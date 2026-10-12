Teleshow

El sentido mensaje de Benjamín Vicuña por el cumpleaños de su hijo Benicio: “Viniste tras un largo invierno”

Con recuerdos de distintas etapas de su crecimiento, el actor destacó la ternura, el afecto y la relación del adolescente con sus hermanos

Benjamín Vicuña con gafas de sol sostiene a su hijo Benicio en brazos frente al agua con montañas de fondo
El actor Benjamín Vicuña sostiene a su hijo Benicio en brazos durante una estancia junto al agua con montañas de fondo.
Guardar

Benicio, el hijo menor de Pampita y Benjamín Vicuña, cumplió 12 años y recibió un emotivo mensaje de su padre en las redes sociales, acompañado por una selección de fotos que recorre escenas de su infancia, viajes, juegos y encuentros familiares.

El actor chileno eligió Instagram para saludar a su hijo públicamente y compartir una declaración centrada en el vínculo que construyeron durante estos años.

PUBLICIDAD

“¿En una vida puede caber tanto amor? Sí, Benicio, en tu pecho. Eres el ser más tierno, noble y valiente que conocí”, escribió el actor al comienzo de la publicación. Luego recordó la llegada del niño a la familia con una frase cargada de significado: “Viniste tras un largo invierno y llenaste la casa de luz”.

Benjamín Vicuña y sus cinco hijos posan juntos y sonríen sobre el césped de un parque bajo un cielo azul despejado
El actor Benjamín Vicuña posa junto a sus hijos en un espacio verde al aire libre.

Benicio es el menor de los cuatro hijos que Vicuña tuvo con Carolina ‘Pampita’ Ardohain. La pareja también es madre y padre de Blanca, Bautista y Beltrán. La modelo y el actor atravesaron la muerte de Blanca en 2012, cuando la niña tenía seis años. Años más tarde nació Benicio, quien ahora celebró sus 12 años rodeado de los afectos de su familia.

PUBLICIDAD

Las imágenes difundidas por Vicuña muestran distintas etapas de la vida de su hijo. En una de las postales más recientes, el actor posa al aire libre con sus cinco hijos: Bautista, Beltrán y Benicio, frutos de su relación con Pampita, junto a Magnolia y Amancio, nacidos de su vínculo posterior con Eugenia la China Suárez.

Otra de las fotografías lleva a un viaje de playa. Allí, Benjamín sostiene a Benicio cuando era más chico, ambos con el mar detrás y una cadena montañosa en el horizonte. El actor aparece sin remera, con anteojos oscuros, mientras su hijo lleva un short de baño azul. La imagen conserva una escena cotidiana entre padre e hijo, tomada durante una jornada de vacaciones.

Un hombre y un niño sonríen mientras se abrazan recostados sobre una manta en un terreno con árboles y una construcción al fondo
El actor Benjamín Vicuña abraza a su hijo Benicio durante un descanso al aire libre.

La publicación también incluye una foto de Benicio sobre un caballo. El niño viste una camiseta verde flúo de fútbol, pantalón negro y zapatillas blancas, mientras monta en un campo de césped amplio. En el lomo del animal se distingue el número 116. La postal remite a una de las frases elegidas por Vicuña en su saludo: “Ya domaste leones, ya nadaste entre tiburones”.

El actor siguió su texto con una referencia al crecimiento de Benicio y a los primeros aprendizajes que atraviesa durante esta etapa. “Ya conociste en parte de qué se trata la vida y de cómo es más linda gracias a personas como tú”, expresó.

En otra de las fotos, padre e hijo aparecen recostados en una hamaca de una casa rodeada de árboles. Benicio, todavía pequeño y de pelo rubio, sonríe mientras Vicuña lo abraza con fuerza. El gesto de ambos y la cercanía de la toma refuerzan el tono íntimo del posteo.

Un niño con camiseta deportiva verde fluorescente y pantalones cortos negros monta un caballo marrón sobre césped
Benicio Vicuña monta un caballo marrón en un campo de césped, en una fotografía difundida por el actor Benjamín Vicuña.

También hay una imagen tomada en un aeropuerto. Benicio, de corta edad, está sentado frente a un mostrador de control migratorio, con las manos sobre una superficie iluminada. Detrás de él, su padre se inclina para quedar junto a su cara y ambos miran a cámara. El lugar, con filas de pasajeros y equipos de seguridad, sugiere el inicio o el regreso de un viaje compartido.

Otra postal muestra al niño abrazado a un perro grande, de pelaje claro, en un jardín. Benicio está descalzo de torso y se apoya sobre el lomo del animal, entre árboles, flores y mobiliario de exterior. La imagen completa el repaso por una infancia atravesada por los animales, el deporte, los viajes y el tiempo en familia.

Benjamín Vicuña sostiene por los hombros a su hijo Benicio, quien apoya sus dedos sobre un lector iluminado en una mesa azul
El actor Benjamín Vicuña sonríe junto a su hijo Benicio mientras el niño coloca sus dedos sobre un escáner de huellas dactilares.

En el tramo final de su mensaje, Vicuña destacó el rol de Benicio con sus hermanos. “Gracias, Beni, por ser el hermano dulce y protector que sueña cualquier familia. Gracias por ser el hijo cariñoso y atento que siempre soñé, gracias por tu mirada inteligente y bella”, escribió.

El actor cerró la dedicatoria con un agradecimiento por los años compartidos: “Gracias por elegirnos. Gracias Dios, por estos 12 años de amor y aprendizaje. Feliz cumpleaños, hijo mío”.

Temas Relacionados

Benjamín VicuñaBenicio VicuñaPampitaCumpleaños12 añosRedes sociales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La palabra de Paula Trápani apenas quedó eliminada de Masterchef Celebrity: “Me sentí abandonada”

La periodista quedó afuera del certamen después de presentar un risotto rojo con calamares y compartió su postura sobre la actitud del jurada luego de la jornada culinaria

La palabra de Paula Trápani apenas quedó eliminada de Masterchef Celebrity: “Me sentí abandonada”

“Tan incondicional no era”: el ácido remate de Lizy Tagliani a Luck Ra que incomodó a todos en MasterChef

El cantante interpretaba un tema de Luis Miguel desde el balcón cuando la comediante aprovechó una estrofa para aludir a la polémica separación con la Joaqui que aún genera comentarios

“Tan incondicional no era”: el ácido remate de Lizy Tagliani a Luck Ra que incomodó a todos en MasterChef

Carito Müller, antes de su debut en Dale Match con Marcelo Tinelli: “Esto va a ser muy grande”

La influencer, a días del lanzamiento del nuevo ciclo de Infobae en Vivo, contó cómo combina la felicidad por formar parte del proyecto con la espera de su segundo hijo

Carito Müller, antes de su debut en Dale Match con Marcelo Tinelli: “Esto va a ser muy grande”

La foto que disparó el insólito piropo de Marta Fort a su novio: “No sé si cruzarme de vereda o enamorarme”

La hija de Ricardo Fort reaccionó a una foto de Juan Manuel Ramírez, su pareja, con una frase pícara que él retrucó y celebró

La foto que disparó el insólito piropo de Marta Fort a su novio: “No sé si cruzarme de vereda o enamorarme”

Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity tras un desafío de arroz con calamares

La definición de la noche enfrentó a varios participantes después de una prueba de 60 minutos con un ingrediente difícil de manipular

Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity tras un desafío de arroz con calamares

AMÉRICA

El consumo en El Salvador: qué valoran los salvadoreños antes de comprar

El consumo en El Salvador: qué valoran los salvadoreños antes de comprar

El lunes llega con lluvias a varias provincias de República Dominicana, mientras continúa el calor

Costa Rica capacita a 80 universitarios para trabajar en la industria de dispositivos médicos, uno de los sectores de mayor crecimiento del país

El Salvador importó cuatro veces más cacao del que exportó y acumuló un déficit de USD 21.1 millones

Las importaciones de artículos deportivos cayeron 16.9% en agosto, tras dos meses de variaciones negativas

MALDITOS NERDS

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Steam retirará los últimos juegos de ‘Leisure Suit Larry’ por decisión de Assemble

Charlie Cox revela que participa en un misterioso nuevo videojuego de Sega

BeXide presenta ‘Cat and Paste!’, un escondite online para 16 jugadores

Team17 anuncia ‘The Escapists 3′ para consolas y PC en 2027

DEPORTES

Un medio inglés ubicó a Franco Colapinto en uno de los peores puestos de su ranking tras la carrera de F1 en Singapur: “Mejor de lo que parecía”

Un medio inglés ubicó a Franco Colapinto en uno de los peores puestos de su ranking tras la carrera de F1 en Singapur: “Mejor de lo que parecía”

Daniel Osvaldo compartió una imagen desde el hospital mientras continúa bajo atención médica

Lanús-Vélez y Gimnasia de Mendoza-Newell’s cerrarán la fecha 12 del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Insólita definición en el tenis: a una figura se le cayeron dos pelotas del bolsillo y perdió el partido

Estuvo entre las mejores 100 jugadoras de tenis, superó una dura enfermedad y ahora afrontará un nuevo desafío en India