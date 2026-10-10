Tecno

Elon Musk vuelve a perder su estatus de billonario tres días después de conseguirlo

Pese a la caída, el empresario continúa como la persona más rica del mundo, con una ventaja de 600.000 millones de dólares sobre el segundo lugar

Elon Musk
Elon Musk perdió 63.000 millones de dólares en apenas tres días, tras haber alcanzado el estatus de billonario el lunes. (Reuters)
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Elon Musk perdió su condición de billonario en dólares apenas tres jornadas después de haberla alcanzado, en medio de un desplome bursátil que afectó a sus dos principales empresas. El fundador de SpaceX y Tesla vio caer su patrimonio neto desde un máximo reciente de 1,05 billones de dólares el martes hasta 987.000 millones de dólares el jueves, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

La caída se produjo después de que las acciones de SpaceX retrocedieran un 3,5% y cotizaran por debajo de los 162 dólares, mientras que los títulos de Tesla bajaban más de un 2%. Según estimaciones de Forbes, Musk perdió 21.000 millones de dólares el miércoles por la mañana tras conocerse un informe según el cual la compañía aeroespacial planea reunir 40.000 millones de dólares para comprar chips de Nvidia.

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Esa estrategia pudo haber generado inquietud entre los inversores por las necesidades de gasto y el nivel de endeudamiento de la empresa, en un momento en que destina fuertes sumas a infraestructura de inteligencia artificial.

Las acciones de SpaceX cayeron 3,5% luego de conocerse un plan para reunir 40.000 millones de dólares destinados a la compra de chips de Nvidia. (EFE)
Las acciones de SpaceX cayeron 3,5% luego de conocerse un plan para reunir 40.000 millones de dólares destinados a la compra de chips de Nvidia. (EFE)

Una semana de subidas y bajadas en Wall Street

El retroceso representa una pérdida de 63.000 millones de dólares apenas días después de que Musk recuperara el estatus de billonario el lunes, cuando las acciones de SpaceX subieron casi un 8% al inicio de la semana. Analistas de Morgan Stanley calificaron entonces la acción de “barata” a los precios de ese día.

Musk posee alrededor de 4.760 millones de acciones de SpaceX, a las que se suman otros 1.300 millones de acciones restringidas aún no consolidadas. Con ese respaldo accionario, su patrimonio neto había saltado de 976.900 millones a 1,04 billones de dólares tras la subida bursátil.

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Pese a las oscilaciones, el empresario sigue siendo la persona más rica del mundo, con una diferencia de 600.000 millones de dólares respecto al segundo lugar.

Tesla también registró una baja superior al 2% en la misma jornada en que se desplomaron los títulos de SpaceX. (Reuters)
Tesla también registró una baja superior al 2% en la misma jornada en que se desplomaron los títulos de SpaceX. (Reuters)

Musk relativiza el peso de su fortuna

El propio Musk había advertido meses antes sobre la naturaleza de su riqueza, en una entrevista con el empresario Peter Diamandis realizada aproximadamente tres meses antes de que alcanzara por primera vez la condición de billonario, tras la salida a bolsa de SpaceX en junio.

“Billonario representa cierto porcentaje de propiedad en empresas que construí, y no es dinero que esté sentado en una cuenta bancaria”, afirmó Musk en esa conversación con Diamandis. El empresario agregó que el valor de su fortuna depende directamente del desempeño de sus compañías: “Poseo un porcentaje de las empresas. Las empresas hacen muchas cosas útiles, el valor de la empresa crece. Poseo un porcentaje de las empresas, y eso suma ese número, que parece alto”.

Según sus propias previsiones, dentro de diez años esa cifra podría no significar nada.

Musk posee 4.760 millones de acciones de SpaceX, además de 1.300 millones de acciones restringidas aún no consolidadas. (Reuters)
Musk posee 4.760 millones de acciones de SpaceX, además de 1.300 millones de acciones restringidas aún no consolidadas. (Reuters)

Otros multimillonarios enfrentan el mismo vaivén bursátil

Musk no es el único magnate tecnológico cuyo patrimonio fluctúa al ritmo del mercado de valores. El fundador de Oracle, Larry Ellison, le arrebató brevemente a Musk el título de hombre más rico del mundo el año pasado, después de que un reporte de ganancias excepcional disparara las acciones de la compañía un 36%. Ellison, de 82 años y dueño del 40% de Oracle, experimentó entonces un incremento patrimonial de 101.000 millones de dólares, pero perdió unos 34.000 millones apenas dos días después, mientras Musk ganaba 35.000 millones y recuperaba el primer puesto.

En sentido contrario, Michael Dell, propietario del 40% de su empresa homónima, sumó cerca de 122.000 millones de dólares entre septiembre de este año y el mismo mes de 2025, con lo cual casi duplicó su fortuna en un año. En ese mismo período, el patrimonio de Larry Page creció 16.300 millones de dólares, y el de Jeff Bezos aumentó 24.500 millones.

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