciónConciertosTormentasParaguayTan BiónicaChanoTormenta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La foto que disparó el insólito piropo de Marta Fort a su novio: “No sé si cruzarme de vereda o enamorarme”

La hija de Ricardo Fort reaccionó a una foto de Juan Manuel Ramírez, su pareja, con una frase pícara que él retrucó y celebró

La foto que disparó el insólito piropo de Marta Fort a su novio: “No sé si cruzarme de vereda o enamorarme”

Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity tras un desafío de arroz con calamares

La definición de la noche enfrentó a varios participantes después de una prueba de 60 minutos con un ingrediente difícil de manipular

Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity tras un desafío de arroz con calamares

Wanda Nara deslumbró a La Negra Vernaci con sus lujosos zapatos y le bajó el pulgar a Grego Rosello: “Me tocaría mantenerlo”

La animadora de MasterChef Celebrity bromeó con la conductora radial sobre la posibilidad de salir con el humorista. Cuánto sale la prenda de vestir de diseñador

Wanda Nara deslumbró a La Negra Vernaci con sus lujosos zapatos y le bajó el pulgar a Grego Rosello: “Me tocaría mantenerlo”

Nora Colosimo reveló el verdadero motivo por el que se separó de Andrés Nara: “Ojalá hubiera sido una infidelidad”

La madre de Wanda Nara se sinceró eb Secretos verdaderos sobre el final de su matrimonio, que terminó en 2013 tras 29 años juntos. Cómo es su relación actual

Nora Colosimo reveló el verdadero motivo por el que se separó de Andrés Nara: “Ojalá hubiera sido una infidelidad”

Ricardo Darín compartió la felicidad por su nieto Dante y adelantó el cierre de El Eternauta: “Puede haber una película”

El actor compartió cómo vive su rol de abuelo a la distancia, tras el nacimiento del hijo del Chino Darín, y adelantó novedades sobre el futuro de la serie de Netflix creada por Oesterheld

Ricardo Darín compartió la felicidad por su nieto Dante y adelantó el cierre de El Eternauta: “Puede haber una película”

AMÉRICA

Evacúan a pacientes de la antigua sala de Maternidad del Hospital Santo Tomás, en ciudad de Panamá, afectada por el sismo

Evacúan a pacientes de la antigua sala de Maternidad del Hospital Santo Tomás, en ciudad de Panamá, afectada por el sismo

Sholem Aleijem, escritor ucraniano: “La vida es un sueño para el sabio, un juego para el tonto, una comedia para el rico y una tragedia para el pobre”

Qué factores empujan a uno de cada cuatro trabajadores cubanos hacia la economía informal sin garantías laborales

Costa Rica comprará 40 ambulancias para Bomberos y destinará USD 3.2 millones a la Cruz Roja

Uruguay busca equiparar a ciudadanos naturales y legales por ley: “Que el país termine de abrazarte”

MALDITOS NERDS

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Steam retirará los últimos juegos de ‘Leisure Suit Larry’ por decisión de Assemble

Charlie Cox revela que participa en un misterioso nuevo videojuego de Sega

BeXide presenta ‘Cat and Paste!’, un escondite online para 16 jugadores

Team17 anuncia ‘The Escapists 3′ para consolas y PC en 2027

DEPORTES

Estuvo entre las mejores 100 jugadoras de tenis, superó una dura enfermedad y ahora afrontará un nuevo desafío en India

Estuvo entre las mejores 100 jugadoras de tenis, superó una dura enfermedad y ahora afrontará un nuevo desafío en India

Crece la interna en Ferrari: Lewis Hamilton ignoró una orden del jefe de equipo en el GP de Singapur de F1

Nació en Nueva Zelanda, llegó a Argentina sin hablar español, eligió Vélez por sobre River y Boca y fue citado a la Selección: “Mi ídolo es Messi”

Alpine atraviesa el momento más crítico del año en la Fórmula 1: cómo buscará recuperarse y la clave para Franco Colapinto

Tres rojas, caída de una camilla, golpes e intervención policial: los videos de los incidentes en una semifinal del fútbol argentino