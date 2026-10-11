El evento de Apple del 13 de octubre ya tiene filtraciones: estos serían los lanzamientos

Apple prepara un hogar conectado con una pantalla inteligente y nuevos equipos (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

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Apple prepara una primera ronda de lanzamientos para el 13 de octubre con tres productos dirigidos al hogar conectado, según las filtraciones recogidas por MacRumors. La lista incluye un HomePod con pantalla, una nueva generación del HomePod mini y un Apple TV 4K actualizado.

La fecha abre un mes con posibles novedades para el catálogo de la compañía. Apple dividiría sus anuncios en dos semanas: la primera estaría dedicada a dispositivos para el hogar, mientras que la segunda, prevista para la semana del 26 de octubre, concentraría actualizaciones para Mac e iPad.

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La estrategia también se apartaría del formato habitual. No se espera una keynote presencial ni una emisión tradicional de Apple Event. En su lugar, la compañía optaría por comunicados oficiales y demostraciones privadas destinadas a la prensa especializada.

El HomePod con pantalla abriría una nueva categoría para Apple - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Un HomePod con pantalla abriría una nueva categoría

El producto que concentraría más atención sería un dispositivo conocido de forma provisional como HomePad, aunque Apple todavía no ha confirmado su nombre comercial. Se trataría de la primera pantalla inteligente de la empresa y tendría un panel de unas seis pulgadas.

Su diseño recordaría al iMac G4, uno de los ordenadores más reconocibles de la historia de Apple por su pantalla sostenida sobre una base semiesférica. El supuesto HomePod con pantalla estaría orientado a controlar accesorios domésticos, como luces, cámaras, cerraduras y otros equipos conectados.

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También permitiría reproducir contenido multimedia. El dispositivo buscaría reunir en una sola pantalla varias funciones del ecosistema de Apple para el hogar, con una interfaz pensada para consultas rápidas y control de servicios desde un punto central.

La filtración sitúa este equipo como el estreno de una categoría hasta ahora ausente en el catálogo de Apple. La empresa cuenta con altavoces HomePod y con Apple TV, pero no dispone de una pantalla inteligente propia para gestionar la domótica y el contenido audiovisual.

El HomePod mini 2 reforzaría Siri con un procesador renovado - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El HomePod mini 2 mantendría su diseño

El segundo lanzamiento previsto sería el HomePod mini 2. El altavoz conservaría el diseño de la generación actual, aunque incorporaría un microprocesador actualizado para ofrecer compatibilidad con Siri AI.

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El cambio más visible estaría en los colores. Las versiones previstas serían negro, blanco, verde, rosa y azul. La renovación también apuntaría a reforzar las capacidades del dispositivo dentro de un hogar conectado, donde los comandos de voz y la automatización ganan protagonismo.

La continuidad en el aspecto exterior permitiría a Apple mantener una identidad reconocible en su altavoz compacto. El foco estaría en el interior, con un procesador capaz de asumir funciones vinculadas a la inteligencia artificial de Siri.

Apple TV 4K apostaría por el chip A19 Pro

El tercer producto de la jornada sería un nuevo Apple TV 4K. El equipo incorporaría el procesador A19 Pro, el mismo componente que utilizarían los iPhone 17 Pro, de acuerdo con la información filtrada.

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La presencia de ese chip habilitaría la compatibilidad con Apple Intelligence. Además, el dispositivo incluiría el módem N1, un componente propio de Apple con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0.

Apple prepara siete dispositivos en dos tandas durante octubre

La actualización también contemplaría nuevos códecs de audio y vídeo. Estas mejoras buscarían ampliar las capacidades del Apple TV como centro de reproducción multimedia y como parte del sistema doméstico conectado de la marca.

Los Mac y el iPad mini llegarían en la última semana

La segunda ronda de anuncios tendría lugar durante la semana del 26 de octubre. En ese tramo, Apple presentaría cuatro productos: un iMac M6, un MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M6, nuevos MacBook Pro táctiles y un iPad mini 8.

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El iMac conservaría el diseño de generaciones anteriores, aunque sumaría nuevos colores y el salto del chip M4 al M6. El MacBook Pro básico de 14 pulgadas también recibiría ese procesador, fabricado con arquitectura de 2 nanómetros, sin cambios previstos en su diseño.

La mayor novedad en ordenadores estaría en los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con chips M5 Pro y M5 Max. Estos modelos estrenarían paneles OLED táctiles, los primeros de esta clase en la gama Mac, y un rediseño para reducir su peso.

El iPad mini 8, por último, incorporaría una pantalla OLED de 8,3 pulgadas y marcos más pequeños. También integraría el chip A20 Pro. Si estas filtraciones se cumplen, octubre cerraría con siete productos nuevos de Apple repartidos en dos tandas de lanzamiento.

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La estrategia permitiría a Apple cerrar el año con una renovación amplia de su ecosistema, desde el control del hogar y el entretenimiento hasta los ordenadores y las tabletas.