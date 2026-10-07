Google revela el divertido detrás de cámaras de BTS interactuando con su IA Gemini

Los integrantes de la banda de k-pop, BTS, utilizan Gemini para tareas en su día a día. En el caso de Suga, su utilidad es en el estudio. (Instagram: googleespanol)

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Google reveló el detrás de cámaras de su colaboración con BTS. Los integrantes de la banda surcoreana lideraron una campaña que muestra cómo Gemini puede integrarse en la vida cotidiana.

Por ejemplo, Jin, el mayor de los integrantes, utiliza la inteligencia artificial para perfeccionar sus técnicas de tenis, mientras que Jungkook usa Gemini como apoyo en las tareas de mantenimiento de su moto.

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En el nuevo material revelado por Google, los integrantes se divierten detrás de cámaras y bromean entre ellos.

BTS protagoniza una campaña de Google que muestra usos cotidianos de Gemini. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cómo BTS utiliza Gemini, la IA de Google

Los videos, publicados en la cuenta de Instagram de Google en español, presentan a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook utilizando funciones de la inteligencia artificial para resolver situaciones de su rutina.

En los anuncios difundidos hasta ahora, Gemini responde consultas por voz, analiza imágenes y videos, y accede a información almacenada en aplicaciones como Gmail.

En un garaje, Jung Kook le pregunta a Gemini en coreano: “¿Cuándo fue la última vez que cambié el aceite de mi motor? Búscalo en mi Gmail”. La inteligencia artificial responde: “Tu último cambio de aceite fue el 7 de abril de 2026”.

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Con esa información, el cantante revisa el mantenimiento de su motocicleta sin tener que buscar manualmente entre sus correos electrónicos.

Los siete integrantes del grupo surcoreano prueban distintas funciones de la inteligencia artificial. REUTERS/Hannah Mckay

V también recurre a Gemini para cuidar una planta cuyas hojas comenzaron a ponerse amarillas. “Gemini, ¿cómo debo cuidar esta planta según el pronóstico de esta semana?”, pregunta.

Tras analizar la imagen de la planta y la previsión meteorológica local, Gemini le indica a V que las hojas amarillas podrían deberse a un exceso de agua. Además, le recomienda reducir el riego ante la alta humedad prevista.

Por su parte, Jin carga un video de su saque de tenis y consulta: “Aquí hay un video de mi saque de tenis. Sigue pegando en la red. ¿Qué estoy haciendo mal? / ¿Por qué no me está saliendo bien mi saque?”.

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Jin utiliza Gemini para detectar errores y mejorar su saque de tenis. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

Gemini le responde: “Según el video de saque que subiste, te estás inclinando demasiado hacia adelante en el video durante el lanzamiento. Solución: Mueve el lugar del lanzamiento aproximadamente a la distancia de media o una bola más arriba y un poco detrás de tu cabeza”. Luego de seguir la indicación, Jin consigue ejecutar un saque exitoso.

Por su parte, j-hope utiliza a Gemini para que lo asistencia en clase de batería. El artista le consulta a la IA por un resumen de los comentarios más recientes que ha recibido en sus clases para practicar según las observaciones.

Suga muestra que utiliza la IA para apoyarse al momento de establecer conversaciones en inglés, ya que el opta por hablar en coreano. Por tanto, Gemini funciona como un traductor en tiempo real.

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Guided Vision permite que Gemini interprete lo que muestra la cámara del celular y describa objetos, colores, textos y espacios mediante respuestas de voz. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

RM, líder de la banda, le solicita a Gemini un itinerario para recorrer Nueva York. La inteligencia artificial de Google le proporciona un plan adaptado a sus intereses y disponibilidad, además de incluir restaurantes de comida coreana.

Mientras tanto, Jimin usa Gemini para apoyarse en la redacción de sus discursos en inglés. “Gemini, voy a leer la carta, por favor revisa mi pronunciación”, le solicita el cantante a la IA.

Gemini ya puede entender lo que muestra la cámara del celular

Google incorporó Guided Vision a Gemini Live, una función que utiliza la cámara del celular para describir en tiempo real lo que aparece frente al usuario. La herramienta responde por voz, identifica objetos, colores, formas y espacios, y permite realizar preguntas de seguimiento.

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Está orientada principalmente a personas ciegas o con baja visión, ya que ayuda a leer etiquetas, interpretar información nutricional y localizar objetos.

Además, Gemini puede indicar cómo corregir el encuadre de la cámara. Google advierte que no debe emplearse para desplazarse ni detectar obstáculos. Guided Vision funciona en Android 9 o posterior y es compatible con TalkBack.