Tecno

Google celebra la Semana del Espacio con doodle de la Nebulosa de Carina captada por el telescopio James Webb

La pieza retoma imágenes del telescopio espacial de la NASA, que permitió observar zonas ocultas por el cosmos mediante instrumentos infrarrojos

El logotipo de Google sobre un fondo de cielo estrellado azul y nubes brillantes de polvo cósmico naranja
El Doodle de Google tomó como referencia las imágenes infrarrojas de la Nebulosa de Carina obtenidas por el Telescopio Espacial James Webb. (Foto: Google)
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En el marco de las celebraciones globales por la Semana Mundial del Espacio, Google rindió homenaje a la tecnología y al arte de la astrofotografía mediante un doodle inspirado en las impactantes imágenes captadas por el Telescopio Espacial James Webb de la NASA.

Para aquellos que no saben su importancia, la Nebulosa de Carina es una enorme región de formación estelar que abarca más de 300 años luz en el espacio-tiempo y alberga a más de una docena de estrellas de tipo O, las más calientes, masivas y brillantes del universo.

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Qué representa el doodle de Google durante la Semana del Espacio

El nuevo doodle de Google fue diseñado específicamente para conmemorar el desarrollo científico y tecnológico que hace posible la astrofotografía en alta resolución desde el espacio exterior.

En lugar de su clásico logotipo, el buscador integró elementos gráficos basados en los destellos y tonalidades características de la Nebulosa de Carina, recreando la atmósfera de los paisajes estelares captados por tecnología infrarroja.

Nubes anaranjadas y marrones de polvo y gas se extienden en la parte inferior frente a un fondo azul lleno de estrellas brillantes
La Nebulosa de Carina es una región de formación estelar que se extiende por más de 300 años luz. (Foto: NASA)

Esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades de la Semana Mundial del Espacio, una efeméride respaldada a nivel internacional para resaltar las contribuciones de la ciencia y la tecnología espacial a la mejora de la condición humana.

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Cómo captó el Telescopio James Webb la Nebulosa de Carina

La imagen que sirvió de inspiración para este homenaje fue obtenida mediante la avanzada tecnología del Telescopio Espacial James Webb (JWST). Gracias a sus instrumentos de observación en el infrarrojo cercano y medio, el observatorio logró atravesar las densas capas de polvo cósmico que anteriormente bloqueaban la luz de esta región.

A diferencia del espectro visible convencional, la capacidad infrarroja del James Webb permite registrar la radiación emitida por las estrellas en formación y las complejas interacciones de gas en el medio interestelar.

El telescopio James Webb permite observar sectores de la nebulosa que permanecen ocultos detrás de densas nubes de polvo cósmico. (Foto: Europa Press)
El telescopio James Webb permite observar sectores de la nebulosa que permanecen ocultos detrás de densas nubes de polvo cósmico. (Foto: Europa Press)

Los datos recopilados durante las observaciones de septiembre de 2026 mostraron con un gran detalle las crestas, cavidades y chorros de materia expulsados por los astros recién nacidos.

De qué forma Google permite explorar sus doodles según la paleta de color

Sumado a conmemorar fechas históricas y descubrimientos científicos, el archivo interactivo de Google ofrece una herramienta de navegación que permite a los usuarios explorar sus famosos “garabatos” a través de un criterio cromático.

Mediante una rueda de color interactiva, las personas pueden seleccionar una tonalidad específica —como el rosa, rojo, verde o azul— para filtrar y descubrir piezas de arte digital que compartan esa misma paleta predominante en su diseño.

Una rueda cromática con el color rosa seleccionado junto a tres tarjetas de Doodles de Google con sus títulos y fechas
El archivo de doodles de Google permite filtrar ilustraciones históricas según los colores predominantes de cada diseño. (Foto: Google)

Esta función de búsqueda por tono es visualmente atractiva y conecta creatividades de distintas épocas y temáticas bajo una misma estética.

Por ejemplo, al elegir el tono rosa, la plataforma despliega doodles conmemorativos diversos como los dedicados al Mundial de Fútbol 2026 o al Día del Padre, ofreciendo un botón de aleatoriedad para quienes prefieren dejarse sorprender por el catálogo histórico del buscador.

Cómo descubrir qué doodle de Google se publicó en una fecha de cumpleaños

Dentro de las herramientas interactivas del archivo de Google, el buscador tiene una función personalizada que permite a los usuarios consultar qué ilustraciones o animaciones históricas coinciden con el día de su nacimiento.

Interfaz digital con opciones para elegir mes y día junto a un calendario ilustrado con la fecha del primero de enero
La plataforma ofrece una herramienta para consultar qué doodle se publicó en una fecha de cumpleaños. (Foto: Google)

A través de una interfaz sencilla e intuitiva, la sección invita al público a ingresar su fecha exacta —seleccionando únicamente el mes y el día en desplegables dedicados— para explorar las piezas publicadas en esa misma jornada a lo largo de los años.

Al presionar el botón de búsqueda, el sistema filtra la base de datos histórica y despliega una colección de doodles conmemorativos asociados a esa fecha especial.

Esta propuesta no solo fomenta la curiosidad y la interacción de los usuarios con el catálogo del buscador: ofrece un recorrido nostálgico por las distintas efemérides y eventos globales que se han celebrado en el mismo día de su cumpleaños.

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