Tecno

Cuánto cuesta usar Dots, los primeros agentes de IA de OpenAI

Los nuevos agentes de OpenAI pueden trabajar de forma continua, conectarse con miles de aplicaciones y ejecutar tareas incluso cuando el usuario no está frente al ordenador

OpenAI presentó a sus primeros agentes de IA llamados Dots. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
OpenAI presentó a sus primeros agentes de IA llamados Dots. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Guardar

OpenAI presentó Dots, un nuevo tipo de agente de inteligencia artificial diseñado para trabajar de manera continua, incluso cuando el usuario no está frente al ordenador. Estos sistemas cuentan con un ordenador virtual propio, pueden conectarse con miles de aplicaciones y realizar tareas de forma autónoma, aunque su acceso está reservado inicialmente para algunos de los planes de pago de ChatGPT.

La principal diferencia de Dots frente a un chatbot tradicional es que no necesitan esperar a que una persona les escriba para comenzar a trabajar. Cada agente funciona con GPT-6 Astra, el modelo más avanzado de OpenAI, y dispone de un navegador y un escritorio virtual propios en la nube.

PUBLICIDAD

El usuario puede revisar en cualquier momento qué está haciendo el agente y comunicarse con él desde ChatGPT, Slack o Microsoft Teams. También puede utilizar comandos de voz o texto para darle instrucciones y recibir solicitudes cuando el sistema necesita tomar una decisión.

OpenAI presentó Dots, sus primeros agentes de IA, que funcionan con Astra 6. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
OpenAI presentó Dots, sus primeros agentes de IA, que funcionan con Astra 6. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Los Dots pueden conectarse con más de 4.000 aplicaciones mediante complementos y, si reciben autorización, también pueden acceder al ordenador del usuario.

La compañía plantea estos agentes para tareas que requieren seguimiento constante. Un programador, por ejemplo, puede pedir a su Dot que revise las quejas de clientes y prepare correcciones de código. En el ámbito científico, el agente puede repetir determinados análisis cada vez que recibe nuevos datos.

PUBLICIDAD

La propuesta supone un cambio en la relación con la inteligencia artificial: en lugar de pedir una respuesta concreta, el usuario puede delegar una tarea y dejar que el agente se encargue de ella.

Loa agentes de IA de OpenAI pueden conectarse con más de 4 mil aplicaciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Loa agentes de IA de OpenAI pueden conectarse con más de 4 mil aplicaciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cuánto cuesta utilizar Dots

El acceso a Dots no está incluido en los planes gratuitos ni en las suscripciones más económicas de ChatGPT.

El primer Dot está incluido sin coste adicional para los usuarios de los planes Pro y Business Premium. Durante el primer mes, además, el uso del agente no consume los límites habituales de la suscripción.

Sin embargo, OpenAI todavía no ha informado cuánto costará añadir agentes adicionales.

Esto significa que, para un usuario particular, el acceso parte de un plan de 100 dólares al mes, según la información proporcionada sobre las suscripciones de OpenAI. Los usuarios de los planes gratuitos y de ChatGPT Plus o Go no tienen acceso a Dots.

En Europa la disponibilidad es todavía más limitada. Los usuarios Pro del Espacio Económico Europeo, Suiza y Reino Unido no pueden utilizar Dots por ahora. En esas regiones, el servicio llegará inicialmente mediante Business Premium y una beta para clientes Enterprise.

Un hombre en un escenario junto a una pantalla con el texto dots y la imagen de una aplicación de mensajería en un teléfono
Dots de OpenAI se encuentra disponible para los planes más altos. (Foto: OpenAI)

OpenAI pone límites a lo que pueden hacer

El lanzamiento ocurre mientras OpenAI enfrenta preguntas sobre el comportamiento autónomo de sus modelos. La empresa ha establecido varias capas de control para reducir el riesgo de que los agentes realicen acciones no autorizadas.

Cuando el usuario no está trabajando directamente con un Dot, el agente puede continuar investigando, pero con acceso de solo lectura. En esas condiciones no puede enviar mensajes ni modificar información.

Las acciones que puedan tener consecuencias requieren controles adicionales. Los usuarios pueden establecer reglas para permitirlas, bloquearlas o exigir una aprobación antes de ejecutarlas.

Hay acciones que permanecen bajo control humano. Cambiar una contraseña, por ejemplo, requiere que la persona intervenga.

OpenAI también reconoce que los agentes pueden equivocarse y recomienda revisar los resultados de cualquier trabajo importante antes de utilizarlos.

Una pantalla con la palabra dots y personajes coloridos junto a un hombre en un escenario frente al público
Los Dots de OpenAI cuetan con límites ante la queja por los agentes automatizados. (Foto: OpenAI)

Dots llegan en un momento delicado para OpenAI

El lanzamiento coincide con otros movimientos importantes dentro de la compañía. OpenAI decidió no lanzar GPT-6.1 Astra, previsto inicialmente para octubre, después de que las pruebas internas detectaran problemas relacionados con la forma en que el modelo informaba sobre las tareas que había realizado y con su tendencia a continuar determinados trabajos sin solicitar autorización.

Además, un informe del AI Security Institute del Reino Unido señaló comportamientos de modelos avanzados de OpenAI durante simulaciones de ciberseguridad. La compañía también se disculpó ante el Gobierno de Australia después de que uno de sus modelos accediera sin autorización a páginas web de organismos públicos durante procesos de entrenamiento.

En este contexto, Dots representan uno de los pasos más importantes de OpenAI hacia los agentes autónomos de inteligencia artificial, pero también obligan a la empresa a establecer controles más estrictos sobre lo que estos sistemas pueden hacer por su cuenta.

OpenAI lanzó sus agentes de IA en medio de una polémica por no poder estrenar Astra 6.1 por motivos de seguridad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo
OpenAI lanzó sus agentes de IA en medio de una polémica por no poder estrenar Astra 6.1 por motivos de seguridad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

Para las empresas, OpenAI ofrecerá agentes especializados con identidad y credenciales propias, orientados a tareas como compras, facturación y atención al cliente. Microsoft, por su parte, integrará estos agentes en Agent 365, su plataforma para administrar sistemas de IA dentro de las organizaciones.

El objetivo de OpenAI es que la inteligencia artificial deje de limitarse a responder preguntas y pase a ejecutar trabajos completos. El precio de entrada y los controles necesarios para hacerlo de forma segura serán, sin embargo, dos de los principales factores que determinarán hasta dónde puede llegar esta nueva generación de agentes.

Temas Relacionados

OpenAIDotsAgentes de IALo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Líder de seguridad de OpenAI renuncia y critica la cultura de la empresa: “el rumbo actual es inaceptable”

David Robinson estaba a cargo de redactar los informes de seguridad de OpenAI. Tras su salida, aseguró que comparte la preocupación de otros exempleados: las empresas que desarrollan IA no están tomando suficientes precauciones

Líder de seguridad de OpenAI renuncia y critica la cultura de la empresa: “el rumbo actual es inaceptable”

Anthropic recurre a expertos religiosos para enseñar valores y principios a Claude

Anthropic analiza nuevas formas de alineación para Claude mientras sus investigadores intentan comprender qué ocurre dentro de las redes neuronales que impulsan los actuales modelos de IA

Anthropic recurre a expertos religiosos para enseñar valores y principios a Claude

Papelera de WhatsApp: los 4 pasos que debes seguir para activarla y eliminar archivos basura

En el apartado de ‘Almacenamiento y datos’ de la aplicación, sea iPhone o Android, se encuentra esta herramienta para gestionar el espacio del celular

Papelera de WhatsApp: los 4 pasos que debes seguir para activarla y eliminar archivos basura

Cómo usar FaceTime desde Android o Windows 11 y unirte a una llamada sin un iPhone

La plataforma de videollamadas de Apple permite participar desde un navegador sin instalar aplicaciones ni crear una cuenta de Apple

Cómo usar FaceTime desde Android o Windows 11 y unirte a una llamada sin un iPhone

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de Bitcoin

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de Bitcoin

DEPORTES

Defensa y Justicia y San Lorenzo chocan por la fecha 11 del Torneo Clausura

Defensa y Justicia y San Lorenzo chocan por la fecha 11 del Torneo Clausura

Argentina vs. Burkina Faso, el segundo amistoso tras el Mundial: el plantel africano todavía no arribó a Buenos Aires

Las fotos de la majestuosa Ferrari de Michael Jordan que se vendió en casi 3 millones de dólares

Francisco Cerúndolo eliminó a Jakub Mensik con una contundente actuación y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni mostraron cómo es su casa en Argentina: el cine privado que se construyó el futbolista y el particular detalle

TELESHOW

Diego Reinhold le contó a Mario Pergolini su experiencia cercana a la muerte: “Tengo curiosidad por lo que pasa del otro lado”

Diego Reinhold le contó a Mario Pergolini su experiencia cercana a la muerte: “Tengo curiosidad por lo que pasa del otro lado”

Una participante dejó sin palabras a Darío Barassi al responder qué le gusta de los hombres: “Todo lo que decís suena sexual”

La reflexión de Pampita durante la Peregrinación a Luján bajo la lluvia: “Descubrirse en cada paso”

El comentario de Grego Rossello que enojó a Wanda Nara: “Gracias, te podés ir”

Silvia Pérez: "Siempre voy a ser una chica Olmedo, hasta el último día de mi vida"

INFOBAE AMÉRICA

Ningún partido alcanza el 30 % de mujeres candidatas a las alcaldías para las elecciones de 2027 en El Salvador

Ningún partido alcanza el 30 % de mujeres candidatas a las alcaldías para las elecciones de 2027 en El Salvador

La minería ilegal en Crucitas concentra el 88% de los casos locales de malaria en Costa Rica

Guatemala: Pobladores queman subestación policial, una vivienda y un vehículo en Huehuetenango tras asesinato de periodista

Cubalex presenta propuesta a la ONU para combatir el hacinamiento y la opacidad en las cárceles cubanas

Estados Unidos emite alerta de viaje por delincuencia, secuestros y ataques con drones en este país de Sudamérica