Tecno

“En Apple había gente que decía a Steve Jobs qué no, a Musk solo le dicen sí”, revela director del documental del dueño de Tesla

Alex Gibney habló sobre la controversia que ha generado su documental sobre el dueño de Tesla y SpaceX

Elon Musk y Steve Jobs
Alex Gibney afirmó que Steve Jobs escuchaba a colaboradores capaces de decirle que no, a diferencia de Elon Musk, quien se rodeó de personas que aprueban todas sus decisiones.
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Alex Gibney, director del documental Musk, sostiene que Elon Musk construyó su imperio rodeándose únicamente de personas que le dicen que sí, una diferencia que marca frente a su comparación con Steve Jobs.

El documental sobre el dueño de Tesla y SpaceX ha generado el rechazo del empresario, calificando a su director de “charlatán”, “idiota” y aseguró que “el excremento de perro merece más respeto” que el cineasta, según sus mensajes en X. Por lo que Gibney habló con la revista TIME sobre el impacto de esta producción,

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Cuál es la diferencia entre Jobs y Musk

Gibney explicó que, tras su paso por NeXT, Jobs se rodeó de un grupo reducido de personas capaces de decirle que no, y que él las escuchaba. Según el director, esa dinámica fue la que permitió que Apple alcanzara su nivel de éxito, sumada a lo que describió como una atención obsesiva al detalle en el desarrollo de productos.

“Elon hizo justo lo contrario. Se rodeó de gente que solo le dice que sí”, afirmó Gibney.

Elon Musk
Elon Musk criticó al cineasta Alex Gibney en la red social X y calificó al director de charlatán tras la presentación del documental. (Reuters)

El cineasta trazó también un paralelo con Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, a quien también retrató en un documental anterior. Para Gibney, Musk comparte con Holmes la lógica del “finge hasta que lo logres” propia de Silicon Valley.

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Sin embargo, marcó una diferencia central: mientras el dispositivo de diagnóstico de Theranos, llamado Edison, nunca funcionó, los productos de Musk sí son reales.

“Se puede manejar un Tesla”, señaló Gibney, en referencia a que, a pesar de las fallas y promesas incumplidas del empresario, SpaceX y Tesla produjeron cohetes, autos y satélites que efectivamente operan.

El director reconoció que esas tecnologías son impresionantes, en particular la recuperación de cohetes reutilizables. No obstante, cuestionó la narrativa que Musk construyó sobre el origen de SpaceX. Según el empresario, si el cuarto lanzamiento de un cohete no hubiera tenido éxito, habría quedado en bancarrota y la compañía habría desaparecido.

Gibney citó a la exadministradora de la NASA Lori Garver, quien ofrece una versión distinta en el documental: el Gobierno federal ya había decidido utilizar a Musk como caso de prueba y seguiría trabajando con él más allá del resultado de ese lanzamiento.

Alex Gibney sostuvo que Elon Musk comparte la lógica de Elizabeth Holmes, aunque remarcó que los vehículos de Tesla y cohetes de SpaceX funcionan. (REUTERS/Yves Herman)
Alex Gibney sostuvo que Elon Musk comparte la lógica de Elizabeth Holmes, aunque remarcó que los vehículos de Tesla y cohetes de SpaceX funcionan. (REUTERS/Yves Herman)

Para el cineasta, esto contradice la idea del empresario que triunfa sin ayuda estatal, ya que, a su juicio, el apoyo gubernamental resultó determinante tanto para SpaceX como para la rentabilidad de Tesla en momentos críticos.

Controversia por la distribución del documental

El estreno de “Musk” estuvo marcado por el rechazo inicial de varias plataformas a difundir su tráiler. A fines de septiembre, The Hollywood Reporter informó que YouTube, Meta, TikTok y X se negaron a publicitar la película debido a su “contenido político”.

Según detalló Gibney, YouTube y Meta, tanto en Instagram como en Facebook, ya permiten la difusión de los anuncios. TikTok continúa sin autorizarlos, y X, pese a haber dicho que lo haría, todavía no mostró evidencia de cumplirlo.

Universal Pictures, que controla los derechos de distribución internacional del filme, también demoró su lanzamiento por sensibilidades políticas antes de manifestar que respaldaba la producción. Un representante de Gibney informó a TIME el 5 de octubre que la distribución internacional quedó “resuelta” tras una llamada con Universal realizada el 2 de octubre, sin ofrecer más detalles.

Universal Pictures resolvió la distribución internacional del documental sobre Elon Musk tras acordar los términos con el equipo del cineasta. (REUTERS/Evan Vucci)
Universal Pictures resolvió la distribución internacional del documental sobre Elon Musk tras acordar los términos con el equipo del cineasta. (REUTERS/Evan Vucci)

Gibney comparó la situación con la que vivió al realizar un documental sobre la Iglesia de la Cienciología, ya que Musk amenazó con demandarlo sin haber visto la película, algo que el director consideró parte de un patrón ya conocido en el empresario. El cineasta mencionó además un episodio en Camden, Maine, donde notó que alguien lo fotografiaba desde un vehículo, aunque no confirmó que estuviera relacionado con el magnate.

Para Gibney, el rechazo inicial de las plataformas tecnológicas a difundir el tráiler refleja una tendencia más amplia hacia lo que definió como una concentración de poder que busca limitar las críticas sobre la acumulación de dinero e influencia.

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