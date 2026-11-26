Las motocicletas concentran cerca del 72 por ciento de los accidentes viales atendidos por Cruz Roja Salvadoreña. Foto cortesía Cruz Verde

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Las motocicletas estuvieron involucradas en 630 de los 873 accidentes de tránsito atendidos por Cruz Roja Salvadoreña, de acuerdo con cifras divulgadas por la institución. El dato equivale a cerca del 72% de las emergencias viales registradas por su Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

“De esos 873 accidentes de tránsito son 630 de motocicletas”, afirmó la jefa de movilización de recursos de Cruz Roja Salvadoreña, Margarita Córdoba, durante una entrevista con YSUCA. La funcionaria vinculó el registro con la necesidad de reforzar las medidas de prevención antes de las celebraciones de fin de año.

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La cifra expone el peso de los siniestros en moto dentro de las atenciones de la institución. “Estamos hablando solo de motos”, sostuvo Córdoba, aunque la proporción derivada de los números difundidos alcanza más de siete de cada 10 casos.

Cruz Roja alerta por menores y bebés que viajan como acompañantes

El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Javier Ramírez, ubicó a los motociclistas entre los usuarios más expuestos en la vía pública y alertó sobre situaciones detectadas durante las asistencias de emergencia.

“Los motociclistas son vulnerables, sumamente vulnerables, tanto el motorista como el acompañante”, afirmó Ramírez. El coordinador señaló que la institución ha atendido casos en los que los acompañantes eran niños pequeños. “Tenemos casos en donde son menores los acompañantes, menores de tres, cuatro años, incluso neonatos”, agregó.

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El vocero pidió que los conductores eviten trasladar bebés y niños pequeños en motocicletas. También recomendó el uso de casco para conductor y acompañante, además de zapatos cerrados y equipo de protección ante una caída o un choque.

El Centro de Operaciones de Emergencias alertó sobre el traslado de niños pequeños y recién nacidos como acompañantes en moto. (Cuerpos de Socorro El Salvador)

¿Qué está causando estos accidentes?

Ramírez identificó el alcohol, otras sustancias, la velocidad, la distracción y la fatiga como factores que agravan el riesgo de un accidente. Según indicó, los casos de personas lesionadas que habían consumido alcohol se concentran con frecuencia entre los 18 y los 35 años, en especial entre motociclistas.

“La capacidad de poder analizar es bastante disminuida y toman la mala decisión de tomar un volante”, afirmó sobre quienes conducen después de beber alcohol o consumir sustancias.

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El coordinador sostuvo que el alcohol afecta la capacidad para identificar peligros, calcular el momento de frenado y controlar el vehículo. Aconsejó planificar el regreso después de una reunión o una celebración, pedir transporte alternativo o designar a una persona que no consuma alcohol para conducir.

Córdoba planteó una recomendación similar para los desplazamientos durante las fiestas. “Lo importante es llegar y disculparnos si llegamos tarde, pero es que lleguemos a salvo”, señaló.

Cruz Roja Salvadoreña organizará una rodada de 100 kilómetros hacia el lago Suchitlán el próximo 6 de diciembre. (Foto cortesía Cruz Verde)

Rodada de 100 kilómetros en El Salvador

Cruz Roja Salvadoreña organizará el próximo 6 de diciembre una rodada de 100 kilómetros desde su sede central, en el Centro de Gobierno de San Salvador, hasta el lago Suchitlán. La salida está prevista para las 7:00.

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La actividad tendrá un costo de $15, y estará dirigida a mayores de edad con licencia de conducir vigente. Los menores podrán asistir como acompañantes, siempre que utilicen casco.

Córdoba explicó que la iniciativa busca recaudar fondos para los servicios de la institución y promover hábitos de conducción responsable. “Por favor, seamos prudentes al manejar”, pidió la jefa de movilización de recursos.

La institución solicitó a los participantes revisar frenos, neumáticos y condiciones mecánicas de las motocicletas antes de iniciar el recorrido. También recomendó salir con tiempo suficiente, respetar los límites de velocidad y no conducir bajo los efectos del alcohol.

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