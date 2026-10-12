El sentido mensaje de Benjamín Vicuña por el cumpleaños de su hijo Benicio: “Viniste tras un largo invierno”

El actor Benjamín Vicuña sostiene a su hijo Benicio en brazos durante una estancia junto al agua con montañas de fondo.

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Benicio, el hijo menor de Pampita y Benjamín Vicuña, cumplió 12 años y recibió un emotivo mensaje de su padre en las redes sociales, acompañado por una selección de fotos que recorre escenas de su infancia, viajes, juegos y encuentros familiares.

El actor chileno eligió Instagram para saludar a su hijo públicamente y compartir una declaración centrada en el vínculo que construyeron durante estos años.

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“¿En una vida puede caber tanto amor? Sí, Benicio, en tu pecho. Eres el ser más tierno, noble y valiente que conocí”, escribió el actor al comienzo de la publicación. Luego recordó la llegada del niño a la familia con una frase cargada de significado: “Viniste tras un largo invierno y llenaste la casa de luz”.

El actor Benjamín Vicuña posa junto a sus hijos en un espacio verde al aire libre.

Benicio es el menor de los cuatro hijos que Vicuña tuvo con Carolina ‘Pampita’ Ardohain. La pareja también es madre y padre de Blanca, Bautista y Beltrán. La modelo y el actor atravesaron la muerte de Blanca en 2012, cuando la niña tenía seis años. Años más tarde nació Benicio, quien ahora celebró sus 12 años rodeado de los afectos de su familia.

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Las imágenes difundidas por Vicuña muestran distintas etapas de la vida de su hijo. En una de las postales más recientes, el actor posa al aire libre con sus cinco hijos: Bautista, Beltrán y Benicio, frutos de su relación con Pampita, junto a Magnolia y Amancio, nacidos de su vínculo posterior con Eugenia la China Suárez.

Otra de las fotografías lleva a un viaje de playa. Allí, Benjamín sostiene a Benicio cuando era más chico, ambos con el mar detrás y una cadena montañosa en el horizonte. El actor aparece sin remera, con anteojos oscuros, mientras su hijo lleva un short de baño azul. La imagen conserva una escena cotidiana entre padre e hijo, tomada durante una jornada de vacaciones.

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El actor Benjamín Vicuña abraza a su hijo Benicio durante un descanso al aire libre.

La publicación también incluye una foto de Benicio sobre un caballo. El niño viste una camiseta verde flúo de fútbol, pantalón negro y zapatillas blancas, mientras monta en un campo de césped amplio. En el lomo del animal se distingue el número 116. La postal remite a una de las frases elegidas por Vicuña en su saludo: “Ya domaste leones, ya nadaste entre tiburones”.

El actor siguió su texto con una referencia al crecimiento de Benicio y a los primeros aprendizajes que atraviesa durante esta etapa. “Ya conociste en parte de qué se trata la vida y de cómo es más linda gracias a personas como tú”, expresó.

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En otra de las fotos, padre e hijo aparecen recostados en una hamaca de una casa rodeada de árboles. Benicio, todavía pequeño y de pelo rubio, sonríe mientras Vicuña lo abraza con fuerza. El gesto de ambos y la cercanía de la toma refuerzan el tono íntimo del posteo.

Benicio Vicuña monta un caballo marrón en un campo de césped, en una fotografía difundida por el actor Benjamín Vicuña.

También hay una imagen tomada en un aeropuerto. Benicio, de corta edad, está sentado frente a un mostrador de control migratorio, con las manos sobre una superficie iluminada. Detrás de él, su padre se inclina para quedar junto a su cara y ambos miran a cámara. El lugar, con filas de pasajeros y equipos de seguridad, sugiere el inicio o el regreso de un viaje compartido.

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Otra postal muestra al niño abrazado a un perro grande, de pelaje claro, en un jardín. Benicio está descalzo de torso y se apoya sobre el lomo del animal, entre árboles, flores y mobiliario de exterior. La imagen completa el repaso por una infancia atravesada por los animales, el deporte, los viajes y el tiempo en familia.

El actor Benjamín Vicuña sonríe junto a su hijo Benicio mientras el niño coloca sus dedos sobre un escáner de huellas dactilares.

En el tramo final de su mensaje, Vicuña destacó el rol de Benicio con sus hermanos. “Gracias, Beni, por ser el hermano dulce y protector que sueña cualquier familia. Gracias por ser el hijo cariñoso y atento que siempre soñé, gracias por tu mirada inteligente y bella”, escribió.

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El actor cerró la dedicatoria con un agradecimiento por los años compartidos: “Gracias por elegirnos. Gracias Dios, por estos 12 años de amor y aprendizaje. Feliz cumpleaños, hijo mío”.