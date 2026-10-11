El video que hace real el sueño de Elon Musk: robots Optimus de Tesla colonizando la Luna

Un video conceptual muestra a robots humanoides Optimus en el despliegue de infraestructura sobre la superficie lunar.

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Un video conceptual difundido en redes sociales imagina algo que todavía no existe: una base lunar construida por robots Optimus, el humanoide desarrollado por Tesla.

Una visión que está muy alineada con los planes de Elon Musk sobre el futuro de la exploración espacial, en la que el dueño de SpaceX sueña con llevar robots y tecnología que permita vivir allí.

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El futuro de robots humanoides dominando la Luna

El video conceptual presenta a Optimus desplegando infraestructura sobre la superficie lunar, una escena que el propio material aclara que no representa una misión real, sino una proyección de cómo podría verse, décadas más adelante, la hoja de ruta que Musk ha planteado para sus empresas.

La publicación no es una misión oficial de la NASA ni de SpaceX: se trata de una creación de fanáticos que especula sobre el uso de robots humanoides en la construcción de hábitats fuera de la Tierra, inspirada en declaraciones públicas de Musk sobre el futuro de Optimus y de la exploración espacial.

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Un video conceptual muestra a robots humanoides Optimus en el despliegue de infraestructura sobre la superficie lunar. (Tesplus)

La cuenta de Instagram de Tesplus, un proveedor de accesorios de Tesla en Asia, fue la encargada de crear el video en el que también se muestra cómo la Cybertruck puede funcionar como fuente de alimentación eléctrica para otros equipos, una función que la compañía ha promocionado en distintos contextos, aunque en este caso el video no proviene de un canal oficial de Tesla.

Los planes reales de Musk para construir en la Luna

Más allá de los videos conceptuales, Musk se refirió de manera directa a sus planes lunares durante la primera presentación de resultados de SpaceX como empresa que cotiza en bolsa.

“Vamos a aterrizar en la Luna. Vamos a construir las fábricas en la Luna. Los robots serán útiles para eso”, ha dicho Musk.

El plan contempla fabricar en la Luna los satélites de inteligencia artificial Starmind, que la compañía aspira a lanzar en una constelación de hasta un millón de unidades en órbita terrestre. Para eso, el empresario planteó el uso de aceleradores de masa electromagnéticos que permitirían lanzar los satélites directamente desde la superficie lunar.

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Elon Musk confirmó el plan de SpaceX para construir fábricas en la Luna con el uso de robots. (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Musk no detalló qué robots conformarían esa fuerza laboral lunar, aunque la referencia apunta a Optimus, desarrollado por Tesla. El empresario ya había señalado antes que SpaceX enviará unidades de Optimus a Marte para preparar el terreno de un futuro asentamiento humano.

Esos robots viajarían a bordo de Starship, el megacohete reutilizable de SpaceX, que la compañía sigue probando mientras avanza en la construcción de infraestructura en Starbase y en los predios de Cabo Cañaveral. La visión lunar fue planteada originalmente en febrero, cuando SpaceX anunció la compra de xAI, la empresa de inteligencia artificial fundada por Musk en 2023.

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Por qué Tesla podría beneficiarse de la apuesta lunar

El giro de SpaceX hacia una base lunar antes que hacia Marte también tiene implicancias para Tesla. La automotriz dejó de producir los modelos S y X para destinar espacio de fábrica a Optimus y al Cybercab, su vehículo autónomo sin volante ni pedales.

Tesla prevé un gasto de capital superior a 20.000 millones de dólares este año, destinado en gran parte a nuevas plantas para robots, vehículos autónomos, camiones, baterías y otros desarrollos vinculados a la inteligencia artificial.

Tesla detuvo la producción de los modelos S y X para reasignar espacio a la fabricación de Optimus y Cybercab. (REUTERS/Maxim Shemetov)

La tecnología de conducción autónoma de Tesla y el diseño del Cybercab podrían adaptarse a vehículos de transporte lunar, mientras que su experiencia en baterías y almacenamiento de energía solar, desarrollada en sus Gigafactorías, resultaría clave para sostener una base sin acceso a combustibles fósiles.

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Musk también planteó que Optimus podría convertirse en la primera “máquina de Von Neumann”, un robot capaz de autorreplicarse y de impulsar el desarrollo de infraestructura en otros mundos con mínima intervención humana, un concepto que se suma a los planes de The Boring Company para la excavación de hábitats y a la fusión entre SpaceX y xAI.

Analistas como Dan Ives, de Wedbush Securities, proyectan un precio objetivo cercano a los 600 dólares por acción de Tesla en base al impulso de la inteligencia artificial y la robótica, mientras que ARK Invest, la firma de Cathie Wood, mantiene modelos que ubican ese valor en 2.600 dólares para 2029.

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