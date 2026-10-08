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iPhone Duo: cuándo empieza la preventa y la venta del nuevo celular plegable de Apple

Cerrado, incorpora una pantalla externa de 5,4 pulgadas en un formato pensado para transportarlo en el bolsillo

La preventa comenzará el viernes 16 de octubre de 2026 y la venta general se habilitará una semana después, el viernes 23. REUTERS/Carlos Barria
La preventa comenzará el viernes 16 de octubre de 2026 y la venta general se habilitará una semana después, el viernes 23. REUTERS/Carlos Barria
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Apple está a punto de lanzar el iPhone Duo, su primer celular plegable. Las fechas clave son el viernes 16 de octubre de 2026, cuando comenzará la preventa, y el viernes 23 de octubre de 2026, cuando estará disponible. El modelo con 256GB cuesta 1999 dólares.

El lanzamiento al público del iPhone Duo ocurrirá casi un mes después de que Apple presentara oficialmente el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max.

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El iPhone Duo se caracteriza por su diseño plegable. Cuando está abierto, es el iPhone más delgado hasta ahora y cuenta con una pantalla interior de 7,6 pulgadas, que ofrece espacio para consumir contenido, jugar y realizar varias tareas a la vez.

Dos teléfonos plegables en colores blanco y negro, con sus pantallas encendidas y cámaras traseras visibles sobre un fondo blanco
El nuevo equipo llegará al mercado casi un mes después de la presentación de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max. (Apple)

Además, tiene un acabado nanotexturizado que minimiza los reflejos. Cuando está plegado, la pantalla exterior de 5,4 pulgadas ofrece el 90% de la superficie de pantalla del iPhone 18 Pro en un diseño compacto que cabe en el bolsillo.

Qué precio tiene el iPhone Duo

De acuerdo con Apple, el precio del iPhone Duo varía según su almacenamiento de la siguiente forma:

  • 256 GB: USD 1.999
  • 512 GB: USD 2.199
  • 1 TB: USD 2.599
  • 2 TB: USD 3.199
El modelo con mayor capacidad, de 2 TB, se venderá por USD 3.199. REUTERS/Abdul Saboor//File Photo
El modelo con mayor capacidad, de 2 TB, se venderá por USD 3.199. REUTERS/Abdul Saboor//File Photo

Qué características tiene el iPhone Duo

El iPhone Duo, el primer plegable de Apple, incorpora una bisagra de precisión con más de 100 componentes, diseñada para controlar la apertura y el pliegue del equipo.

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Su estructura incluye nervaduras internas que aumentan la rigidez y divisiones de antena con insertos de fibra de cerámica para reforzar el marco.

El dispositivo está fabricado con titanio de grado 5 y cuenta con Ceramic Shield en la parte posterior.

En el frente, Ceramic Shield 2 ofrece una resistencia a los rayones tres veces mayor que la generación anterior. Además, tiene clasificación IP68, por lo que es resistente a salpicaduras, agua y polvo.

La bisagra del dispositivo reúne más de 100 piezas para regular el movimiento de apertura y cierre. REUTERS/Carlos Barria
La bisagra del dispositivo reúne más de 100 piezas para regular el movimiento de apertura y cierre. REUTERS/Carlos Barria

El iPhone Duo integra Touch ID en el botón lateral y permite desbloquearlo con un Apple Watch. Incorpora Control de la Cámara para acceder rápidamente a esa función y un nuevo modo de Siri en la app Cámara, que permite al asistente responder preguntas y realizar acciones a partir de lo que ve el usuario.

El sistema de cámaras incluye una cámara Fusion principal de 48 MP, con teleobjetivo de calidad óptica de 2x, y una cámara Fusion ultra gran angular de 48 MP, que permite tomar fotografías macro.

El equipo también puede grabar video 4K Dolby Vision a 120 fps y aplicar efectos cinematográficos después de la grabación.

El chip A20 Pro, junto con una cámara de vapor, promete un rendimiento sostenido hasta un 35% superior al del iPhone 17 Pro, según Apple. REUTERS/Carlos Barria
El chip A20 Pro, junto con una cámara de vapor, promete un rendimiento sostenido hasta un 35% superior al del iPhone 17 Pro, según Apple. REUTERS/Carlos Barria

El iPhone Duo funciona con el chip A20 Pro y un sistema de gestión térmica con cámara de vapor.

Según Apple, ofrece un rendimiento continuo hasta un 35% superior al del iPhone 17 Pro. El procesador cuenta con CPU de seis núcleos, GPU de siete núcleos y dos Neural Engine de 16 núcleos para ejecutar tareas de inteligencia artificial en el dispositivo.

El teléfono incorpora dos baterías que funcionan de forma integrada. Apple informó que alcanza hasta 31 horas de reproducción de video, 44 horas con la pantalla exterior y 24 horas de uso por carga al alternar ambas. La carga rápida permite recuperar hasta el 50% de la batería en aproximadamente 20 minutos.

Funciona únicamente con eSIM, es compatible con más de 500 operadores en el mundo e incorpora Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 y Thread.

Apple apuntó que los nuevos dispositivos están optimizados para funciones que integran inteligencia artificial. (Apple)
Además de los nuevos iPhone, la compañía presentó los AirPods 5 y los relojes Apple Watch Series 12 y Ultra 4. (Apple)

Qué otros dispositivos lanzó Apple recientemente

Además de los iPhone, Apple presentó los AirPods 5 y los Apple Watch Series 12 y Ultra 4.

Los audífonos incorporan cancelación activa de ruido, controles de volumen desde el tallo, traducción en vivo y cinco horas de reproducción con función activada; con el estuche, alcanzan 22 horas de escucha.

Los relojes suman sensores de salud y mediciones de frecuencia cardíaca cada cinco segundos.

Incluyen Live Rewind, que recupera 15 segundos de una conversación, y Siri Recap, que genera resúmenes. Los AirPods 5 parten de USD 129; el Series 12, de USD 399, y el Ultra 4, de USD 499.

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