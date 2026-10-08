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Ella fue Margaret Hamilton, la mujer que desarrolló el software para que el hombre fuera a Luna por primera vez

Su labor fue fundamental para programar las computadoras de las misiones espaciales y desarrollar sistemas que podían procesar múltiples tareas de forma simultánea

Hamilton fue una figura clave en el desarrollo del software utilizado por el programa Apolo de la NASA.
Hamilton fue una figura clave en el desarrollo del software utilizado por el programa Apolo de la NASA.
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Murió a los 90 años Margaret Hamilton, pionera de la informática que lideró el desarrollo de software para el programa Apolo de la Nasa. El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) indicó su fallecimiento y destacó su papel en la programación de los primeros ordenadores que llevaron a seres humanos a la Luna.

Hamilton trabajó en el MIT desde 1959 hasta mediados de la década de 1970. Durante ese período, integró el equipo que desarrolló los sistemas informáticos para las misiones Apolo, cuyo objetivo era llevar a los primeros seres humanos a la Luna.

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La científica, autora de más de 130 publicaciones, contribuyó a consolidar la ingeniería de software como una disciplina independiente. Después de su paso por el MIT, se convirtió en empresaria y directora ejecutiva en el sector informático.

El trabajo de Hamilton trabajo contribuyó a programar los ordenadores de las misiones que llevaron seres humanos a la Luna.
El trabajo de Hamilton trabajo contribuyó a programar los ordenadores de las misiones que llevaron seres humanos a la Luna.

Antes de incorporarse al MIT, Hamilton estudió matemáticas en la Universidad de Michigan y obtuvo una licenciatura en esa disciplina, con una especialización secundaria en filosofía, en el Earlham College.

A los 23 años diseñó un software capaz de predecir el tiempo atmosférico y luego participó en un proyecto militar que le abrió las puertas del programa Apolo.

Qué tecnología desarrolló Margaret Hamilton

Hamilton dirigió al equipo de ingeniería de software del Laboratorio de Instrumentación del MIT durante el programa Apolo.

Su trabajo permitió programar los ordenadores que acompañaron las misiones espaciales y contribuyó al desarrollo de sistemas capaces de gestionar varias tareas al mismo tiempo.

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Hamilton lideró al equipo de software del Laboratorio de Instrumentación del MIT durante el programa Apolo.
Hamilton lideró al equipo de software del Laboratorio de Instrumentación del MIT durante el programa Apolo.

El aporte fue decisivo durante el alunizaje del Apolo 11. El ordenador a bordo del módulo espacial se sobrecargó por la cantidad de tareas que debía realizar, pero los programas desarrollados por Hamilton y su equipo detectaron el problema y priorizaron las funciones necesarias para continuar con la operación.

La ingeniera también impulsó nuevas formas de diseñar software y de prevenir errores. “No había más remedio que ser pioneros”, recordó Hamilton sobre su etapa en el MIT, cuando trabajaba en el programa Apolo de la NASA.

Cuál fue el impacto de Margaret Hamilton en el mundo tecnológico

El software desarrollado bajo la dirección de Hamilton ayudó a que Estados Unidos llegara a la Luna. En la mención de la Medalla Presidencial de la Libertad, que recibió en 2016, se destacó que su arquitectura de software propició avances para el ser humano al escribir el código que permitió esa misión.

Su legado también alcanzó a la ingeniería de software como campo profesional. El MIT señaló que Hamilton abrió nuevos caminos en la informática y la ingeniería durante más de dos décadas en la institución, al frente de equipos que trabajaron con sistemas de alta complejidad.

Durante el alunizaje del Apolo 11, el software detectó una sobrecarga y priorizó las funciones esenciales. REUTERS/Denis Balibouse
Durante el alunizaje del Apolo 11, el software detectó una sobrecarga y priorizó las funciones esenciales. REUTERS/Denis Balibouse

Olivier de Weck, profesor de la cátedra del Programa Apolo y director interino del Departamento de Aeronáutica y Astronáutica del MIT, afirmó que Hamilton no solo desarrolló código avanzado, también lideró un equipo que utilizó esa tecnología para crear uno de los sistemas más complejos logrados hasta entonces.

Christina Koch, astronauta de Artemis II estuvo con Google

Christina Koch, astronauta, ingeniera y científica de la NASA vinculada al programa Artemis II, dialogó con Google sobre el uso de inteligencia artificial y robótica en futuras misiones espaciales.

Christina Koch consideró que la inteligencia artificial y la robótica deben reforzar las capacidades de los astronautas, no sustituirlas. REUTERS/Nicolas Economou
Christina Koch consideró que la inteligencia artificial y la robótica deben reforzar las capacidades de los astronautas, no sustituirlas. REUTERS/Nicolas Economou

Sostuvo que estas tecnologías no deben competir con los astronautas, sino complementar su criterio, adaptabilidad y capacidad para tomar decisiones.

Según explicó, los sistemas autónomos pueden asistir en el análisis de fallas, la operación de equipos, las inspecciones externas y las tareas desarrolladas en zonas de riesgo.

Koch destacó que la exploración espacial requiere equipos diversos y una participación amplia.

Al recordar su experiencia en la Estación Espacial Internacional, describió a la Tierra como un “hermoso bote salvavidas”, azul y brillante, que le reforzó la idea de tener planeta hogar.

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