SpaceX lanzará en 2027 satélites con chips de Nvidia para crear un centro de computación en el universo

SpaceX planea usar exclusivamente chips de Nvidia para su infraestructura de IA y apunta a cerrar 2026 con más de 2 gigavatios de capacidad de cómputo. (Fotocomposición Infobae)

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SpaceX prevé lanzar en 2027 sus primeros satélites Starmind AI1 con chips de Nvidia para servicios de inteligencia artificial (IA), una decisión clave para comenzar la instalación de centros de computación en órbita, antes de 2028, como lo habían anunciado.

Elon Musk, fundador de la compañía aeroespacial, describió la arquitectura con una comparación directa con los centros de datos terrestres: “Nuestro diseño es significativamente más sencillo, barato, denso y ligero que un ‘rack’ tradicional”.

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El proyecto se apoya en una expansión acelerada de su infraestructura de inteligencia artificial (IA). En el segundo trimestre de 2026, la empresa elevó sus inversiones de capital en IA hasta 15.828 millones de dólares, más del doble que en el trimestre anterior, mientras su gasto de capital total subió a 18 mil millones de dólares.

Elon Musk afirmó que SpaceX diseñó junto con Nvidia un sistema específico para operar en el espacio y usarlo en sus satélites con IA. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

En ese mismo trimestre, la empresa aeroespacial registró una pérdida neta de 541 millones de dólares, la mitad de la anotada en el mismo tramo de 2025. Al mismo tiempo, informó una facturación de 7.814 millones de dólares, con un alza interanual del 92%.

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Cómo se integra la tecnología de Nvidia en los satélites de SpaceX

SpaceX usará la tecnología de Nvidia con los procesadores Vera para acelerar tareas de coordinación, ejecución de código y procesamiento de datos en los sistemas de IA agéntica de SpaceX. El uso abarcará desde sus centros de datos de gran escala en la Tierra hasta los sistemas que planea colocar en órbita.

Nvidia aportará procesadores Vera para acelerar coordinación, ejecución de código y procesamiento de datos en la infraestructura de IA de SpaceX dentro y fuera de la órbita. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El 5 de agosto, cuando presentó sus primeros resultados trimestrales tras salir a bolsa, Musk ya había señalado que SpaceX usaría exclusivamente chips de Nvidia para desarrollar su infraestructura de IA y ampliar su capacidad de cómputo.

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El objetivo fijado por la empresa es cerrar 2026 con más de 2 gigavatios de capacidad y acercarse a los 10 gigavatios en 2027.

La compañía organiza su actividad en varias divisiones: lanzamientos de satélites, Starlink, X y operaciones de inteligencia artificial. Según su propia estimación, el mercado total al que apuntan esos negocios supera los 30 billones dólares.

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Los ingresos de SpaceX crecieron en lanzamientos de satélites, Starlink e inteligencia artificial, con facturación trimestral de 7.814 millones de dólares y una subida interanual del 92%. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo es el mercado que abarca SpaceX a nivel global

El negocio de lanzamientos de satélites, que tiene a Estados Unidos como su mayor cliente, generó más de 962 millones de dólares. La cifra contrasta con los 619 millones de dólares previos y quedó por encima de los 234 millones de dólares de la competidora Rocket Lab.

Además, su negocio de conectividad avanzó. Los ingresos llegaron a 4,2 mil millones de dólares, frente a 3,2 mil millones de dólares en el mismo período del año pasado, al tiempo que el número de clientes superó los 12 millones.

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La división de IA se convirtió en uno de los segmentos más grandes de la empresa. Sus ingresos subieron a 2,56 mil millones de dólares desde 818 millones de dólares un año antes, impulsados por Grok, el chatbot de la compañía, que va detrás de nombres como ChatGPT y Anthropic.

La división de IA de SpaceX impulsada por Grok y su negocio de centros de datos pretende competir en el mercado con acuerdos con Google, Anthropic y Reflection AI. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Asimismo, la empresa posee un negocio de centros de datos que compite con CoreWeave y Nebius. Ese segmento ya firmó acuerdos que le aportarán más de 2 mil millones de dólares en ingresos mensuales, con clientes como Google, Anthropic y Reflection AI.

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El crecimiento llega acompañado de una estructura de costos elevada. En los primeros seis meses del año, el gasto de capital total ascendió a 28,4 mil millones de dólares, y la dirección planea invertir decenas de miles de millones más con el tiempo.

Por su parte, Goldman Sachs estima que los ingresos de la compañía superarán los 474 mil millones de dólares en 2030, mientras otras proyecciones los ubican en 44,6 mil millones este año y en 105 mil millones de dólares el próximo.

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