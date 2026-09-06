Cómo ver la F1 gratis online: esta app permite seguir cada carrera con datos únicos

F1 Replay Timing ofrece una alternativa gratuita para seguir la Fórmula 1 con datos técnicos y visualizaciones interactivas.(REUTERS/Claudia Greco)

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Los aficionados a la Fórmula 1 que no logran seguir las carreras en vivo o sienten que la transmisión oficial deja fuera detalles clave tienen una alternativa gratuita. Se trata de F1 Replay Timing, una herramienta de código abierto que permite acceder a datos técnicos y visualizaciones interactivas hasta ahora reservadas a los equipos.

El desarrollo está disponible en GitHub y se alimenta de los datos del proyecto FastF1, por lo que cuenta con datos que no aparecen en las transmisioens habituales de TV, como el rendimiento de los piltos en pista.

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Qué es F1 Replay Timing y cómo se instala

La herramienta nació para resolver un problema puntual: la posibilidad de ver una carrera grabada sin perderse información y con control total sobre los datos mostrados en pantalla.

Es un sistema autoinstalable y autoalojado (self-hosted), lo que significa que cada usuario lo ejecuta en su propio equipo. Utiliza Docker, una plataforma que simplifica la puesta en marcha de aplicaciones complejas, y no exige conocimientos avanzados de tecnología.

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El sistema ofrece mapas interactivos del circuito que muestran la posición exacta de cada monoplaza y las distancias entre pilotos a lo largo de la carrera.

Según XDA Developers, una vez en funcionamiento el software trata cada carrera como una fuente de datos pura que el usuario puede explorar a su propio ritmo, algo que la televisión tradicional no permite porque es el director de cámaras quien decide qué mostrar.

Cuáles son los datos únicos que muestra la app para seguir la F1

La interfaz principal se organiza alrededor de un mapa interactivo del circuito que se actualiza constantemente y muestra la posición exacta de cada monoplaza.

Este esquema permite dimensionar distancias que en la transmisión habitual quedan reducidas a una tabla de intervalos. Mientras la señal oficial se concentra en una pelea puntual entre dos pilotos, el mapa deja ver con claridad cuánto se alejó el líder de la carrera.

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Junto al mapa aparece la llamada torre de tiempos, una versión ampliada de la tabla de posiciones habitual. Incluye tipo de neumáticos, número de paradas en boxes, intervalos exactos e historial de gomas de cada piloto, todo sincronizado en tiempo real con lo que ocurre en pista.

La herramienta F1 Replay Timing se encuentra disponible de forma gratuita y de código abierto en GitHub, facilitando su descarga e instalación para cualquier usuario.

Una función particular es la predicción de posiciones tras una parada en boxes: la aplicación estima dónde se reincorporaría un piloto si entrase a pits, con cálculos que contemplan bandera verde, auto de seguridad o Virtual Safety Car.

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El sistema también permite reproducir una carrera completa a velocidades de hasta 20 veces la real, lo que hace posible saltar los tramos sin incidentes y detenerse en los momentos de mayor tensión o en las vueltas finales. Además, admite sincronización automática con la señal de televisión: alcanza con fotografiar la torre de tiempos que aparece en la pantalla para que la app ajuste el punto de datos y quede alineada con el video.

El acceso a telemetría individualizada por piloto es uno de los aspectos que distingue a esta herramienta de cualquier otra alternativa disponible para el público general.

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Un fanático puede consultar la velocidad exacta en cada tramo del circuito, la fuerza de frenado, las revoluciones del motor, la marcha utilizada, la aceleración y los niveles de acelerador de cada competidor.

Cómo se diferencia de la transmisión oficial

La experiencia que propone la aplicación se aparta de la lógica de la televisión o de plataformas comerciales como F1TV, donde el espectador depende de la selección de cámaras y de la información que decide mostrar la producción.

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F1 Replay Timing permite acceder a telemetría por piloto, como velocidad, frenado, revoluciones del motor, marcha, aceleración y uso del acelerador. (REUTERS/Jakub Porzycki)

Con F1 Replay Timing, en cambio, el usuario define qué datos analizar y en qué momento hacerlo. Las estrategias y dinámicas de carrera dejan de ser cifras abstractas para volverse elementos visuales que se pueden comparar entre pilotos.

Usar esta herramienta junto con la grabación de una carrera se aproxima a la experiencia de un ingeniero en el muro de boxes, sin depender de los resúmenes que solo muestran los choques o adelantamientos más vistosos.

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F1 Replay Timing es un desarrollo no oficial, sin vinculación con la organización ni con marcas registradas como F1, FIA Formula One World Championship o Grand Prix.

En qué aplicaciones se puede ver la F1

Los derechos de la Fórmula 1 se reparten de forma desigual entre España y Latinoamérica. En España, DAZN posee la exclusividad de las transmisiones en vivo, replicada por Movistar Plus+, mientras F1 TV solo ofrece telemetría y repeticiones, sin carreras en directo. La televisión abierta limita su cobertura al Gran Premio de España.

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En Latinoamérica, en cambio, F1 TV Pro transmite sin bloqueos geográficos, con cámaras a bordo y radios de equipo. Disney+ (ESPN) domina buena parte de Sudamérica y Centroamérica, mientras México suma a Fox Sports y Argentina combina Disney+ con Fox Sports Argentina por cable.