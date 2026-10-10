Tesla cambió el nombre de su sistema de manejo autónomo en Europa tras la presión de Alemania

Tesla decidió cambiar el nombre de sus sitema autónomo en Europa. REUTERS/Go Nakamura/File Photo

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Tesla cambió el nombre de su sistema de manejo asistido en Europa: lo que vendía como Full Self-Driving (Supervised) ahora se llama Tesla Assisted Driving. El cambio llegó después de que el Ministerio de Transporte de Alemania calificara el nombre anterior de engañoso, según un comunicado oficial difundido el 6 de octubre.

El ministro de Transporte alemán, Steffen Bilger, explicó que el nombre FSD generaba confusión porque el sistema no asume la totalidad de la tarea de conducir. “No se trata de un sistema que tome a su cargo toda la tarea de manejo”, señaló la cartera en su comunicado, según reprodujeron Electrek e InsideEVs.

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Bilger mantuvo conversaciones con Tesla en septiembre y llegó a un acuerdo sobre cuestiones técnicas y de responsabilidad civil. A partir de ese entendimiento, dijo que impulsará la aprobación de Tesla Assisted Driving en toda la Unión Europea.

Tesla decidió cambiar el nombre de su sistema autónomo de manejo debido a que Alemania lo calificó de engañoso. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Un acuerdo con condiciones técnicas

El pacto incluye un límite concreto: el sistema podrá circular hasta un 10% por encima del límite de velocidad permitido, un tope que Alemania respaldará en el proceso europeo de aprobación. Tesla todavía no confirmó si ya aplicó ese recorte en su software europeo.

El dato importa porque la función de exceso de velocidad del sistema, antes de este acuerdo, podía superar los límites hasta en un 50% en determinadas condiciones, según la reconstrucción del sitio Not a Tesla App. Francia y Suecia habían pedido a la Unión Europea que rechazara la aprobación por ese mismo motivo.

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El cambio de marca ya es visible en los sitios web europeos de la compañía. Las direcciones que antes remitían a /fsd ahora redirigen a una página llamada /tesla-assisted-driving en mercados como Alemania, España, Italia, Países Bajos y Polonia, mientras que Francia usa la traducción Tesla Conduite Assistée.

Con el cambio de nombre, Tesla espera que su asistente de manejo autónomo sea aprobado en la Unión Europea. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El antecedente neerlandés y la presión regulatoria

La autoridad vial de los Países Bajos, RDW, fue la primera en Europa en aprobar el sistema, en abril, tras una revisión de más de 18 meses. Esa aprobación nacional abrió la puerta para que otros ocho países la reconocieran: Bélgica, Dinamarca, Lituania, Estonia, Eslovenia, Chequia y Croacia se sumaron después.

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Por ahora, Alemania no figura en esa lista, aunque el respaldo de Bilger podría acelerar su ingreso. En los Países Bajos, el sistema se vende por 99 euros mensuales bajo suscripción, según constató el sitio especializado NotATeslaKiller tras revisar las páginas oficiales de Tesla.

Días antes del anuncio del cambio de nombre, la agencia Reuters había informado que la campaña europea de Tesla se apoyó en estudios de seguridad defectuosos de la propia empresa y en investigaciones que calificó de fallidas. La agencia también reportó que el regulador neerlandés enfrentó una fuerte presión de Tesla y de sus seguidores en línea durante el proceso de revisión.

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Países Bajos fue el primer país de la Unión Europea en aprobar el sistema autónomo de manejo de Tesla. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Qué sigue para la aprobación en la Unión Europea

La votación que definiría la aprobación del sistema en todo el bloque europeo se había previsto para octubre, pero se postergó a diciembre como fecha más temprana posible. Para que se apruebe, se necesita el respaldo de al menos 15 de los 27 países miembro, que además representen el 65% de la población de la Unión.

En los mercados donde el sistema todavía no tiene aprobación, Tesla ofrece una versión reducida llamada Tesla Assisted Driving Basic, que incluye funciones como el control de crucero adaptativo, el cambio de carril automático y el estacionamiento asistido, pero sin las capacidades completas de manejo en calles y autopistas.

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El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, agradeció públicamente a Bilger en la red social X tras conocerse el respaldo alemán. Musk lleva años reclamando la aprobación de Full Self-Driving en Europa y había calificado la carga regulatoria del bloque de extrema.

La decisión final quedará en manos de los 27 países miembro en la votación prevista para diciembre, con Francia y Suecia como los principales focos de resistencia dentro del bloque.