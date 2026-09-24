Mark Zuckerberg aseguró que “empoderar a las personas con IA es la mejor vía hacia un futuro seguro”

Mark Zuckerberg afirmó en Meta Connect 2026 que distribuir herramientas de inteligencia artificial a los usuarios garantiza un futuro seguro frente al control centralizado. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

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Mark Zuckerberg, CEO de Meta, aseguró durante el Meta Connect 2026 que “empoderar a las personas con inteligencia artificial (IA) es la mejor vía hacia un futuro seguro”, frente a la alternativa de concentrar el control de esa tecnología en pocas manos.

El empresario reconoció que esa postura se ha vuelto “sorprendentemente controvertida”. Defendió, sin embargo, una mirada optimista y afirmó que construir es “un acto de amor”, una idea con la que vinculó los productos de la compañía con su forma de entender el mundo.

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Zuckerberg usó el término “superinteligencia” en al menos dos pasajes de su presentación. Lo definió como el propósito más alto de una tecnología orientada a crear, en lugar de automatizar, y lo vinculó con Muse, el agente personal de inteligencia artificial de Meta presentado hace dos semanas.

La discusión sobre el control de la inteligencia artificial sumó las posturas de Sam Altman ante la ONU y las advertencias de Dario Amodei sobre riesgos existenciales. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

Antes, la expresión había sido utilizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que su Gobierno reemplazará oficialmente “inteligencia artificial” por “superinteligencia” en su documentación. Ante la ONU, Trump rechazó cualquier “esquema globalista” para regular el desarrollo de estos sistemas.

La discusión sobre el control de la inteligencia artificial se ha intensificado en los últimos días. Sam Altman, CEO de OpenAI, pidió ante el Consejo de Seguridad de la ONU una mayor cooperación internacional, mientras que Dario Amodei, CEO de Anthropic, advirtió sobre riesgos existenciales ligados al avance acelerado de la tecnología.

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De qué trata Muse, el nuevo proyecto de Meta en inteligencia artificial

Muse será, según la proyección de Zuckerberg, el primer paso hacia una superinteligencia personal disponible para miles de millones de personas. La propuesta busca que el asistente acompañe a cada usuario durante el día y ejecute tareas a partir de instrucciones por voz o conversaciones cotidianas.

Muse funcionará como un asistente de inteligencia artificial integrado en los lentes inteligentes de Meta para ejecutar tareas diarias mediante voz. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Meta anunció que Muse llegará a sus lentes con inteligencia artificial. El agente podrá transformar diálogos en acciones, como incorporar productos a una lista de compras, buscar un horario para conversar con un amigo y enviarle una invitación.

El sistema permitirá videollamadas en vivo con una versión expresiva e interactiva de Muse, aparte de conversaciones por voz en tiempo real y voces personalizadas. Mientras dialoga con el usuario, el asistente podrá resolver tareas en segundo plano.

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El modelo Muse Realtime Avatar otorgará una presencia encarnada al avatar durante videollamadas en vivo y conversaciones en tiempo real. (Composición Infobae: Meta / Instagram/Mark Zuckerberg)

La experiencia estará impulsada por Muse Realtime Avatar, un nuevo modelo de inteligencia artificial destinado a darle una presencia encarnada en tiempo real al avatar. Muse tendrá una dirección de correo propia, que podrá utilizar para resolver gestiones o como otro canal de comunicación con el usuario.

En Mac, el agente podrá operar cualquier aplicación con autorización de la persona. El usuario podrá alejarse de la computadora mientras Muse continúa con las tareas asignadas.

Qué innovaciones presenta Meta en dispositivos inteligentes

La compañía presentó nuevos modelos de lentes inteligentes, incluida una versión de solo audio sin cámara integrada. Zuckerberg apenas se refirió a las críticas por la invasión de la privacidad que generan los modelos con cámara: mencionó la luz indicadora de grabación y las medidas para evitar su manipulación.

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Los Meta VR Glasses pesarán cerca de 100 gramos y saldrán al mercado en la primavera de 2027 con avances en tecnología inmersiva. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

Asimismo, fueron presentados los Meta VR Glasses, unas gafas de realidad virtual de cerca de 100 gramos. El dispositivo incorpora tecnología inmersiva en un formato más liviano que modelos como Vision Pro de Apple y saldrá a la venta en la primavera de 2027.

El video de lanzamiento incluyó al director James Cameron y a Palmer Luckey, creador de Oculus, quienes reaccionaron a la experiencia de las gafas. Lisa, integrante de Blackpink, y Kylie Jenner participaron en apariciones vinculadas con las colaboraciones de moda de la marca.

Entre otras novedades, la empresa presentó Muse Charm, un dispositivo del tamaño de la palma de la mano diseñado para hablar con el asistente sin usar un teléfono. Su lanzamiento está previsto antes de fin de año.

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