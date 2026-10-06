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Paso a paso para instalar Starlink Mini en un viaje: así puedes acceder al internet satelital de Elon Musk

La instalación de la antena con WiFi requiere una fuente de energía, una ubicación sin obstáculos y una configuración inicial desde la aplicación

Una mano presiona un mecanismo de plástico en la parte posterior de un dispositivo rectangular de color blanco
Mini Starlink se ha vuelto una alternativa útil para tener conectividad en sitios alejados de las redes tradicionales. (Foto: Starlink)
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Starlink Mini permite establecer una conexión a internet satelital de Elon Musk en lugares sin cobertura fija o móvil estable, siempre que la antena tenga alimentación eléctrica y una vista amplia del cielo. El kit puede utilizarse en viajes por carretera, campamentos, viviendas temporales o zonas rurales.

El sistema se conecta a los satélites de SpaceX que pasan sobre la ubicación del usuario. Por esa razón, la instalación no depende solo de enchufar el dispositivo: exige revisar el ambiente, evitar obstáculos y completar la configuración desde la aplicación de Starlink.

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La guía del fabricante detalla que el kit incluye el dispositivo con WiFi integrado, un pie, adaptadores de montaje, un cable de alimentación de corriente continua de 15 metros y una fuente de alimentación.

A través de la app, los usuarios pueden recibir información sobre el servicio. (Starlink)
La aplicación de Starlink permite iniciar la configuración, comprobar el estado del servicio y detectar posibles problemas de instalación. (Foto: Starlink)

Qué preparar antes de salir de viaje por varios días

El primer paso es descargar la aplicación de Starlink en el teléfono antes de llegar al destino. La herramienta permite iniciar el proceso de instalación, revisar el estado de la conexión y recibir alertas si la antena requiere un ajuste de posición. Tenerla instalada con antelación evita depender de una conexión previa cuando se llegue a una zona aislada.

Además, conviene comprobar que estén todos los componentes: la antena, el pie, el cable de alimentación y la fuente. Para un uso temporal durante un viaje, el pie incluido permite apoyar el aparato en una superficie firme.

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Dónde se debe ubicar la antena Starlink Mini

La ubicación define la continuidad del servicio. La antena necesita una vista despejada del cielo para mantener el enlace con los satélites. Ramas, techos, postes y otras estructuras que se interpongan entre la antena y el cielo pueden provocar cortes o interrupciones de la conexión.

Starlink Mini es la versión más pequeña de la antena satelital de Starlink.
El dispositivo necesita una vista amplia del cielo para mantener la conexión con los satélites y reducir interrupciones. (Foto: Starlink)

Antes de apoyar o montar la unidad, es clave abrir la función de detección de obstrucciones de la aplicación. Esa revisión permite identificar si el lugar elegido tiene obstáculos.

En un campamento, por ejemplo, un punto alejado de árboles puede ser más adecuado que instalar el dispositivo junto a una carpa, una camioneta o una construcción.

Cómo conectar Starlink Mini a la energía

Con la antena ya ubicada, se debe levantar el pie y conectar uno de los extremos del cable suministrado al dispositivo. El enchufe debe quedar completamente insertado y al ras de la superficie, según indica la guía. Una conexión incompleta puede impedir que el dispositivo reciba energía o afectar el funcionamiento.

La antena Starlink Mini pesa poco más de 1 kg.
La antena se conecta mediante un cable de alimentación a la fuente incluida en el kit antes de iniciar la configuración. (Foto: SpaceX)

El otro extremo del cable se conecta a la fuente de alimentación y luego a un tomacorriente. Antes de emprender el viaje, es útil definir cuál será la fuente disponible en cada parada: una toma convencional, un inversor compatible en el vehículo o una instalación eléctrica del alojamiento.

De qué manera acceder a la red WiFi de la antena de Starlink

Tras conectar la alimentación, el teléfono, la computadora o la tableta debe buscar la red WiFi llamada STARLINK en el menú de conexiones inalámbricas. El usuario puede seleccionarla desde el dispositivo para acceder a la red creada por la antena.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La conexión funciona como una red WiFi convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la aplicación permite después personalizar ajustes y verificar el estado del servicio. Es conveniente hacer una prueba antes de iniciar actividades que dependan de internet, como una videollamada, el envío de archivos, la consulta de mapas o el acceso a plataformas de trabajo.

Qué hacer si la aplicación pide alinear la antena de Starlink

La aplicación puede enviar una alerta si detecta que el equipo requiere un giro para mejorar su orientación. En ese caso, se debe tocar la notificación y seguir la herramienta de alineación. El proceso sirve para ajustar la posición de la antena según las condiciones del lugar en el que se encuentra.

Si Starlink Mini se instaló sobre un soporte de tubo, la guía sugiere aflojar el tornillo de sujeción, orientar el dispositivo según la indicación de la aplicación y volver a ajustarlo con la llave hexagonal. El dispositivo debe quedar firme para evitar movimientos causados por el viento, vibraciones del vehículo o un apoyo inestable.

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