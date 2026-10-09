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El World AI Film Festival anunció sus jurados y extendió la convocatoria hasta el 14 de octubre

La primera edición del WAIFF se realizará el 30 de octubre en el Centro de Convenciones, dentro de TecWeek 2026, y reunirá cine, inteligencia artificial e innovación tecnológica en seis categorías competitivas

World AI Film Festival
El encuentro incluirá proyecciones, paneles y clases magistrales sobre herramientas tecnológicas aplicadas a la creación audiovisual. (WAIFF)
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El festival WAIFF Buenos Aires - Argentina, dedicado a la intersección entre cine, inteligencia artificial e innovación tecnológica, anunció a los integrantes de sus jurados local e internacional y prorrogó hasta el 14 de octubre la convocatoria para presentar proyectos audiovisuales. La primera edición se realizará el 30 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la programación de TecWeek 2026.

El comité local estará encabezado por Axel Kuschevatzky, productor, guionista y periodista. La organización informó que ese grupo evaluará los trabajos inscriptos para el certamen, que contará con seis categorías y una instancia de proyección internacional para los seleccionados.

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Junto con Kuschevatzky integrarán el jurado local Diego Guebel, cofundador de Cuatro Cabezas y presidente de Boxfish; Agustín Cossa, supervisor global de Virtual Production; Alejandra Bruno, guionista, escritora y desarrolladora de experiencias interactivas; Sabrina Farji, directora, guionista, productora y vicepresidenta primera de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina; y Nicolás Esmede, empresario, representante de talentos y productor vinculado a la economía de los creadores.

El jurado del WAIFF: Agustín Cossa, Axel Kuschevatzky, Alejandra Bruno, Diego Guebel, Marco Landi y Sabrina Farji.
El jurado del WAIFF: Agustín Cossa, Axel Kuschevatzky, Alejandra Bruno, Diego Guebel, Marco Landi y Sabrina Farji.

El anuncio se produjo en el marco del lanzamiento de la edición porteña del World AI Film Festival, un encuentro internacional presentado por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad. La propuesta reúne producciones cinematográficas y herramientas tecnológicas aplicadas a la creación audiovisual.

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El jurado global incluye a referentes de Italia, Francia, Estados Unidos y Brasil

La nómina internacional de WAIFF Global estará compuesta por Marco Landi, presidente del Institut EuropIA y ex presidente de Apple; Julien Raout, director artístico de WAIFF Global, cineasta y productor creativo especializado en inteligencia artificial generativa; y Joanna Popper, productora ejecutiva dedicada a las tecnologías creativas y la innovación basada en IA.

También formarán parte Nancy Hamilton, directora ejecutiva de Golden Eagle Films e integrante de la National Academy of Television Arts & Sciences, y Nyko Oliver, artista multidisciplinario brasileño especializado en películas generadas con inteligencia artificial. El jurado global reunirá a profesionales de distintos segmentos de la industria audiovisual y tecnológica.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 14 de octubre en seis categorías

Los realizadores, creadores y profesionales del sector audiovisual podrán presentar sus obras hasta el 14 de octubre. La convocatoria contempla las categorías de cortometraje, largometraje, animación, microserie, publicidad y documental.

Los proyectos elegidos competirán por un lugar en la programación oficial de WAIFF Buenos Aires. Además, podrán aspirar a representar a Argentina en Road to Cannes, la etapa que articula las distintas sedes del festival con su Gran Final Mundial.

El encuentro se realizará el 30 de octubre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires

La jornada tendrá lugar el 30 de octubre, de 10 a 22, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), como parte de TecWeek 2026. Según la organización, la agenda incluirá proyecciones, clases magistrales, paneles y espacios de vinculación entre referentes de las industrias audiovisual, tecnológica y creativa.

TecWeek reúne a empresas, emprendedores, inversores, universidades, creadores y referentes del sector para debatir tendencias, ideas y oportunidades relacionadas con la innovación y las industrias creativas.

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