Tecno

El inesperado hobby de Mark Zuckerberg que lleva 10 años perfeccionando lejos de Meta

El fundador de Facebook compartió fotos y videos de su evolución durante 10 años como aficionado al ahumado de carne, una práctica vinculada con su proyecto ganadero en Hawái

Mark Zuckerberg compartió en Instagram un video conversando con amigos que siguen la afición por la preparación de la carne ahumada. (Tomado de Instagram)

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Lejos de las decisiones sobre algoritmos e inteligencia artificial, Mark Zuckerberg compartió en Instagram fotos y videos que recorren una década de una afición personal: el ahumado de carne.

El director ejecutivo de Meta mostró parte de ese aprendizaje junto a su esposa, Priscilla Chan, y sus hijas, en escenas familiares que contrastan con la rutina de una de las mayores compañías tecnológicas del mundo.

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Además, la publicación volvió a poner el foco sobre otra actividad que Zuckerberg desarrolla fuera de Silicon Valley: la crianza de ganado en Hawái.

Mark Zuckerberg con gafas de sol corta costillas en una tabla junto a Priscilla Chan, un perro de pelo rizado, un teléfono y varios platos
Zuckerberg y Priscilla Chan probaron costillas ahumadas durante una reunión familiar en su casa. (Foto: Instagram)

El empresario combina la preparación de cortes ahumados con un proyecto ganadero propio en la isla de Kauai, donde busca mejorar la calidad de la carne a través de cruces de razas, alimentación controlada y producción agrícola local.

Cómo empezó Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, a ahumar carne

Zuckerberg comenzó a mostrar su interés por la cocina a fuego lento en 2016, cuando realizó una transmisión desde su casa para preparar costillas y brisket.

Desde entonces, el ahumado se convirtió en una actividad recurrente en sus publicaciones, con parrillas, hornos y largas jornadas dedicadas a controlar temperaturas y tiempos de cocción. Diez años después, el CEO volvió sobre esa experiencia con fotos y videos que exhiben su evolución.

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Dos fotos verticales superpuestas de Mark Zuckerberg frente a ahumadores de carne con texto en inglés
El empresario comparó una captura de sus primeros videos frente a la parrilla con una imagen actual de su espacio de cocina al aire libre. (Foto: Instagram)

La secuencia incluye preparaciones familiares y distintos cortes de carne, una muestra de cómo ese pasatiempo se mantuvo mientras su empresa atravesó cambios como la transformación de Facebook en Meta y la expansión de sus proyectos de inteligencia artificial.

El ahumado exige una rutina distinta a la de las plataformas digitales. La cocción puede extenderse durante varias horas y depende de variables como el tipo de madera, el calor, la humedad y el punto de cada corte. Zuckerberg presentó esa práctica como una actividad doméstica, asociada a reuniones con su familia.

Qué relación tiene Mark Zuckerberg con la preparación de la carne

El interés por preparar carne antecede a su incursión formal en la ganadería. En 2024, Zuckerberg dijo que había comenzado a criar reses en Ko’olau Ranch, su propiedad en Kauai. Su objetivo, según explicó entonces, era producir carne de res de alta calidad para consumo propio, sin planes de comercialización.

Una parrilla verde abierta con salchichas en la rejilla, una bandeja llena de embutidos y media sandía al fondo
Salchichas, costillas y distintos cortes forman parte de las preparaciones que el CEO de Meta compartió en Instagram. (Foto: Instagram)

El proyecto reúne ganado wagyu y angus, dos razas valoradas por sus características cárnicas. Zuckerberg dijo que le interesaba la genética animal y la posibilidad de experimentar con la alimentación de las reses.

Cómo alimenta Mark Zuckerberg al ganado de Kauai

Una parte de la propiedad está dedicada al cultivo de árboles de macadamia. Los frutos pasan por un proceso de tostado antes de incorporarse a la dieta del ganado. El empresario señaló que cada vaca consume entre 2.268 y 4.536 kilogramos de alimento al año, un volumen que exige una producción constante dentro del rancho.

Asimismo, la dieta incluye cerveza elaborada en la propiedad. Zuckerberg afirmó que los animales pueden elegir entre agua a temperatura ambiente y cerveza fría. El objetivo declarado es estimular el consumo de alimento y favorecer el aumento de masa corporal.

Entre la tecnología y su proyecto ganadero en Hawái, Zuckerberg reserva tiempo para una actividad que practica desde 2016. (Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo/File Photo)
Entre la tecnología y su proyecto ganadero en Hawái, Zuckerberg reserva tiempo para una actividad que practica desde 2016. (Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo/File Photo)

Qué lugar ocupa la familia Zuckeberg en Ko’olau Ranch

La actividad agrícola y ganadera involucra a Priscilla Chan y a las tres hijas de la pareja. Zuckerberg contó que las niñas participan en la plantación de árboles de macadamia y en el cuidado de animales. Esa presencia familiar aparece en las imágenes sobre el ahumado de carne difundidas en Instagram.

Ko’olau Ranch abarca al menos 2.300 hectáreas y tiene un valor estimado cercano a 300 millones de dólares, según Wired. El complejo cuenta con viviendas, instalaciones deportivas, casas para invitados y áreas de cultivo.

Para el empresario, el rancho es un espacio destinado a actividades que no dependen de la tecnología, aunque refleja su interés por la experimentación y el control de cada etapa de producción.

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