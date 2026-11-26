Las autoridades aprehendieron a 12 personas durante 13 intervenciones antidrogas realizadas en la provincia de Veraguas. Captura de video

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Un total de 21 personas fueron aprehendidas en las provincias panameñas de Veraguas, Herrera y Los Santos durante la Operación Impacto Central, dirigida contra la presunta comercialización de sustancias ilícitas en comunidades del interior del país.

La intervención fue coordinada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en conjunto con la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, mediante 19 acciones operativas en nueve distritos de las provincias centrales.

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En Veraguas, las autoridades ejecutaron 13 diligencias en los distritos de Santiago, Soná, Montijo, Las Palmas y Calobre, donde fueron aprehendidas 12 personas presuntamente vinculadas con actividades de venta y posesión de drogas.

Otras nueve personas fueron detenidas durante seis intervenciones realizadas en Herrera y Los Santos, específicamente en Chitré, Guararé, La Villa y Las Tablas, donde las autoridades localizaron presuntas sustancias ilícitas, dinero en efectivo, municiones y teléfonos celulares.

Durante los operativos, los investigadores localizaron presuntas sustancias ilícitas, dinero en efectivo, municiones y teléfonos celulares. Captura de video

Los aprehendidos serán presentados ante un Tribunal de Garantías, donde los fiscales solicitarán la legalización de las detenciones, la formulación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes mientras avanzan las investigaciones.

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La intervención se suma a otros operativos contra el microtráfico desarrollados durante los últimos meses en Panamá, donde las autoridades mantienen investigaciones para identificar y desarticular redes de distribución de drogas en diferentes comunidades.

El 27 de octubre, mediante la Operación Panamá Norte Seguro 2, las autoridades aprehendieron a 19 personas en Chilibre, Caimitillo, Alcalde Díaz y Las Cumbres, entre ellas conductores de transporte selectivo.

Mientras tanto, el 8 de octubre, la Operación Comunidad Segura permitió la aprehensión de 22 personas en Colón y Panamá Oeste, mediante 12 allanamientos relacionados con la presunta distribución de sustancias ilícitas.

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Las autoridades aprehendieron a 12 personas durante 13 intervenciones antidrogas realizadas en la provincia de Veraguas. Captura de video

En septiembre, la Policía Nacional también informó sobre la aprehensión de 12 personas presuntamente vinculadas con la comercialización de drogas sintéticas, ocho de ellas en La Chorrera y cuatro en el área metropolitana de Panamá.

El microtráfico consiste en la comercialización de drogas a pequeña escala, generalmente destinada al consumidor final, y constituye uno de los eslabones de las cadenas de distribución que abastecen los mercados locales de sustancias ilícitas.

En Panamá, la legislación establece diferencias entre la posesión para consumo personal y aquella destinada a otros fines, sin fijar una cantidad universal de gramos que permita determinar automáticamente la comercialización de una sustancia.

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El artículo 320 del Código Penal dispone que corresponde al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinar qué constituye una cantidad escasa destinada al consumo, considerando el grado de dependencia de la persona.

Por su parte, el artículo 321 establece penas de ocho a doce años de prisión cuando las circunstancias permiten determinar objetivamente que la posesión ilícita de drogas no está destinada al consumo personal.

La Operación Impacto Central fue coordinada por la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional de Panamá. Captura de video

La distribución de sustancias ilícitas también tiene consecuencias que trascienden el ámbito penal, al generar problemas de salud pública, favorecer el financiamiento de organizaciones criminales y exponer a las comunidades a situaciones de violencia y deterioro social.

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El Informe Mundial sobre las Drogas 2026, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estima que 331 millones de personas consumieron estas sustancias durante 2024, un 34% más que en 2014.

El cannabis continúa siendo la sustancia de mayor consumo, con 256 millones de usuarios, seguido por el uso no médico de opioides, que alcanzó a 63 millones de personas, según las estimaciones del organismo internacional.

En el ámbito económico, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) determinó que los costos directos del crimen y la violencia representaron el 3.44% del producto interno bruto de América Latina y el Caribe en 2022.

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Aunque esta estimación no corresponde exclusivamente al narcotráfico, refleja la magnitud de las pérdidas asociadas a la criminalidad, incluyendo gastos públicos en seguridad, reducción de la productividad laboral y mayores desembolsos empresariales para proteger sus instalaciones y operaciones.