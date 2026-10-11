Tecno

Cuál es la diferencia entre los asistentes ChatGPT, IA Dots de OpenAI y Muse de Meta

Investigadores encontraron una falla de seguridad y perfiles no autorizados en el asistente de la empresa de Mark Zuckerberg

OpenAI Dots and Meta Muse logos are seen in this illustration taken September 29, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
OpenAI Dots and Meta Muse logos are seen in this illustration taken September 29, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Guardar

OpenAI presentó a Dots, su nuevo asistente de inteligencia artificial capaz de ejecutar tareas de forma autónoma, con la promesa de “fijar un nuevo estándar de privacidad en la IA de frontera”. La frase la dijo el CEO Sam Altman en DevDay, el evento para desarrolladores de la empresa.

La comparación apunta directo a Muse, el agente de Meta lanzado semanas antes con el mismo discurso. Durante la presentación, ejecutivos de OpenAI lanzaron críticas veladas a su rival por cómo maneja los datos de sus usuarios.

PUBLICIDAD

Alexander Embiricos, responsable del producto Codex en OpenAI, dijo en el escenario que la compañía busca tener “el asistente más confiable, seguro y protegido”. Era una respuesta directa a los tropiezos que había tenido Meta con su propio lanzamiento.

Cuál fue la promesa que ya hizo Meta con Muse

El problema para OpenAI es que Meta había dicho exactamente lo mismo dos meses antes. Cuando lanzó Muse el 8 de septiembre, según informó Reuters, el CEO Mark Zuckerberg lo describió como un agente “construido desde cero para la privacidad y la seguridad”.

Imagen IKCXW4YTBJD27BZPFXZ6RMPPAE

Muse reemplazaba a OpenClaw, una herramienta más informal que corría en la computadora del propio usuario y que había generado sus propios problemas de seguridad. Meta prometió resolver eso con una versión alojada en su nube y supervisada por la empresa.

PUBLICIDAD

El agente escaló rápido: lideró las descargas de la App Store y sumó 600.000 usuarios activos diarios en Estados Unidos en pocas semanas, según datos de la firma de análisis Apptopia citados por The Verge. El crecimiento vino acompañado de tropiezos concretos.

Un investigador de seguridad detectó una vulnerabilidad de día cero que permitía tomar el control de Muse, aunque Meta ya la corrigió. El sitio 404 Media reportó que, en los días previos al lanzamiento, surgieron fallas graves, una de las cuales podría haber dado acceso a bases de datos internas de la propia empresa.

A eso se sumaron quejas sobre el uso de información personal. Muse viene configurado por defecto para que Meta entrene sus modelos con lo que los usuarios cargan en la aplicación, salvo que alguien desactive esa opción de forma manual.

Imagen E2TKPIJLMJH5LGOBEVJYFDCEFI

Un periodista de la revista Inc. contó que Muse leyó y subió sus mensajes privados sin que se lo pidiera. Un youtuber relató por su parte que el asistente ofreció su domicilio a un desconocido a través de Marketplace.

Wired reveló el 3 de octubre, a partir de instrucciones internas que extrajo el investigador Karan Joshi, que Muse arma de forma automática “una página para cada persona en la vida del usuario”: familiares, pareja, amigos y colegas.

Esas páginas incluyen historial de la relación, puntos en común y fechas como cumpleaños. Las personas perfiladas nunca aceptaron que sus datos fueran procesados de esa manera, incluso si jamás usaron la aplicación.

Meta todavía puede acceder a la información almacenada en cada máquina virtual individual de Muse, aunque prometió para fin de año una versión que bloquee ese acceso de forma “criptográfica y verificable”.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, presenta el Muse Charm durante el evento Meta Connect celebrado en la sede de la empresa en Menlo Park, California, EEUU, el 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Carlos Barria
El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, presenta el Muse Charm durante el evento Meta Connect celebrado en la sede de la empresa en Menlo Park, California, EEUU, el 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Carlos Barria

Qué pretende hacer OpenAI de diferente frente a Meta

Glen Coates, jefe de plataforma de aplicaciones de la compañía, remarcó que están “en una posición distinta a la de Meta” porque esta última ya tiene un producto de IA con 1.200 millones de usuarios.

Coates agregó que lanzar un producto con esos errores es algo que la empresa “intentaría evitar con cuidado”. Altman, además, mostró en vivo controles que permiten a cada usuario poner límites a su Dots, como impedir compras por encima de un monto fijado de antemano.

Para clientes corporativos, OpenAI ofreció controles de datos reforzados y una opción de retención cero, bajo la cual ninguna información queda almacenada en sus servidores. Hasta ahora, Dots no sumó escándalos de privacidad comparables a los de Muse.

OpenAI and Dots logos are seen in this illustration taken September 29, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
OpenAI and Dots logos are seen in this illustration taken September 29, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La diferencia también está en la escala: el asistente de OpenAI sólo está disponible en los planes de ChatGPT que arrancan en USD 100 mensuales, lo que implica una base de usuarios mucho más chica expuesta a eventuales fallas.

OpenAI no es la única que intenta diferenciarse por este camino. Instinct, otro agente de IA que se viralizó este año, fue criticado por términos de servicio que le daban acceso prácticamente irrestricto a los datos de sus usuarios. La empresa dijo haber hecho ajustes desde entonces.

Temas Relacionados

OpenAIMetaPrivacidadInteligencia artificialDotsChatPGTMuseTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Robots humanoides en los supermercados: Dinamarca avanza en la automatización nocturna para aliviar la carga de los empleados

Máquinas entrenadas con inteligencia artificial aprenden a reponer estanterías mientras las tiendas permanecen cerradas, en un experimento que podría extenderse a más de 2.000 locales en Europa

Robots humanoides en los supermercados: Dinamarca avanza en la automatización nocturna para aliviar la carga de los empleados

Ver Las Guerreras K-pop en español latino y en 4k desde el televisor: la única app segura que debes descargar

Opciones diferentes a Netflix exponen el dispositivo a malware, la calidad de la imagen de la película es deficiente y hay muchas interferencias

Ver Las Guerreras K-pop en español latino y en 4k desde el televisor: la única app segura que debes descargar

GTA 6 tiene clasificación +18 por su contenido de violencia, drogas y escenas sexuales

Esto sirve como advertencias para que los padres limiten el acceso de menores de edad al videojuego

GTA 6 tiene clasificación +18 por su contenido de violencia, drogas y escenas sexuales

Google abre a todo el público su detector SynthID para identificar contenido hecho con IA

El sistema analiza contenidos multimedia y puede relacionarlos con modelos automatizados compatibles, sin alterar su apariencia, sonido o reproducción durante la consulta técnica correspondiente

Google abre a todo el público su detector SynthID para identificar contenido hecho con IA

WhatsApp oculta una función para convertir documentos físicos en PDF sin salir de la app

La plataforma integra un escáner en Android y iPhone que permite digitalizar muchas páginas y enviarlas por chat en cuestión de minutos

WhatsApp oculta una función para convertir documentos físicos en PDF sin salir de la app

DEPORTES

Tras la victoria de San Lorenzo sobre Riestra, así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual

Tras la victoria de San Lorenzo sobre Riestra, así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual

Platense y Argentinos Juniors se enfrentan en el clásico por la fecha 12 del Clausura: la agenda completa del domingo

Las perlitas del triunfo del Manchester City ante el Liverpool: del chispazo entre Enzo Fernández y Mac Allister al golazo de Cherki

El crudo análisis de Pierre Gasly sobre los problemas de Alpine en el Gran Premio de Singapur

Messi armó la lista de las 10 mayores promesas del fútbol mundial e incluyó a un argentino: “Proyecto de crack”

TELESHOW

El look de Juana Viale para su almuerzo dominical: seda azul, animal print y detalles artesanales

El look de Juana Viale para su almuerzo dominical: seda azul, animal print y detalles artesanales

Rusherking y Stef Jegier, juntos en una feria de Recoleta: caminata, charla y gestos de cariño

Luis Novaresio y una pregunta que decidió responder en vivo: “Hay que tener acuerdos”

Andrea Rincón recordó el quiebre de su amistad con Julieta Ortega: "No se remontó"

Carlos Santamaría contó cómo se hizo actor por un consejo de Vinícius de Moraes

INFOBAE AMÉRICA

Muere el activista y escritor cubano Leo Fernández Cruz tras ser atropellado en La Habana

Muere el activista y escritor cubano Leo Fernández Cruz tras ser atropellado en La Habana

Onda tropical provocará lluvias en Honduras advierten sobre inundaciones y deslizamientos

Las remesas hacia República Dominicana alcanzan US$9,489.8 millones entre enero y septiembre de 2026

Honduras decomisa más de 3,800 licencias durante el Feriado Morazánico

Operativo militar dejó dos delincuentes muertos en Nicaragua en medio del vacío de cifras oficiales sobre violencia