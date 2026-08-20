Qué es el momento ChatGPT para los robots y por qué está tan cerca de pasar

El fundador y CEO de Unitree dijo que la industria se acerca a un “momento ChatGPT” para los cerebros robóticos. REUTERS/Tingshu Wang

Guardar

El momento ChatGPT para los robots hace referencia a una adopción y capacidades comparable al que provocó, a finales de 2022, el modelo de lenguaje de OpenAI en la inteligencia artificial.

Wang Xingxing, fundador y director ejecutivo de la empresa de robots humanoides Unitree, sostuvo que la industria se está acercando a ese “momento ChatGPT” para los cerebros robóticos.

PUBLICIDAD

“Nos dirigimos hacia un ‘momento ChatGPT’ en inteligencia encarnada”, dijo según Reuters.

El “momento ChatGPT” en robótica alude a un salto de adopción y capacidades como el que generó, a fines de 2022, el modelo de lenguaje de OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic

Por qué el momento ChatGPT para robots está cerca

Según Wang, el momento ChatGPT para robots es inmente porque la industria está cerca de un avance decisivo: que los robots puedan ubicarse en entornos desconocidos y completar la mayoría de las tareas con instrucciones simples.

PUBLICIDAD

“Esperamos que en el futuro podamos ver un robot introducido en un hogar desconocido y que pueda realizar aproximadamente el 80% de las tareas con éxito mediante comandos de voz o texto”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que un gran avance en el software podría producirse en dos o tres años en un escenario optimista, o en un máximo de cinco a diez años.

PUBLICIDAD

El fundador y CEO de Unitree afirmó que ese punto de inflexión para los cerebros robóticos está cada vez más cerca. EFE/Álvaro Alfaro

Georg Stieler, jefe de automatización de la consultora de robótica Stieler, señaló que Wang se mostró “notablemente sobrio” respecto de las capacidades actuales.

En paralelo, Wang He, fundador de Galbot, previó que ese “momento ChatGPT” llegará en 2028, cuando los robots puedan realizar entre el 70% y el 80% de las tareas cotidianas sin formación especializada.

PUBLICIDAD

Unitree, por su parte, dijo que concentra su mayor inversión en “modelos del mundo real”, y reconoció que los humanoides aún no son lo suficientemente capaces para un despliegue masivo.

Qué tipos de robots hace Unitree

Unitree fabrica principalmente robots cuadrúpedos (los llamados “perros robot”) y robots humanoides, además de componentes y soluciones asociadas.

Unitree aseguró que su mayor inversión hoy está en “modelos del mundo real”. REUTERS/Tingshu wang/File Photo

Uno de sus modelos más recientes es el Unitree H2 Plus, que la compañía presenta como un desarrollo “full-stack”, con investigación y desarrollo integrados con la fabricación.

PUBLICIDAD

Entre las características que destaca, el H2 Plus incorpora computación a bordo Jetson T5000, con rendimiento FP4 de 2.070 TFLOPS. En conectividad, admite Ethernet, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.2 y conexiones USB, y suma micrófonos en arreglo y parlantes para interacción por voz.

En control de cuerpo completo, tiene un torque máximo de 120 N/m en los brazos y 360 N/m en las piernas. Para autonomía, incluye una batería de 15 Ah (capacidad de 0,972 kWh) con aproximadamente tres horas de funcionamiento.

PUBLICIDAD

Unitree produce sobre todo robots cuadrúpedos (“perros robot”) y humanoides, además de componentes y soluciones asociadas. REUTERS/Isabel Infantes

En percepción, agrega sensores de múltiples vistas: una cámara estéreo en la cabeza con amplio campo de visión, cámaras en las muñecas y una IMU.

En carga útil, declara una capacidad nominal de siete kilogramos por brazo y un pico de 15 kilogramos, orientados a tareas de agarre y alcance de alta exigencia. También incorpora un sistema de paro de emergencia remoto para una detención rápida y más segura.

PUBLICIDAD

Para manipulación fina, el modelo integra manos diestras de cinco dedos con tacto “Dual SharpaWave”, 22 grados de libertad activos en las manos y 75 grados de libertad totales entre cuerpo y manos, con foco en operaciones avanzadas de manipulación.

En la línea de “perros robot”, uno de los avances más recientes es el Unitree As2, que la compañía describe como un equipo de tamaño compacto con capacidad industrial.

PUBLICIDAD

En “perros robot”, uno de sus desarrollos más recientes es el Unitree As2. (Unitree)

En desempeño dinámico, Unitree lo presenta con un rendimiento aproximado de 2× respecto del Go2.

En autonomía, incorpora una batería de 648 Wh (15.000 mAh): ofrece más de cuatro horas de funcionamiento sin carga, más de 2,5 horas con 15 kg de carga y un alcance de marcha que supera los 13 km.

El As2 también apunta a operación en exteriores: cuenta con un diseño IP54 resistente a la lluvia para un funcionamiento estable en climas y entornos complejos.

En movilidad, Unitree destaca movimientos ágiles —correr, trepar y saltar— y una velocidad máxima sin carga de 5 m/s, además de la capacidad de subir plataformas verticales de 50 cm y pendientes de 40°.