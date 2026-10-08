Apple anuncia su evento Welcome Home: fecha, hora y todos los productos que podría presentar

Apple anuncia su evento Welcome Home para el próximo 13 de octubre. (Apple)

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Apple prepara un nuevo evento para el martes 13 de octubre de 2026, bajo el nombre de “Welcome Home”. Después de presentar los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el esperado iPhone Duo, su primer teléfono plegable, la compañía de Cupertino apunta ahora a una categoría diferente: los dispositivos para el hogar.

Aunque Apple no ha detallado qué productos anunciará durante la presentación, las expectativas apuntan a una renovación de su catálogo de equipos domésticos. Entre los posibles lanzamientos figuran una nueva generación del Apple TV 4K, el HomePod mini 2 y un altavoz inteligente con pantalla, que ampliaría la competencia de la compañía frente a alternativas como los dispositivos Echo de Amazon.

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El nombre del evento también refuerza las especulaciones sobre una presentación centrada en el hogar conectado. Sin embargo, hasta que Apple confirme los anuncios, estos productos deben considerarse posibilidades y no lanzamientos asegurados.

Apple anuncia un nuevo evento tras lanzar el iPhone 18 Pro y Pro Max. (Apple)

¿Qué productos podría presentar Apple el 13 de octubre?

Uno de los dispositivos que podría protagonizar el evento es la cuarta generación del Apple TV 4K. La versión más reciente de este equipo fue presentada en octubre de 2022, por lo que una actualización permitiría a Apple incorporar mejoras en rendimiento, conectividad y funciones de software.

De acuerdo con las previsiones de medios especializados como MacRumors, el nuevo modelo podría integrar un procesador más reciente, con capacidad para ejecutar funciones de inteligencia artificial de Apple Intelligence y facilitar la llegada de una versión más avanzada de Siri.

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Otra de las posibles novedades sería la incorporación de Wi-Fi 7, una tecnología de conectividad inalámbrica que ofrece mayor capacidad y velocidad en redes compatibles. Estas características permitirían mejorar la experiencia al reproducir contenido en alta resolución y conectar el dispositivo con otros equipos del ecosistema de Apple.

Apple presentaría la cuarta generación del Apple TV 4K. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El HomePod mini 2 también figura entre los posibles anuncios. El altavoz inteligente de menor tamaño de la compañía podría recibir una actualización de hardware para mejorar su rendimiento y ampliar sus capacidades dentro del hogar conectado.

No obstante, todavía no se conocen especificaciones confirmadas, precios ni una fecha de disponibilidad para ninguno de estos productos.

El primer HomePod con pantalla

La otra gran posibilidad es la presentación de un HomePod con pantalla integrada, un dispositivo que Apple llevaría tiempo desarrollando, según diversos informes de medios especializados.

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Este equipo combinaría las funciones de un altavoz inteligente con una interfaz visual para consultar información, realizar videollamadas, controlar accesorios domésticos y acceder a servicios de la compañía.

Su llegada supondría un cambio importante en la estrategia de Apple para el hogar, al competir de forma más directa con dispositivos como el Echo Show de Amazon y otros equipos con asistentes virtuales y pantallas táctiles.

Apple presentaría un HomePod con pantalla para competir con los altavoces Echo de Amazon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pantalla también podría facilitar el control de accesorios compatibles con el ecosistema de Apple y centralizar distintas funciones de la vivienda conectada. Sin embargo, la empresa todavía no ha confirmado que este producto vaya a presentarse durante el evento.

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¿A qué hora será el evento Welcome Home de Apple?

La presentación está prevista para el martes 13 de octubre de 2026. Para quienes quieran seguir los anuncios desde América Latina y España, estos son los horarios de referencia según la hora local de cada país:

México (Ciudad de México): 7:00 a. m.

Colombia: 8:00 a. m.

Perú: 8:00 a. m.

Argentina: 10:00 a. m.

España peninsular: 3:00 p. m.

Estos horarios corresponden a las zonas horarias habituales de cada país y ciudad; en el caso de España, se toma como referencia la hora peninsular.

Por el momento, Apple no ha confirmado una transmisión en directo ni ha detallado cómo se podrá seguir la presentación. Por ello, se recomienda consultar los canales oficiales de la compañía para conocer si habrá una emisión en video o si las novedades se publicarán directamente en su página web.

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