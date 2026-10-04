Apple estaría desarrollando una cámara de seguridad que no graba video: cuál será su utilidad

Apple desarrollaría una cámara de seguridad sin grabación de video, según reveló el periodista Mark Gurman. (Reuters)

Guardar

Apple trabajaría en una cámara de seguridad para el hogar capaz de detectar intrusos y enviar alertas sin capturar imágenes en video, según reveló Mark Gurman, editor de Bloomberg News. El dispositivo funcionaría como complemento del nuevo centro doméstico con inteligencia artificial que la empresa tiene previsto presentar el 13 de octubre.

Gurman describió las características del producto durante la primera emisión de su podcast Power On. Según el periodista, las cámaras tendrían un formato cilíndrico de tamaño reducido, “como un ChapStick metálico”, y podrían ubicarse en cualquier punto dentro o fuera de una vivienda.

PUBLICIDAD

El funcionamiento de estos dispositivos se asemejaría más al de un sensor que al de una cámara de video convencional. Se utilizaría reconocimiento facial mediante inteligencia artificial para identificar a personas y objetos en movimiento tanto en el interior como en el exterior de la casa. A diferencia de las cámaras de seguridad tradicionales, operarían con una tasa de cuadros baja, lo que implica la captura de muchas menos imágenes fijas que un dispositivo de video estándar.

Las cámaras usarían reconocimiento facial con inteligencia artificial para detectar movimientos dentro y fuera del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo centro doméstico de Apple también incorporaría reconocimiento facial y de voz para identificar a los residentes y otros usuarios autorizados, por lo que las cámaras de seguridad podrían integrarse con esos mismos datos biométricos.

PUBLICIDAD

El centro doméstico no utilizaría Face ID, la tecnología empleada para desbloquear iPhones y iPads, lo que sugiere que el sistema de identificación de las cámaras podría basarse en una plantilla biométrica diferente.

Las alertas se comunicarían mediante descripciones de texto

En lugar de enviar grabaciones, el sistema notificaría a los usuarios con descripciones textuales de lo que ocurre en el hogar, como por ejemplo que el perro está en la cocina o que hay alguien en la puerta trasera. “Está analizando tu entorno y tu casa, y los alrededores de tu casa, simplemente usando inteligencia artificial. Es una tecnología muy similar a la que están usando para los AirPods con cámaras”, explicó Gurman.

PUBLICIDAD

Las alertas se enviarían mediante descripciones de texto sobre lo que ocurre en la vivienda. (Europa Press)

El periodista precisó que la entrada visual se emplearía para interpretar un evento puntual, pero sin que se almacene ningún material de video. Esta característica, advirtió, podría generar dificultades para las investigaciones policiales en caso de robos u otros delitos dentro de la vivienda. “Necesitas la grabación real. Entonces, será interesante ver cómo Apple comercializa esto”, apuntó.

Una respuesta al rechazo hacia la vigilancia constante

Prescindir del video almacenado podría convertirse en un argumento de venta para Apple en un contexto de creciente malestar por el entorno de vigilancia que generan las cámaras con inteligencia artificial. Los lentes inteligentes Ray-Ban de Meta recibieron el apodo de “lentes de pervertido” debido a que algunos usuarios los emplean para grabar en secreto, principalmente a mujeres, sin su conocimiento.

PUBLICIDAD

En respuesta a los cuestionamientos relacionados a la privacidad, Meta lanzó una versión de lentes sin cámara que depende exclusivamente de inteligencia artificial para funciones de voz y escucha.

La propuesta de Apple surge en medio del rechazo creciente hacia dispositivos de vigilancia como los lentes inteligentes de Meta. (Reuters)

Tyler Lacoma, especialista en seguridad doméstica de CNET, señaló que contar con un dispositivo inteligente que no dependa de datos grabados, almacenados y analizados representa un elemento positivo en materia de privacidad.

Según explicó, es probable que Apple utilice algún tipo de procesamiento en el propio dispositivo para capturar la información, aunque no existen detalles confirmados al respecto. Un análisis de máquina de corta duración, agregó, resulta muy distinto a un flujo de video que puede visualizarse.

PUBLICIDAD

No obstante, Lacoma advirtió que, si Apple efectivamente recurre a tecnología de reconocimiento facial real, esto podría “abrir una gran caja de problemas”, en referencia a las demandas judiciales que enfrentaron las empresas de seguridad doméstica inteligente Nest y Ring por el uso de sistemas de rastreo de identidad.

El sistema no utilizaría Face ID, la tecnología empleada para desbloquear iPhones y iPads. (Apple composición)

Gurman descartó que Apple vaya a vulnerar la privacidad de sus clientes, aunque consideró que la compañía igualmente enfrentará acusaciones de entregar datos personales a agencias gubernamentales. “Cualquiera que cubra a Apple de cerca, o incluso remotamente de cerca, sabría que eso sería una tontería para Apple”, afirmó el periodista. “Pero creo que todos sabemos que la realidad es muy distinta: Apple no hará eso con nuestros datos”.

PUBLICIDAD