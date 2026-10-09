El video de boxeo entre el influencer Frankie LaPenna y un robot: fue tan real que hubo lesiones

El influencer Frankie Lapenna luchó contra un robot humanoide de la startup REK dentro de una jaula al estilo de la MMA. Crédito: FrankieLapenna/YouTube

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Un robot humanoide de 1,83 metros de altura y estructura de acero, con una apariencia similar al “Terminator” original de James Cameron, se enfrentó dentro de una jaula octogonal a Frankie LaPenna, un influencer de 1,65 metros equipado con casco y protección. El resultado fue una paliza del robot al humano, que recibió golpes repetidos y terminó varias veces contra el suelo y las paredes del octágono.

El combate, promocionado bajo el nombre “Human vs. Robot”, se realizó el 18 de septiembre de 2026, en San Francisco y fue organizado por la empresa emergente REK (Robot Entertainment Kombat), que se define a sí misma como “la liga de lucha de robots humanoides” con el eslogan “robots reales, combate real”. El robot era controlado a distancia por un piloto humano mediante un sistema de realidad virtual, de forma similar al manejo de un dron.

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El influencer terminó lesionado

LaPenna disputó tres combates contra distintos robots durante el evento. En uno de ellos se lesionó la mano al golpear el armazón metálico de su oponente. Aunque consiguió conectar algunos puñetazos y derribó a los robots en más de una ocasión, estos se recuperaban casi de inmediato y continuaban la pelea. Alrededor de 100 personas presenciaron el espectáculo, que generó entusiasmo entre el público.

El robot humanoide, de 1,83 metros y estructura de acero, se impuso en el combate frente al influencer Frankie LaPenna.(FrankieLapenna/YouTube)

LaPenna, conocido en redes sociales por publicar videos en los que se lastima, había solicitado en reiteradas ocasiones a REK la posibilidad de enfrentarse a sus robots. Antes del combate, debió firmar una exención legal que eximía a la empresa de responsabilidad en caso de que muriera durante la pelea.

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Carta de cese y desistimiento

El evento no contaba con la autorización de la Comisión Atlética del Estado de California, el organismo que regula el boxeo profesional y amateur, el kickboxing y las artes marciales mixtas en el estado. Tras la difusión del combate, la comisión envió a REK una carta de cese y desistimiento en la que advirtió que cualquier contienda de boxeo o artes marciales mixtas que involucre a un ser humano en California requiere su aprobación previa.

La carta señaló además que promover o participar en una contienda de boxeo o artes marciales no autorizada que involucre a un humano constituye un delito menor. En un comunicado, la comisión indicó que está “comprometida con proteger la seguridad del público y la integridad de los deportes de combate” y que “la actividad no sancionada pone en riesgo el bienestar físico y financiero de todos los involucrados, y dicha actividad no será tolerada”.

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El evento "Human vs. Robot" se realizó el 18 de septiembre y fue organizado por la empresa REK, Robot Entertainment Kombat. (FrankieLapenna/YouTube)

El organismo añadió que evaluará nuevas directrices a medida que evolucione la tecnología robótica.

REK rechaza la censura de sus eventos

Cix Liv, director ejecutivo de REK, celebró la recepción de la carta y escribió en una publicación en línea: “Lo logramos, muchachos”. En una entrevista citada por The New York Times, desestimó los argumentos de la comisión y sostuvo que la ley establece con claridad que un “combate” se da entre dos personas, por lo que invitó a los reguladores estatales a intentar demostrar en un tribunal que un humanoide puede considerarse humano.

Liv explicó que el objetivo de la empresa es crear un deporte en el que los humanoides compitan entre sí con un estilo similar a las artes marciales mixtas, y afirmó que su compañía no necesita autorización de las autoridades para operar.

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Frankie Lapenna se enfrentó a distintos robots de la startup. (FrankieLapenna/YouTube)

El combate contra LaPenna generó el contenido más visto que REK compartió hasta el momento en sus redes, aunque Liv aclaró que no existen planes de repetir ese formato específico. En su lugar, la empresa tiene previsto organizar el primer combate entre humanoides armados con cuchillas la noche del viernes en San Francisco. “Vamos a democratizar las artes marciales mixtas para poder vivir la experiencia de un deporte sangriento sin que nadie resulte herido”, señaló.