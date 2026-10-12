República Dominicana asestó un doble golpe al narcotráfico con el decomiso de 228 paquetes de presunta cocaína

La Dirección Nacional de Control de Drogas decomisó 228 paquetes de presunta cocaína en República Dominicana. (Foto cortesía Dirección Nacional de Control de Drogas)

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Una revisión de rutina en dos puntos de salida de República Dominicana derivó en el decomiso de 228 paquetes de presunta cocaína y en la detención de dos personas, según informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). El operativo expuso dos rutas distintas: un cargamento marítimo que tenía como destino Puerto Rico y otro, de menor volumen, que iba a ser trasladado en avión hacia París, Francia.

Cargamento oculto en un remolque con destino a Puerto Rico

Las autoridades localizaron 203 paquetes de presunta cocaína en el Puerto de Don Diego, en Santo Domingo. La sustancia estaba escondida en un compartimento de doble fondo ubicado en la parte trasera de un remolque que transportaba un contenedor con destino a Puerto Rico.

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De acuerdo con la información oficial, agentes de la DNCD intervinieron el vehículo después de recibir datos de inteligencia y detectar irregularidades en su estructura. Un equipo especializado trabajó durante más de 10 horas para acceder al espacio oculto, con el uso de sierras, taladros y otros equipos de perforación.

La operación concluyó con el hallazgo de los paquetes, que estaban sellados dentro de la estructura del remolque. Las autoridades también secuestraron un vehículo, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Un hombre fue detenido por el caso y será puesto a disposición de la Justicia dominicana. La DNCD y el Ministerio Público investigan si existen otros integrantes de la organización que habría coordinado el traslado de la droga desde el puerto de Santo Domingo.

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La información difundida por el organismo no precisó el puerto de llegada en Puerto Rico ni el punto de origen de la sustancia. Tampoco se informó el peso total del cargamento, un dato que deberá ser establecido por los peritos.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informa sobre dos operativos exitosos. En el Puerto de Santo Domingo, se incautaron 203 paquetes de presunta cocaína ocultos en el chasis de un contenedor. Simultáneamente, en el Aeropuerto de Punta Cana, se arrestó a un ciudadano holandés que intentaba viajar a París con 25 paquetes de la misma sustancia.

Una maleta con 25 paquetes tenía como destino final París

El segundo procedimiento realizado de forma simultanea se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en la provincia de La Altagracia. Allí fue detenido un ciudadano neerlandés de 34 años cuando se disponía a abordar un vuelo comercial hacia París, Francia.

En este caso, las autoridades incautaron 25 paquetes de presunta cocaína que estaban dentro de una maleta. El equipaje llamó la atención de los equipos operativos, las unidades caninas y el personal de aduanas, que observaron imágenes sospechosas durante los controles de seguridad.

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Tras una inspección más exhaustiva, los agentes encontraron los paquetes envueltos con cinta adhesiva y con distintos logotipos. El detenido será presentado ante la jurisdicción de atención permanente de La Altagracia por una presunta violación de la Ley 50-88, que regula las drogas y sustancias controladas en República Dominicana.

La DNCD indicó que el procedimiento aeroportuario se realizó de forma paralela a la intervención en el Puerto de Don Diego. Aunque ambos casos fueron comunicados como parte de una misma jornada operativa, las autoridades no informaron si existe una relación entre el envío marítimo con destino a Puerto Rico y la maleta que iba a ser embarcada hacia Francia.

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El pasajero colombiano intentaba salir hacia Panamá desde Santo Domingo sin declarar el dinero ante las autoridades dominicanas. (Cortesía: Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI)

Las autoridades buscan determinar el peso y la composición de la sustancia

Los 228 paquetes decomisados fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), bajo cadena de custodia. El organismo deberá determinar el tipo de sustancia y su peso exacto antes de que esos resultados sean incorporados a los expedientes judiciales.

La investigación cuenta con la participación del Ministerio Público, la DNCD, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), organismos de inteligencia dominicanos y agencias de Estados Unidos, entre ellas la Administración de Control de Drogas (DEA).