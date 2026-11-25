La Asociación Americana del Automóvil proyectó que más de 4,6 millones de residentes de Florida viajarán durante la semana de Acción de Gracias. (REUTERS/Marco Bello)

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Florida se prepara para una de las semanas de mayor movimiento del año, marcada por los desplazamientos de Acción de Gracias y las conexiones aéreas durante el feriado. El aumento de la circulación pondrá a prueba la capacidad de las principales vías de transporte del estado, especialmente en las jornadas previas y posteriores a la celebración.

El movimiento también tendrá impacto en el sur de Florida, una región que concentra destinos turísticos, conexiones internacionales y terminales utilizadas por viajeros de distintas partes del país. Los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale forman parte de una red de transporte que deberá atender una demanda elevada durante varios días.

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A las dificultades habituales de una semana festiva se suma el pronóstico meteorológico, que contempla lluvias intensas y posibles inundaciones en algunas localidades. Las condiciones del miércoles podrían complicar los traslados. Las autoridades recomiendan consultar las actualizaciones del tránsito y los vuelos.

4,6 millones de residentes de Florida viajarán por Acción de Gracias

La Asociación Americana del Automóvil (AAA) proyectó que 4.621.608 residentes de Florida recorrerán al menos 80,5 kilómetros (50 millas) desde sus hogares durante el período festivo, que se extiende hasta el lunes 30 de noviembre de 2026.

El automóvil será el principal medio de transporte, con 4.239.028 viajeros previstos. Otros 290.495 residentes utilizarán aviones, mientras que 92.086 optarán por cruceros, trenes, autobuses y otros medios.

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La estimación representa una disminución del 0,2% frente a 2025, cuando se proyectaron 4.631.894 desplazamientos. Pese a esa variación, AAA anticipa que la actividad permanecerá cerca de los máximos registrados en años recientes.

La organización recomendó revisar los neumáticos, la batería y los líquidos del vehículo antes de salir, además de planificar los recorridos y considerar tiempo adicional para posibles demoras.

Las carreteras de Florida registran sus mayores niveles de congestión vehicular durante estos días previos al feriado, con nuevas demoras previstas para el regreso del domingo 29 y el lunes 30 de noviembre. (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

Los días y horarios de mayor tráfico en las carreteras

El análisis de la firma de movilidad INRIX, difundido por AAA, señaló que el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre concentran el mayor volumen de vehículos que salen hacia sus destinos. Para los próximos días, se prevé que los retornos tengan mayor intensidad el domingo 29 y el lunes 30.

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Las franjas horarias con más congestión prevista son las siguientes:

Miércoles 25: de 12h a 19h.

Jueves 26: se espera un volumen mínimo de tráfico.

Viernes 27: de 13h a 19h.

Sábado 28: de 12h a 21h.

Domingo 29: de 12h a 20h.

Lunes 30: de 14h a 19h.

Para reducir las posibilidades de encontrar demoras, AAA recomienda iniciar los recorridos durante la mañana, antes de las franjas de mayor congestión.

Las obras y mejoras de Miami International Airport para la temporada

Miami International Airport (MIA) afronta su temporada de Acción de Gracias más concurrida hasta la fecha, según informó la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, durante una actividad realizada el 23 de noviembre junto a funcionarios aeroportuarios.

La autoridad destacó los avances del programa Modernization in Action (M.I.A.), que contempla una inversión de USD 14.000 millones en infraestructura, mantenimiento y mejoras de las instalaciones.

Durante los últimos tres años, el aeropuerto reemplazó 101 equipos de movilidad interna, entre ascensores, escaleras mecánicas y pasillos rodantes. De ese total, 40 entraron en servicio durante 2026. El condado indicó que más del 95% de estos equipos se encontraba operativo antes del período festivo.

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El programa también contempla la renovación de 196 baños públicos y mejoras en el 75% de los puentes de embarque. Entre las obras de mayor alcance figuran la ampliación del vestíbulo K, cuya apertura está prevista para 2029, y la remodelación progresiva de la Terminal Central hasta 2031.

Otra intervención es la expansión de la puerta D60, que incorporará 17 nuevas puertas de embarque y espacios adicionales para pasajeros, comercios y restaurantes. La finalización de este proyecto está prevista para 2033.

El proyecto de tren exprés entre el Aeropuerto Internacional de Miami y PortMiami busca mitigar la congestión vehicular en el principal puerto de cruceros del mundo. (Aeropuerto Internacional de Miami)

Lluvia, inundaciones y tormentas previstas para el miércoles 25

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene una vigilancia por inundaciones para sectores de Miami-Dade, Broward y Palm Beach durante el miércoles 25 de noviembre. La advertencia contempla posibles anegamientos en zonas bajas y áreas urbanas con sistemas de drenaje deficientes.

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El organismo estima acumulaciones generalizadas de entre 5 y 10 centímetros de lluvia en el sur de Florida, aunque algunas localidades podrían registrar cantidades superiores. Los suelos saturados por las precipitaciones de las semanas anteriores aumentan el riesgo de inundaciones.

El pronóstico también contempla tormentas fuertes, ráfagas de viento dañinas y la posibilidad de algunos tornados, especialmente en los condados de Miami-Dade y Broward. Estas condiciones pueden reducir la visibilidad, dificultar la circulación y afectar temporalmente las operaciones aeroportuarias.

Para el jueves 26, el organismo prevé que las precipitaciones disminuyan durante la mañana y abandonen completamente la región hacia la tarde. En el área de Miami y Fort Lauderdale se esperan temperaturas máximas cercanas a los 26 °C.

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Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) advirtió que las tormentas podrían afectar los vuelos en Florida y la costa del golfo de México durante el martes y el miércoles. La dependencia recomendó consultar las actualizaciones de las aerolíneas, verificar el estado de los vuelos y prever tiempo adicional para llegar a las terminales.