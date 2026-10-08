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Cuánto vale hoy la gasolina: Google Maps y Waze muestran precios en tiempo real para ahorrar dinero

Los usuarios deben consultar las estaciones cercanas y los precios para calcular y comparar

Estas aplicaciones pueden consumir más datos según la ruta trazada al pasar por áreas de menos cobertura. (Waze/Google Maps)
Google Maps y Waze incorporarán una opción para consultar los precios del combustible en estaciones de servicio del Reino Unido. (Waze/Google Maps)
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Google Maps y Waze mostrarán los precios del combustible en estaciones de servicio del Reino Unido. La nueva función permitirá a los conductores consultar cuánto cuestan la gasolina y el diésel cerca de su ubicación.

Google desarrolló esta herramienta junto con el Gobierno del Reino Unido y la comunidad de Waze. La información se obtendrá a través del programa inglés Fuel Finder y mostrará los precios actualizados en las estaciones.

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“Dado que el coste de la vida sigue aumentando, gestionar los gastos es más importante que nunca. Por eso, lanzamos la visualización de los precios del combustible en el Reino Unido en Google Maps y Waze.

“Los desplazamientos diarios ahora son más sencillos y económicos, y les mostramos a los británicos dónde comprar combustible”, agregó.

Los conductores podrán revisar el valor de la gasolina y el diésel en puntos cercanos a su ubicación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Los conductores podrán revisar el valor de la gasolina y el diésel en puntos cercanos a su ubicación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El programa gubernamental Fuel Finder exige a las estaciones de servicio informar los cambios en los precios de los surtidores dentro de los 30 minutos posteriores a su actualización. Según Reino Unido, la base de datos ya reúne información sobre cerca del 99% del combustible que se vende en las rutas del Reino Unido.

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Cómo acceder a los precios del combustible en Google Maps o Waze

Los usuarios deberán buscar “petrol” o “fuel” en Google Maps o Waze para ver las estaciones cercanas y sus precios. En el mapa aparecerán los valores de gasolina y diésel. Así, será más fácil comparar las opciones disponibles y elegir la más conveniente.

Asimismo, se podrán consultar los precios de todos los combustibles que ofrece cada estación en un solo lugar.

(Google)
Google lanzó la herramienta en colaboración con el Gobierno británico y los usuarios de Waze. (Google)

El RAC (Royal Automobile Club), una de las principales empresas británicas de asistencia en carretera y servicios para automovilistas, indicó que el precio medio del gasóleo alcanzó los 200,11 peniques por litro el 7 de octubre de 2026. La gasolina, en tanto, se situó en 174,89 peniques por litro.

El gasóleo ya había superado su récord anterior a principios de semana, cuando llegó a los 199,18 peniques por litro. Los precios de la gasolina y el diésel se acercan a niveles récord, según el medio británico, Secret London.

Polly Billington, ministra de Consumo Energético, afirmó que facilitar la comparación de los precios del combustible ayudaría a las familias y las empresas a afrontar el aumento de los costos.

Los datos sobre los precios provendrán de Fuel Finder, el sistema oficial del Reino Unido. REUTERS/Ramil Sitdikov
Los datos sobre los precios provendrán de Fuel Finder, el sistema oficial del Reino Unido. REUTERS/Ramil Sitdikov

“Acceder al combustible más barato debería ser sencillo”, dijo Billington, quien describió la incorporación de precios casi en tiempo real a Google Maps como un “punto de inflexión”.

Google Maps agrega Ask Maps

Google Maps incorporó Ask Maps, una función basada en inteligencia artificial que permite hacer preguntas sobre rutas, lugares y actividades con lenguaje natural.

La herramienta utiliza los modelos Gemini para responder consultas como dónde cargar el teléfono, encontrar una cancha de tenis o elegir un sitio para comer. Para usarla, los usuarios deben pulsar el botón “Ask Maps” y escribir o formular su pregunta.

Ask Maps analiza información de más de 300 millones de lugares y aportes de una comunidad global de más de 500 millones de colaboradores.

Con esos datos, puede ofrecer recomendaciones de rutas, horarios, restaurantes, lugares para descansar e itinerarios personalizados.

Google Maps también incorporó Ask Maps, una función con inteligencia artificial que responde preguntas sobre rutas, lugares y actividades. (Google)
Google Maps también incorporó Ask Maps, una función con inteligencia artificial que responde preguntas sobre rutas, lugares y actividades. (Google)

Las respuestas también se ajustan a las búsquedas y sitios guardados previamente por cada usuario. Además, la función permite reservar en restaurantes, compartir ubicaciones, guardar lugares en listas y obtener indicaciones para llegar al destino.

Por el momento, Ask Maps está disponible en Estados Unidos y la India para dispositivos Android e iOS. Google prevé ampliar su disponibilidad a la versión de escritorio.

La compañía también presentó Navegación Inmersiva, una actualización para los viajes en auto. La función muestra vistas en 3D de edificios, calles, carriles, cruces y semáforos, además de información sobre rutas alternativas, tránsito, peajes y estacionamientos cercanos al destino.

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