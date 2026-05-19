Starlink: cuándo conviene utilizar el internet satelital de Elon Musk

Starlink es el servicio de internet satelital creado por Elon Musk. (Starlink)

Starlink es el servicio de internet satelital fundado por Elon Musk que permite a sus usuarios mantenerse conectado desde diversas zonas, ya sea su hogar en la ciudad o algún lugar que sea rural.

No obstante, presenta algunas desventajas como el precio de sus planes y hardware que para algunas personas pueden ser costosas. Por ejemplo, el plan residencial de 100 Mb/s en España tiene un costo de 29 euros mensuales.

PUBLICIDAD

Si quieres conocer más respecto a este internet satelital de Elon Musk y si te conviene para tus necesidades, a continuación encontrarás una guía que puede ser de utilidad para que tomes una decisión.

Entre sus desventajas destaca el costo elevado de sus planes y equipos para algunos usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es y cómo funciona Starlink

Starlink es el servicio de internet satelital de alta velocidad desarrollado porSpaceX, la empresa fundada por Elon Musk.

PUBLICIDAD

A diferencia de los sistemas satelitales tradicionales, que emplean unos pocos satélites de gran tamaño en órbitas muy elevadas, lo que genera retrasos o “latencia”, Starlink opera a través de una constelación de miles de satélites en Órbita Terrestre Baja (LEO), ubicados a aproximadamente550 kilómetrosde la superficie terrestre.

Qué planes tiene Starlink

Los planes de Starlink presentan variaciones según el país, pero en términos generales se dividen en opciones para uso personal y empresarial, cada una con servicios específicos.

PUBLICIDAD

A diferencia de los satélites tradicionales, que son pocos y están en órbitas altas, Starlink utiliza miles de satélites en órbita baja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para usuarios personales, la oferta incluye el plan residencial, orientado a hogares, y el plan itinerante, diseñado para quienes requieren conectividad en movimiento.

Ambos planes proporcionan acceso a internet satelital de alta velocidad, con diferencias en la portabilidad y la cobertura del servicio según el tipo de usuario.

PUBLICIDAD

En el segmento empresarial, Starlink ofrece los planes prioridad local y prioridad global.

El plan prioridad local está enfocado en brindar mayor ancho de banda y estabilidad dentro de una ubicación geográfica específica, mientras que el plan prioridad global permite operar en distintas regiones del mundo, facilitando la conectividad para empresas con operaciones internacionales.

PUBLICIDAD

Sus planes varían según el país y se dividen en opciones personales y empresariales. (Starlink)

Cómo empezar a usar Starlink

Para comenzar a utilizar Starlink, el primer paso es verificar la disponibilidad del servicio en la ubicación deseada a través del sitio oficial de la empresa.

Una vez confirmada la cobertura, se debe seleccionar el plan más adecuado y completar el proceso de suscripción en línea. Tras la compra, Starlink envía al usuario un kit de instalación que incluye la antena parabólica, el enrutador WiFi, cables y la base de soporte.

PUBLICIDAD

La instalación empieza con ubicar la antena en un espacio abierto, preferiblemente con vista despejada al cielo, para garantizar una conexión óptima con los satélites en Órbita Terrestre Baja (LEO).

Para empresas, Starlink ofrece los planes prioridad local y prioridad global. REUTERS/Nacho Doce/File Photo

Luego, se conecta la antena al enrutador y se sigue la configuración guiada a través de la aplicación móvil oficial de Starlink.

PUBLICIDAD

Una vez completada la configuración, el usuario puede comenzar a disfrutar de acceso a internet de alta velocidad, sin necesidad de infraestructura terrestre tradicional. Según SpaceX, el proceso puede realizarse en menos de una hora.

Cuáles son las posibles desventajas de Starlink

Entre las posibles desventajas de Starlink se encuentran la dependencia de una vista despejada al cielo, lo que puede limitar la conexión en zonas urbanas densas o con obstáculos naturales.

PUBLICIDAD

Además, la calidad del servicio puede verse afectada por condiciones climáticas adversas, como lluvias intensas o tormentas.

SpaceX es la compañía que opera la red de satélites de Starlink. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otro aspecto a considerar es el costo inicial del kit de instalación y las tarifas mensuales, superiores a las de proveedores de internet tradicionales en algunos mercados.

La latencia, aunque reducida frente a otros servicios satelitales, todavía puede ser mayor que en redes de fibra óptica.

Qué tan conveniente es usar Starlink

El uso de Starlink puede ser conveniente en áreas rurales o remotas donde las alternativas de conectividad son limitadas o inexistentes.

Starlink es útil en áreas rurales o remotas donde no hay otras opciones de internet. (Starlink)

Su capacidad para ofrecer internet de alta velocidad sin infraestructura terrestre lo convierte en una opción atractiva para hogares, empresas y actividades móviles.

Sin embargo, su conveniencia disminuye en zonas urbanas con acceso a fibra óptica, donde las tarifas suelen ser más bajas y la latencia menor.

Según SpaceX, la versatilidad y cobertura global de Starlink representan ventajas clave, aunque el usuario debe valorar el costo y las condiciones de instalación antes de suscribirse.