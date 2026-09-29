Crean un centro de robótica humanoide para enseñar a las máquinas a sortear obstáculos y servicio al cliente

Los asistentes pudieron observar en directo las capacidades operativas de las máquinas. (Composición Infobae: Ramón Comet)

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Zaragoza se convirtió en la primera ciudad española con un Centro de Entrenamiento de Robótica Humanoide (CERH), un espacio donde se programan, adaptan y entrenan robots humanoides para su aplicación real en industria, comercio y servicios.

La instalación, desarrollada por Grupo UB en la Plataforma Logística Plaza, no funciona como una simple sala de exhibición, sino como un complejo tecnológico en el que las máquinas adquieren habilidades a medida de cada cliente.

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El presidente de Grupo UB, Jesús Urbano, mostró las instalaciones a la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. Lo acompañaron la CEO de Tekio Robotics, Pilar Escanero, y la directora de ventas en Europa de la firma Agibot, Simi Wang.

La visita realizada con representantes institucionales y empresariales. (Ramón Comet)

Por parte del Ejecutivo autonómico también asistió la directora general de Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial, Mar Paños, junto al presidente de la CEOE en Aragón, Benito Tesier.

Qué es el nuevo centro de robótica humanoide de Zaragoza

Un centro de entrenamiento de robótica humanoide es una instalación donde máquinas con forma humana son programadas y adaptadas para tareas específicas antes de su despliegue comercial. En el caso del CERH de Zaragoza, el objetivo es cubrir un rango de usos que va desde la industria hasta el sector servicios, con robots capaces de aprender e incorporar nuevas habilidades de forma rápida.

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Durante la jornada inaugural, representantes de organizaciones empresariales aragonesas, clústeres industriales, entidades educativas y del ámbito financiero recorrieron las instalaciones donde ya se entrena a los robots. Los asistentes pudieron observar en directo las capacidades operativas de las máquinas.

Los modelos presentes en el centro corresponden a las series Tekio Robotics X, A, D, G y C, fabricadas bajo la marca Agibot. Estos robots son entrenados para superar obstáculos de todo tipo, realizar inspecciones, mantener conversaciones con humanos y atender clientes en tiendas, establecimientos turísticos u hosteleros.

Los modelos presentes en el centro corresponden a las series Tekio Robotics X, A, D, G y C, fabricadas bajo la marca Agibot. (Imagen ilustrativa Infobae)

El adiestramiento también contempla tareas de preparación de pedidos, ensamblajes industriales de precisión, labores de limpieza y funciones de animación. Ahora bien, no se descarta que a largo plazo los robots puedan producirse en Zaragoza.

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Jesús Urbano remarcó el alcance del proyecto para la región. “La puesta en marcha de este centro pone a Aragón en el mapa mundial del diseño y la computación a medida de los robots humanoides, que no son una apuesta futurista”, afirmó el presidente de Grupo UB.

Según explicó, se trata de tecnología que “ya está aquí” y que busca facilitar tareas idóneas para máquinas con alto componente tecnológico. “Este es el inicio de una aventura que siempre estará al servicio del ser humano”, añadió.

El adiestramiento también contempla tareas de preparación de pedidos, ensamblajes industriales de precisión, etc. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acuerdo entre Tekio Robotics y Agibot para el mercado ibérico

Tras el recorrido por las instalaciones se firmó un protocolo de colaboración mediante el cual Tekio Robotics, empresa de Grupo UB, pasó a convertirse en distribuidor maestro para España, Portugal y África de Agibot, definida como principal fabricante mundial de robots humanoides con interacción real.

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Simi Wang, directora de ventas de Agibot en Europa, calificó el acuerdo como un punto de inflexión para la compañía asiática en territorio español. “La inauguración del nuevo centro de entrenamiento de UB, nuevo socio estratégico de Agibot, marca un nuevo hito en la expansión de la robótica inteligente y las soluciones de IA encarnada en el mercado español”, sostuvo la directiva.

Desde el Gobierno de Aragón, Mar Vaquero situó la apertura del centro dentro de una tendencia más amplia de atracción de inversión tecnológica a la comunidad autónoma. “Nuestra comunidad se ha convertido en un epicentro tecnológico de referencia, al que llegan empresas nacionales e internacionales con proyectos ambiciosos y donde crecen compañías que llevan años generando empleo y que ahora abren nuevas líneas de actividad”, indicó la vicepresidenta.

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Vaquero añadió una reflexión sobre el papel de la supervisión humana frente al avance de estas tecnologías. “Precisamente en un día como hoy, rodeados de inteligencia artificial y de máquinas capaces de interactuar con nosotros, conviene recordar algo esencial: la tecnología necesita dirección y liderazgo humano”, señaló.

Agibot trabaja en trasladar de forma sistemática las capacidades de la IA al mundo físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agibot, el fabricante de robots con inteligencia artificial

Agibot trabaja en trasladar de forma sistemática las capacidades de la IA al mundo físico, con el objetivo de desplegar robots inteligentes a gran escala en escenarios de producción y servicios reales.

La empresa ha desarrollado tecnología propia orientada a mejorar de forma continua las capacidades de sus robots en percepción del entorno, comprensión de tareas y ejecución física. Esto permite que las máquinas aprendan y se adapten a entornos complejos y dinámicos, con el fin de sentar una base tecnológica sostenible para impulsar la productividad.

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En 2026, las líneas de producción de Agibot alcanzaron el hito de 20.000 robots fabricados hasta la fecha. En ese mismo año, la compañía debutó en los World Robot Humanoid Games, competencia en la que obtuvo el mayor número de medallas de oro y del resto de categorías.