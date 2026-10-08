Cómo sincronizar el ARMY Bomb con el celular para los conciertos de BTS: guía paso a paso

Los bastones luminosos ARMY Bomb del grupo BTS emiten luces de diversos colores para la sincronización interactiva en sus presentaciones en vivo.

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BTS continúa su gira mundial Arirang por Latinoamérica, donde miles de seguidores se preparan para acompañar los conciertos de la agrupación surcoreana. En estos espectáculos, uno de los elementos que forma parte de la experiencia de los fanáticos es el Army Bomb, el lightstick oficial de BTS que puede conectarse con un celular para sincronizar sus luces con los efectos visuales preparados para cada presentación.

El dispositivo no funciona únicamente como un accesorio para acompañar las canciones. La versión más reciente incorpora conexión inalámbrica y una aplicación móvil que permite configurarlo antes del concierto. De esta manera, los Army Bomb presentes en el recinto pueden formar parte de una iluminación coordinada durante determinadas partes del espectáculo.

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El Army Bomb de BTS está preparado para sincronizarse durante los conciertos de la banda surcoreana. (YouTube/@BTS)

¿Qué es el Army Bomb y para qué sirve?

El BTS Official Light Stick Ver. 4, conocido popularmente como Army Bomb, es el lightstick oficial utilizado por los seguidores de BTS. Su función principal durante los conciertos es generar efectos de iluminación coordinados entre los dispositivos que lleva el público.

La sincronización depende de la producción del espectáculo. Los cambios de color, intensidad o patrones de iluminación pueden estar programados para determinados momentos del concierto, de modo que miles de dispositivos respondan de manera coordinada.

Para utilizar estas funciones es necesario preparar previamente el Army Bomb y vincularlo con un teléfono compatible.

BTS Official Light Stick Ver. 4, es la última versión disponible de este dispositivo.

Cómo conectar el Army Bomb al celular

El primer paso consiste en descargar la aplicación oficial BTS Official Light Stick Ver 4, disponible para teléfonos con Android y iPhone. Antes de comenzar el proceso, es recomendable comprobar que el Bluetooth del celular esté activado.

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Después, se debe encender el Army Bomb. Para hacerlo, hay que mantener presionados simultáneamente durante aproximadamente dos segundos los botones ubicados en el mango del dispositivo. Una luz azul intermitente indicará que el lightstick está encendido y listo para establecer la conexión.

Con el Bluetooth activado, el usuario debe abrir la aplicación y seleccionar la opción correspondiente a la versión del Army Bomb. El teléfono y el lightstick deben mantenerse cerca para facilitar el proceso de vinculación.

Una vez completada la conexión, la aplicación permitirá acceder a las opciones de configuración disponibles para el dispositivo.

Solo necesitas descargar la aplicación y poner en qué conciertos estarás presente para que tu Army Bomb se conecte.

Cómo activar el modo concierto

Uno de los pasos más importantes es seleccionar Concert Mode o Modo Concierto dentro de la aplicación. Esta función permite registrar información relacionada con la presentación a la que asistirá el usuario.

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El procedimiento es importante porque la iluminación del Army Bomb no depende solamente de la conexión Bluetooth con el celular. Los efectos que se muestran durante el espectáculo son programados por la producción y pueden estar asociados con una fecha y un lugar determinados.

Por esta razón, conviene realizar la configuración antes de ingresar al recinto y comprobar que el dispositivo haya quedado preparado para el concierto correspondiente.

La nueva versión del lightstick oficial de BTS. (Andina)

Qué funciones ofrece el Army Bomb durante el concierto

Cuando miles de Army Bomb están sincronizados, el público puede convertirse en parte del espectáculo mediante efectos de iluminación coordinados. Los dispositivos pueden cambiar de color o patrón de acuerdo con las instrucciones programadas para diferentes momentos de la presentación.

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El resultado es una experiencia visual que integra al público con la producción del concierto. La coordinación no requiere que cada asistente cambie manualmente la iluminación durante el show.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las posibilidades de sincronización dependen de la versión del lightstick. De acuerdo con la información proporcionada por Weverse, las versiones anteriores del Army Bomb pueden utilizarse, pero no necesariamente podrán sincronizarse con los efectos de determinados conciertos de la gira Arirang.

Por ello, quienes tengan un modelo anterior deben comprobar previamente las condiciones específicas del espectáculo al que asistirán. Para quienes cuentan con el Light Stick Ver. 4, la aplicación oficial ofrece las herramientas necesarias para preparar el dispositivo y aprovechar las funciones de sincronización durante los conciertos de BTS en Latinoamérica.

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