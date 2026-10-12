Daniel Osvaldo compartió una imagen desde el hospital mientras continúa bajo atención médica

El ex futbolista Daniel Osvaldo compartió una fotografía en sus redes sociales desde una sala de hospital

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Daniel Osvaldo compartió una foto desde su habitación en el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, en Monte Grande, donde permanece internado por una infección pulmonar grave. El ex futbolista y músico apareció recostado en la cama y sonrió frente a la cámara. La imagen permitió conocer cómo atraviesa la recuperación después de un cuadro de salud que comprometió sus pulmones y puso en riesgo su vida.

En la postal, Osvaldo estuvo acompañado por su padre Raúl y publicó la frase: “Daddy Romano”. Su papá estaba vestido con un buzo de la Roma, de Italia, uno de los clubes por donde pasó el ex atacante. Además de esa foto, el delantero con pasado en Boca Juniors se mostró activo en su cuenta de Instagram, ya que subió varias historias más.

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Hay que recordar que Osvaldo tuvo que ser internado ya que la infección afectó con mayor fuerza su pulmón derecho y obligó a su ingreso a terapia intensiva, donde recibió atención médica por la gravedad de su condición. Más tarde, el músico pasó a terapia intermedia, instancia en la que continúa mientras avanza su recuperación bajo controles médicos.

En una entrevista exclusiva con Infobae Al Amanecer, Daniel Osvaldo explicó que una caries sin tratamiento fue el punto de partida de la infección pulmonar que motivó su internación. La afección avanzó después de que la pieza dental se infectara y alcanzó el pulmón derecho, lo que obligó a su ingreso a terapia intensiva ante el riesgo que implicaba el cuadro. El músico señaló que los médicos le explicaron que su condición física previa influyó en la respuesta de su organismo. Según su evaluación, los años de actividad deportiva contribuyeron a que pudiera afrontar una situación que había llegado a comprometer su vida.

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El exfutbolista continúa internado en medio de los controles que siguen evaluando la evolución de su cuadro respiratorio (Candela Teicheira)

Durante la internación, los profesionales le extrajeron la muela afectada y, después de ese procedimiento, comenzó a registrar una evolución favorable, según contó a Infobae Al Amanecer. Aun así, el exfutbolista continúa bajo controles médicos y los especialistas realizan estudios para descartar que otro factor haya intervenido en el origen o la evolución de la infección. La caries no fue el único elemento que incidió en su estado de salud, ya que Osvaldo también tenía las defensas bajas cuando enfrentó la enfermedad. Mientras permanece en terapia intermedia, el músico aguarda una recuperación sostenida que le permita completar los controles y recibir el alta.

La familia de Daniel Osvaldo difundió un comunicado en las redes sociales del exjugador y cantante para informar sobre su estado de salud después de la internación que atravesó a fines de septiembre. El mensaje, publicado hace casi dos semanas en su cuenta oficial de Instagram, buscó aclarar las causas del cuadro pulmonar que lo llevó a recibir atención médica. “Él se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural. Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que mal o bien popularmente se conoce como líquido en el pulmón”, expresaron.

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La reciente foto que compartió desde la habitación del Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría coincidió con otro tramo de aquella comunicación familiar. “Para llevar tranquilidad a todos/as los que nos escriben, queremos aclarar que Dani está bien y lúcido. No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia, llegó como cualquier persona podría llegar luego de varios días con dolor y sin apetito”, señalaron en el texto. La imagen, en la que se mostró sonriente mientras permanece bajo atención médica, volvió a exponer la evolución de su recuperación después de la gravedad que alcanzó la infección pulmonar.

Daniel Osvaldo aguarda recibir el alta luego de que una infección odontológica forzó su llegada al sanatorio (EFE/Maurizio Degl' Innocenti)

Antes de la internación, Osvaldo mantenía actividad con su proyecto musical y tenía programado un show para el 31 de octubre en el Café Berlín junto a su banda. Durante este período, el exdelantero contó que abandonó el cigarrillo desde que ingresó al sanatorio. “No estoy fumando desde hace dos semanas”, afirmó. También relató: “No pienso fumar nunca más”. El músico espera el alta una vez que complete los controles pendientes y los médicos confirmen que puede continuar su recuperación fuera del sanatorio.

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Osvaldo tuvo una carrera entre Europa y la Argentina que incluyó pasos por clubes de Italia, España, Inglaterra, Portugal y su país de origen. Con ciudadanía argentina e italiana, el exdelantero se formó en las divisiones inferiores de Huracán y debutó en 2005. Poco después continuó su recorrido en el fútbol italiano, donde integró los planteles de Atalanta, Lecce, Fiorentina y Bologna. Esa primera experiencia europea precedió su llegada al Espanyol de Barcelona, equipo en el que marcó 20 goles en 44 partidos y se afirmó como una de las figuras ofensivas de La Liga durante esa etapa.

El rendimiento que mostró en España derivó en su incorporación a Roma en 2011, cuando el club capitalino pagó cerca de 15 millones de euros por su pase. Allí alcanzó el registro más alto de su carrera en una misma institución: disputó 56 encuentros y convirtió 27 goles. Más adelante, el delantero tuvo una experiencia en Southampton, dentro de la Premier League, y luego pasó a préstamo por Juventus e Inter de Milán. Con Juventus consiguió la Serie A 2013-14, uno de los títulos que integran su recorrido por el fútbol europeo antes de volver a la Argentina.

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En su regreso al país, Osvaldo vistió la camiseta de Boca Juniors, club con el que ganó el torneo local de 2015 y la Copa Argentina. Su carrera también incluyó un paso por Porto, un retorno breve al equipo xeneize y sus últimos partidos como profesional en Banfield, en 2020. Según Transfermarkt, el exfutbolista acumuló 272 encuentros oficiales y 88 goles durante su trayectoria. El sitio especializado también consigna que representó a la selección de Italia, con la que sumó 14 partidos y marcó cuatro tantos.