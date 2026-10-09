Una simulación de invierno nuclear ubicó a la Argentina como posible refugio: cómo funciona el modelo de una experta en ciberinteligencia

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Una simulación de invierno nuclear mostró a la Argentina como una posible zona de resguardo ante un escenario de guerra nuclear a gran escala. El modelo fue desarrollado por Valentina Costa Gazcón, analista de ciberinteligencia, quien explicó su funcionamiento y las limitaciones de este tipo de herramientas durante una entrevista en Infobae a la Tarde.

La especialista utilizó el ejercicio para mostrar cómo los sistemas de análisis de datos permiten integrar información, establecer relaciones y representar escenarios complejos. También advirtió sobre los sesgos que pueden incorporarse en esos procesos y la falsa sensación de objetividad que pueden transmitir las visualizaciones digitales.

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Costa Gazcón es consultora independiente de ciberseguridad en V·ONE Labs, especialista en ciberinteligencia y caza de amenazas, y autora de Practical Threat Intelligence and Data-Driven Threat Hunting, publicado por Packt Publishing. Durante la conversación, además, analizó el funcionamiento de Palantir, la empresa tecnológica cofundada por Peter Thiel, y el interés de algunos sectores de Silicon Valley por prepararse ante posibles catástrofes globales.

Cómo funciona el modelo de invierno nuclear

La simulación presentada por Costa Gazcón fue concebida como una prueba de concepto para explorar distintos escenarios extremos. Entre las variables consideradas se encontraban una guerra mundial, la cantidad de hollín que podrían generar las explosiones y sus posibles efectos sobre las condiciones climáticas.

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El concepto de invierno nuclear describe la acumulación de hollín en la atmósfera que bloquea la radiación solar y disminuye la temperatura del planeta (Infobae en Vivo)

“Lo que construí fue un escenario apocalíptico para demostrar que el mismo set de datos, en función del punto de vista estatal del que lo estoy analizando, ya sea el Estado argentino, Estados Unidos, China, Rusia, Armenia, los puedo interpretar de manera diferente”, explicó.

El modelo representaba la evolución de las condiciones de habitabilidad mediante un mapa que modificaba sus colores a medida que avanzaban los meses posteriores al escenario planteado. “Todo lo que se va poniendo rojo es lo que cada vez es más inhabitable”, describió la especialista.

Al extender la proyección hasta un horizonte de 48 meses, Costa Gazcón señaló que la Argentina era el único país que permanecía sin colorear en esa representación. El resultado despertó interés durante la entrevista, aunque la analista aclaró que se trataba de un ejercicio experimental y no de una predicción sobre el futuro del país.

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La distinción es importante: el resultado depende de las variables seleccionadas, los datos utilizados y los supuestos incorporados al modelo. Por eso, la simulación no permite concluir que la Argentina estaría a salvo de las consecuencias de una guerra nuclear ni que sus condiciones de habitabilidad permanecerían intactas.

La alteración de los ciclos agrícolas y de las cadenas de suministro reduce la producción de alimentos durante un conflicto de gran escala (Infobae en Vivo)

Qué es un invierno nuclear y cómo podría afectar al clima

El invierno nuclear es un escenario teórico asociado a las consecuencias climáticas de una guerra nuclear de gran escala. Los incendios provocados por las explosiones podrían liberar grandes cantidades de hollín a la atmósfera, reducir la radiación solar que llega a la superficie y provocar un descenso significativo de las temperaturas.

Ese enfriamiento podría alterar los ciclos agrícolas y reducir la producción de alimentos en distintas regiones. Los efectos dependerían de la magnitud del conflicto, la cantidad de partículas que llegaran a la atmósfera y el tiempo que permanecieran en ella.

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Durante la entrevista, Costa Gazcón mencionó un promedio de -15 °C para el escenario representado por su simulación. Esa cifra corresponde a los supuestos específicos del modelo y no debe interpretarse como una estimación universal de las temperaturas que se registrarían después de cualquier conflicto nuclear.

Además de las consecuencias climáticas, una guerra de esas características podría afectar las cadenas de suministro, la disponibilidad de recursos y el funcionamiento de las economías. Incluso en regiones menos expuestas a los efectos directos de las explosiones, las alteraciones del comercio y de la producción de alimentos podrían generar consecuencias importantes.

La abundancia de recursos naturales posiciona a la ciudadanía argentina como una opción para personas de alto patrimonio ante crisis internacionales (Infobae en Vivo)

En ese contexto, la aparición de la Argentina como posible zona de resguardo en la visualización debe entenderse como el resultado de un escenario modelado, no como una garantía de protección frente a una catástrofe global.

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Palantir y los sesgos en el análisis de datos

Durante la conversación, Costa Gazcón también explicó cómo funcionan las plataformas que integran grandes volúmenes de información para detectar patrones y orientar decisiones. Uno de los casos abordados fue Palantir, una empresa que desarrolla herramientas utilizadas por organizaciones públicas y privadas.

“Lo que hace Palantir es unir datos que son muy diversos, muy difíciles de unir normalmente, y los convierte en una representación sobre la que podés tomar una decisión”, señaló.

La especialista advirtió que estas representaciones no son necesariamente neutrales. La selección de las fuentes, las variables consideradas y los criterios de análisis influyen en los resultados que presenta una plataforma.

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“Como toda representación tiene sesgos. Corremos el riesgo, porque al ver pantalla, al ver datos, al ver números, al ver inferencias en dashboards muy lindos, eso genera siempre una sensación de objetividad”, sostuvo.

El planteo apunta a una limitación central de estas herramientas: la capacidad de procesar grandes cantidades de información no garantiza que las conclusiones sean completas o correctas. Por eso, resulta relevante conocer cómo se construyen los modelos, qué supuestos utilizan y bajo qué criterios se interpretan sus resultados.

Sectores de Silicon Valley buscan estrategias para la preservación de territorios y la continuidad de la sociedad después de una catástrofe global (REUTERS/Lisi Niesner)

Las aplicaciones pueden abarcar desde decisiones comerciales hasta tareas vinculadas con la seguridad y las operaciones militares. En esos contextos, la supervisión adquiere especial importancia, ya que las conclusiones de un sistema pueden influir en decisiones con consecuencias económicas, políticas o humanas.

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La visión de Silicon Valley sobre las catástrofes globales

Costa Gazcón también analizó el interés de algunos sectores de Silicon Valley por los escenarios de colapso y las estrategias para garantizar la supervivencia ante una crisis. Según explicó, esa preocupación evolucionó desde la preparación individual y la construcción de refugios hacia la preservación de territorios y la continuidad de las estructuras sociales después de un desastre.

“Conseguiste escapar, conseguiste sobrevivir y ahora hay que preservar un territorio y hay que establecer una continuidad civilizatoria”, resumió.

La especialista vinculó esa perspectiva con algunas de las ideas atribuidas a Peter Thiel, inversor tecnológico y cofundador de Palantir. En su interpretación, ciertos planteos combinan el temor a las nuevas tecnologías con la posibilidad de una mayor concentración del poder político y escenarios de confrontación global.

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La conversación también incluyó el interés de personas de alto patrimonio por obtener una segunda ciudadanía y contar con alternativas de residencia ante eventuales crisis internacionales. Costa Gazcón mencionó a la Argentina entre los países que aparecen en algunas de esas propuestas por sus recursos naturales y las posibilidades de movilidad internacional asociadas a su ciudadanía.

La empresa Palantir reúne datos de distintas fuentes para convertirlos en representaciones que orientan decisiones públicas y privadas (REUTERS/Jonathan Drake)

El desafío de regular las nuevas tecnologías

Para Costa Gazcón, el desarrollo de plataformas de análisis de datos plantea el desafío de aprovechar sus capacidades sin perder de vista sus limitaciones. La especialista destacó la necesidad de establecer reglas claras, supervisión estatal y auditorías que permitan evaluar tanto el funcionamiento de los sistemas como las decisiones basadas en sus resultados.

“La tecnología ya existe. Lo que tenemos que pensar es cómo podemos aprovechar una tecnología que se puede usar para el bien”, afirmó.

En su opinión, el debate debe incluir regulaciones, leyes y espacios de discusión pública que permitan definir criterios para el uso de estas herramientas, especialmente cuando intervienen en decisiones de alto impacto.

“La cuestión es cómo podemos aprovechar una tecnología de este tipo y generar el contexto necesario, en mi opinión, a través de regulaciones, a través del Estado, a través de leyes, a través de debates, a través de auditorías”, planteó.

Consultada sobre la capacidad de los gobiernos para afrontar ese desafío, concluyó que se trata de una discusión que excede a la Argentina. “Para mí esto es repensar la estructura estatal en cualquier parte del mundo, no solamente en Argentina”, sostuvo.

La simulación presentada por Costa Gazcón expuso tanto las posibilidades de estas herramientas para representar escenarios complejos como la necesidad de interpretar sus resultados con cautela. Su alcance depende de los datos disponibles, los supuestos utilizados y los criterios con los que se construye cada modelo.

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