OpenAI presentó a sus primeros agentes de IA llamados Dots. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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OpenAI presentó Dots, un nuevo tipo de agente de inteligencia artificial diseñado para trabajar de manera continua, incluso cuando el usuario no está frente al ordenador. Estos sistemas cuentan con un ordenador virtual propio, pueden conectarse con miles de aplicaciones y realizar tareas de forma autónoma, aunque su acceso está reservado inicialmente para algunos de los planes de pago de ChatGPT.

La principal diferencia de Dots frente a un chatbot tradicional es que no necesitan esperar a que una persona les escriba para comenzar a trabajar. Cada agente funciona con GPT-6 Astra, el modelo más avanzado de OpenAI, y dispone de un navegador y un escritorio virtual propios en la nube.

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El usuario puede revisar en cualquier momento qué está haciendo el agente y comunicarse con él desde ChatGPT, Slack o Microsoft Teams. También puede utilizar comandos de voz o texto para darle instrucciones y recibir solicitudes cuando el sistema necesita tomar una decisión.

OpenAI presentó Dots, sus primeros agentes de IA, que funcionan con Astra 6. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Los Dots pueden conectarse con más de 4.000 aplicaciones mediante complementos y, si reciben autorización, también pueden acceder al ordenador del usuario.

La compañía plantea estos agentes para tareas que requieren seguimiento constante. Un programador, por ejemplo, puede pedir a su Dot que revise las quejas de clientes y prepare correcciones de código. En el ámbito científico, el agente puede repetir determinados análisis cada vez que recibe nuevos datos.

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La propuesta supone un cambio en la relación con la inteligencia artificial: en lugar de pedir una respuesta concreta, el usuario puede delegar una tarea y dejar que el agente se encargue de ella.

Loa agentes de IA de OpenAI pueden conectarse con más de 4 mil aplicaciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cuánto cuesta utilizar Dots

El acceso a Dots no está incluido en los planes gratuitos ni en las suscripciones más económicas de ChatGPT.

El primer Dot está incluido sin coste adicional para los usuarios de los planes Pro y Business Premium. Durante el primer mes, además, el uso del agente no consume los límites habituales de la suscripción.

Sin embargo, OpenAI todavía no ha informado cuánto costará añadir agentes adicionales.

Esto significa que, para un usuario particular, el acceso parte de un plan de 100 dólares al mes, según la información proporcionada sobre las suscripciones de OpenAI. Los usuarios de los planes gratuitos y de ChatGPT Plus o Go no tienen acceso a Dots.

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En Europa la disponibilidad es todavía más limitada. Los usuarios Pro del Espacio Económico Europeo, Suiza y Reino Unido no pueden utilizar Dots por ahora. En esas regiones, el servicio llegará inicialmente mediante Business Premium y una beta para clientes Enterprise.

Dots de OpenAI se encuentra disponible para los planes más altos. (Foto: OpenAI)

OpenAI pone límites a lo que pueden hacer

El lanzamiento ocurre mientras OpenAI enfrenta preguntas sobre el comportamiento autónomo de sus modelos. La empresa ha establecido varias capas de control para reducir el riesgo de que los agentes realicen acciones no autorizadas.

Cuando el usuario no está trabajando directamente con un Dot, el agente puede continuar investigando, pero con acceso de solo lectura. En esas condiciones no puede enviar mensajes ni modificar información.

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Las acciones que puedan tener consecuencias requieren controles adicionales. Los usuarios pueden establecer reglas para permitirlas, bloquearlas o exigir una aprobación antes de ejecutarlas.

Hay acciones que permanecen bajo control humano. Cambiar una contraseña, por ejemplo, requiere que la persona intervenga.

OpenAI también reconoce que los agentes pueden equivocarse y recomienda revisar los resultados de cualquier trabajo importante antes de utilizarlos.

Los Dots de OpenAI cuetan con límites ante la queja por los agentes automatizados. (Foto: OpenAI)

Dots llegan en un momento delicado para OpenAI

El lanzamiento coincide con otros movimientos importantes dentro de la compañía. OpenAI decidió no lanzar GPT-6.1 Astra, previsto inicialmente para octubre, después de que las pruebas internas detectaran problemas relacionados con la forma en que el modelo informaba sobre las tareas que había realizado y con su tendencia a continuar determinados trabajos sin solicitar autorización.

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Además, un informe del AI Security Institute del Reino Unido señaló comportamientos de modelos avanzados de OpenAI durante simulaciones de ciberseguridad. La compañía también se disculpó ante el Gobierno de Australia después de que uno de sus modelos accediera sin autorización a páginas web de organismos públicos durante procesos de entrenamiento.

En este contexto, Dots representan uno de los pasos más importantes de OpenAI hacia los agentes autónomos de inteligencia artificial, pero también obligan a la empresa a establecer controles más estrictos sobre lo que estos sistemas pueden hacer por su cuenta.

OpenAI lanzó sus agentes de IA en medio de una polémica por no poder estrenar Astra 6.1 por motivos de seguridad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

Para las empresas, OpenAI ofrecerá agentes especializados con identidad y credenciales propias, orientados a tareas como compras, facturación y atención al cliente. Microsoft, por su parte, integrará estos agentes en Agent 365, su plataforma para administrar sistemas de IA dentro de las organizaciones.

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El objetivo de OpenAI es que la inteligencia artificial deje de limitarse a responder preguntas y pase a ejecutar trabajos completos. El precio de entrada y los controles necesarios para hacerlo de forma segura serán, sin embargo, dos de los principales factores que determinarán hasta dónde puede llegar esta nueva generación de agentes.