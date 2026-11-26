Rheinmetall, el mayor fabricante de armas de Alemania, empleaba a los dos técnicos italianos que murieron en Kuwait. (ARCHIVO, 13/06/2022. REUTERS/Benoit Tessier)

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Antonio Saccoccio, de 65 años y oriundo de Formia, y Emanuele Lo Russo, de 36 y de Roma, eran los dos técnicos italianos que murieron este jueves en Kuwait por un ataque con drones atribuido a Irán. Trabajaban para Rheinmetall Italia, la filial del mayor grupo armamentista de Alemania, según medios italianos.

Estaban en el país del Golfo por un contrato de asistencia entre el gobierno kuwaití y la empresa, que se especializa en radares y sistemas antiaéreos. Según medios locales, hacían mantenimiento de las antenas de detección del sistema Skyguard, que Kuwait utiliza desde los años 90 y que Rheinmetall Italia fabrica en las afueras de Roma. Según el diario La Repubblica, esas baterías tuvieron un papel clave para frenar los ataques iraníes.

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Cómo ocurrió el ataque

Al menos cuatro personas resultaron heridas en Kuwait tras la interceptación de drones atribuidos a Irán.

Según el vocero del Ministerio de Defensa de Kuwait, el coronel Saud Abdulaziz al Atuan, las fuerzas armadas detectaron una serie de “drones hostiles” y los neutralizaron, pero la “vil agresión iraní” contra un “sitio vital” provocó la caída de fragmentos que hirieron a cuatro personas: un kuwaití, un paquistaní y los dos italianos. En un primer momento, estos últimos fueron reportados como heridos graves y luego murieron, según informó la agencia ANSA.

El canciller italiano, Antonio Tajani, precisó ante el Senado que, alrededor de las 14, drones de origen iraní apuntaron a instalaciones militares kuwaitíes, entre ellas una estación de detección antiaérea donde trabajaban los dos técnicos. Dijo que hubo una “fuerte explosión” y que, por lo que llegaba de Kuwait, ambos habían muerto. Kuwait no precisó dónde ocurrió el ataque.

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Las reacciones en Italia y Europa

Meloni expresó su pesar por la muerte de los dos técnicos italianos en Kuwait mientras participaba de la cumbre de la UE en Bruselas. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

La noticia llegó en medio de la cumbre del Consejo Europeo, la reunión de los líderes de la Unión Europea, en Bruselas. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó “profundo pesar” en un comunicado. Tajani contó que el embajador italiano en Kuwait informaba a las familias y que la Cancillería sigue el caso “minuto por minuto”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió “intensificar la presión sobre Irán” y sostuvo que la seguridad del Golfo “es una cuestión de seguridad para todos”.

Arabia Saudita y el Consejo de Cooperación del Golfo, que reúne a seis monarquías de la región, condenaron el ataque.

En Italia, la líder del opositor Partido Democrático, Elly Schlein, pidió que el gobierno informe en el Parlamento.

Un frente sensible para Italia

La muerte de los dos técnicos ocurre en un momento delicado para Italia en la región. Kuwait había repelido otros ataques con drones iraníes pocos días antes, los primeros desde comienzos de septiembre, según su Ministerio de Defensa. El 15 de marzo, un dron ya había destruido un avión no tripulado italiano en la base de Ali Al Salem, en Kuwait, donde Italia tiene tropas. Roma trasladó entonces a Arabia Saudita a 239 de sus 321 militares allí.

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Este jueves, además, una delegación militar italiana encabezada por el comandante general Salvatore Luongo estaba de visita oficial en Kuwait, según La Repubblica.

La guerra en la región comenzó el 28 de febrero, con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde entonces, países del Golfo han informado de agresiones contra bases estadounidenses y centros de energía.