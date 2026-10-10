Tecno

Meta es el nuevo dueño de todo el negocio de realidad virtual de PlayStation VR: con qué se queda Sony

La compañía detrás de PlayStation transfirió 419 patentes a la empresa propietaria de los visores Quest, en un movimiento que genera dudas sobre sus próximos dispositivos

Sony vende sus patentes de realidad virtual a Meta y pone en duda la continuidad de PlayStation VR.
Sony vende sus patentes de realidad virtual a Meta y pone en duda la continuidad de PlayStation VR. (Meta - Sony)
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La transferencia de cientos de patentes de realidad virtual de Sony a Meta abrió interrogantes sobre el futuro de PlayStation VR2 y la continuidad de la compañía japonesa en este mercado.

Los registros de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) muestran que 43 patentes relacionadas con tecnologías de realidad virtual, aumentada y mixta pasaron a manos de Meta entre junio y septiembre de 2026, como parte de un acuerdo global que contempla 419 patentes.

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La operación, cuyo acuerdo se remonta a diciembre de 2025, incluye desarrollos vinculados con visores, sistemas de visualización y procesamiento de imágenes. Sin embargo, no significa que Meta haya comprado todo el negocio de realidad virtual de PlayStation ni que Sony haya anunciado el fin de sus dispositivos.

Aplicación de PlayStation VR2 en Steam.
Sony vendió sus patentes de realidad virtual a Meta y pone en duda el futuro de la PlayStation VR2.

Qué tecnología recibió Meta y qué conserva Sony

Las patentes transferidas abarcan innovaciones desarrolladas entre 2010 y 2022. Entre ellas figuran tecnologías para dispositivos que se colocan sobre la cabeza, sistemas de visualización, procesamiento de imágenes y representación de objetos virtuales. Estos desarrollos pueden ser relevantes para las gafas de realidad virtual y mixta que Meta comercializa bajo la familia Quest.

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La adquisición amplía la propiedad intelectual a disposición de Meta, que compite en un mercado donde el hardware, las interfaces y las experiencias inmersivas son elementos centrales. No obstante, la transferencia de patentes no demuestra por sí sola que la compañía vaya a incorporar esas tecnologías a un producto concreto.

¿Con qué se queda Sony? La operación no implica que haya vendido PlayStation VR2, la marca PlayStation, sus juegos ni toda su capacidad de investigación en realidad virtual. Tampoco confirma que haya cedido todos sus desarrollos tecnológicos relacionados con esta industria. Lo que se conoce públicamente es el traspaso de un conjunto de derechos de propiedad intelectual pertenecientes a Sony Group.

Meta Quest 3 es el visor de realidad virtual de Meta que compite en este mercado. (Meta)
Meta Quest 3 es el visor de realidad virtual de Meta que compite en este mercado. (Meta)

PlayStation VR2 enfrenta un futuro incierto

Lanzado en febrero de 2023, PlayStation VR2 representó una evolución tecnológica frente al primer visor de Sony para PS4. El dispositivo incorporó pantallas OLED, seguimiento ocular y controles con respuesta háptica, entre otras funciones. Sin embargo, su precio inicial, la necesidad de conectarlo a una PS5 y un catálogo con participación importante de estudios externos limitaron su alcance comercial.

Entre sus juegos destacados se encuentran Horizon Call of the Mountain y Firewall Ultra. En 2024, Sony también lanzó un adaptador que permite utilizar el visor en PC, ampliando su compatibilidad más allá de la consola.

La venta de patentes se suma así a las preguntas sobre el respaldo que recibirá el dispositivo en los próximos años. Aun así, sin un anuncio oficial, no es posible afirmar que Sony haya cancelado un eventual PlayStation VR3 o que haya decidido retirarse de la realidad virtual.

PlayStation VR2
PlayStation VR2 entra en un futuro incierto tras la venta de patentes relacionados a este negocio por parte de Sony.

Sony también prepara el fin de los discos para nuevos juegos

La transferencia de patentes ocurre en un contexto de cambios en la estrategia de PlayStation. En julio de 2026, Sony confirmó que dejará de producir discos físicos para los nuevos juegos de sus consolas a partir de enero de 2028. Desde esa fecha, los lanzamientos nuevos se comercializarán en formato digital, aunque los títulos publicados o previstos en disco antes del plazo no se verán afectados.

La decisión no significa que Sony dejará de fabricar inmediatamente todos los discos ni que los juegos físicos existentes desaparecerán. La compañía indicó que el cambio responde al crecimiento de las compras digitales.

Ambos movimientos apuntan a una transformación del negocio, pero corresponden a decisiones distintas: uno afecta a la distribución de videojuegos y el otro a la propiedad de determinadas patentes.

Por ahora, el futuro de PlayStation VR2 sigue sin una definición oficial. La transferencia a Meta constituye una señal relevante para seguir la estrategia de Sony, pero no basta para concluir que la empresa haya abandonado la realidad virtual.

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