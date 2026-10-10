Terminator T-800 en la vida real: el video de un robot que deja en el suelo al humano en un combate de boxeo

El creador de contenido resultó con una lesión en su mano después de que el robot lo golpeara en esa zona fuertemente. (X: frankie_lapenna)

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Un creador de contenido se enfrentó a un robot humanoide de casi 1,83 metros de altura dentro de una jaula y terminó en el suelo tras recibir un golpe durante el combate. La pelea fue detenida después de que Frankie LaPenna sufriera una lesión en una mano.

El robot era el T800, una plataforma humanoide desarrollada por la empresa EngineAI.

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Su apariencia y el formato del enfrentamiento remitieron a Terminator, aunque la máquina no tomó decisiones de combate de forma autónoma: un operador la controlaba a distancia con un visor de realidad virtual y mandos.

Frankie LaPenna peleó contra un robot humanoide de casi 1,83 metros en una jaula de San Francisco y cayó al suelo después de recibir un impacto. (X: frankie_lapenna)

La organización REK (Robot Entertainment Kombat) presentó el evento como la primera pelea ampliamente difundida entre una persona y un robot humanoide de tamaño real. Sin embargo, no se conocieron protocolos de seguridad ni un informe público sobre la lesión de LaPenna.

Cómo fue el enfrentamiento

LaPenna comenzó el combate con varios golpes contra la estructura del T800, aparentemente para comprobar su resistencia. Durante esos primeros intercambios, el robot mantuvo el equilibrio y respondió a los movimientos dentro de la jaula.

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Luego, el T800 lanzó un golpe o una patada al cuerpo del creador de contenido y lo derribó.

El rival mecánico fue el T800, un modelo humanoide fabricado por EngineAI. (X: frankie_lapenna)

LaPenna no pudo continuar y la pelea se detuvo, aunque REK aseguró públicamente que el humano había ganado el combate.

La escena fue compartida en redes sociales como una pelea entre un humano y un robot tipo Terminator. No obstante, cada ataque fue decidido por una persona ubicada detrás de escena, mientras el sistema de inteligencia artificial del T800 se ocupaba de la estabilidad y la postura.

Qué características tiene el robot

El T800 mide entre 1,73 y 1,83 metros y pesa entre 75 y 85 kilogramos. Sus dimensiones y su estructura le permiten moverse en entornos diseñados para la interacción física.

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Algunas de sus articulaciones pueden generar hasta 450 Nm de torque, una fuerza suficiente para derribar a una persona, independientemente de que el robot sea controlado a distancia.

El T800 logró conservar la estabilidad mientras respondía a los movimientos dentro de la jaula. (X: frankie_lapenna)

Durante la pelea, el operador utilizó un visor de realidad virtual y controles para dirigir los movimientos del T800. El robot no eligió cuándo atacar ni qué golpe ejecutar, pero sus sistemas internos ayudaron a conservar el equilibrio y a sostener la posición corporal.

REK busca desarrollar una liga de combates entre robots como espectáculo deportivo.

La diferencia en este caso fue la presencia de una persona dentro de la jaula frente a una máquina humanoide diseñada para soportar impactos y ejecutar movimientos físicos.

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Los ataques del robot eran definidos por su operador, mientras la inteligencia artificial se encargaba de mantener el equilibrio y la postura. (Rek)

Los robots humanoides se acercan a un “momento ChatGPT”

El llamado momento ChatGPT para robots describe el punto en que las máquinas puedan desenvolverse en entornos nuevos y ejecutar tareas cotidianas a partir de órdenes simples, como ocurrió con los modelos de lenguaje desde finales de 2022.

Wang Xingxing, fundador y director ejecutivo de Unitree, afirmó que la inteligencia encarnada se acerca a ese salto: la meta es que un robot llegue a un hogar desconocido y complete cerca del 80% de las tareas mediante indicaciones de voz o texto.

El empresario calculó que un avance del software podría llegar en dos o tres años en el escenario más optimista, aunque el plazo podría extenderse hasta cinco o diez años. Georg Stieler, jefe de automatización de la consultora de robótica Stieler, consideró que Wang fue “notablemente sobrio” al describir las limitaciones vigentes.

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Los especialistas estiman que los robots humanoides podrían realizar entre el 70% y el 80% de las tareas cotidianas sin entrenamiento específico hacia 2028. REUTERS/Edgar Su

Wang He, fundador de Galbot, situó el posible hito en 2028, cuando los robots logren realizar entre el 70% y el 80% de las tareas diarias sin formación especializada.

La propia Unitree reconoció que los humanoides aún carecen de capacidad suficiente para una expansión masiva y que concentra sus inversiones en modelos del mundo real.

Entre sus desarrollos, el humanoide Unitree H2 Plus reúne computación Jetson T5000, cámaras, micrófonos y una batería de 15 Ah, con tres horas de autonomía. Tiene manos y puede transportar siete kilogramos por brazo.

El cuadrúpedo Unitree As2 ofrece más de cuatro horas de funcionamiento sin carga, velocidad de 5 m/s y resistencia IP54 para operar de forma estable bajo lluvia.

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