Papelera de WhatsApp: cómo liberar espacio del celular y borrar archivos que ya no necesita

WhatsApp cuenta con una herramienta para eliminar archivos que ocupan espacio en el celular. (Meta)

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WhatsApp puede acumular una gran cantidad de fotos, videos, audios y documentos con el uso diario, especialmente cuando el usuario participa en grupos con mucha actividad. Aunque algunos archivos parezcan eliminados, parte de ese contenido puede permanecer almacenado y seguir ocupando espacio en el celular.

La aplicación cuenta con herramientas para revisar estos elementos y eliminar aquellos que ya no son necesarios. Esta opción permite liberar almacenamiento sin tener que borrar conversaciones completas y ayuda a mantener bajo control el espacio utilizado por WhatsApp.

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Cómo encontrar y vaciar la papelera de WhatsApp

Para revisar los archivos almacenados en WhatsApp, hay que abrir la aplicación y entrar en “Ajustes”. Después, se debe seleccionar “Almacenamiento y datos” y acceder a “Administración de almacenamiento”.

Dentro de esta sección aparece el apartado “Revisa y elimina elementos”, donde se pueden consultar diferentes archivos que ocupan espacio en el dispositivo. Desde allí es posible seleccionar el contenido que ya no se necesita y eliminarlo.

Aunque ya no estén visibles en los chats, algunos archivos pueden seguir consumiendo espacio en el dispositivo. (WhatsApp)

Para hacerlo, hay que pulsar “Seleccionar”, marcar las fotos, videos, audios o documentos que se quieran borrar y tocar el ícono de la papelera. Antes de confirmar la eliminación, es recomendable revisar los archivos seleccionados para evitar perder información importante.

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Esta herramienta también puede permitir recuperar determinados elementos eliminados por error antes de que desaparezcan de manera definitiva, dependiendo de cómo estén almacenados y de la versión de WhatsApp utilizada.

Qué archivos de WhatsApp conviene eliminar

Entre los contenidos que más espacio pueden ocupar se encuentran los videos, especialmente aquellos enviados en grupos con mucha actividad. Las fotos también pueden acumular varios gigabytes cuando se reciben de manera constante.

Los audios, documentos, GIF y otros archivos multimedia también contribuyen al consumo de almacenamiento. Por eso, una revisión periódica puede ayudar a encontrar contenido duplicado, archivos que ya no son necesarios o elementos que fueron descargados automáticamente.

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Los archivos que se descargar automáticamente en WhatsApp son lo que más espacio ocupan. (Foto: Meta)

Sin embargo, no todos los archivos que aparecen en esta sección deben eliminarse. Antes de vaciar el almacenamiento, conviene comprobar si una fotografía, documento o video todavía es necesario o si existe una copia en otro dispositivo o servicio.

Otras formas de ahorrar espacio en WhatsApp

La administración del almacenamiento no es la única herramienta disponible. WhatsApp permite modificar la descarga automática de archivos desde el apartado “Almacenamiento y datos”. Allí se puede limitar qué tipos de contenido se descargan automáticamente cuando el celular utiliza datos móviles, Wi-Fi o roaming.

Desactivar la descarga automática de videos y documentos puede evitar que el teléfono almacene archivos que el usuario nunca llega a revisar.

También es recomendable revisar los chats que concentran mayor cantidad de contenido multimedia. Los grupos familiares, laborales o de amigos pueden convertirse rápidamente en una de las principales fuentes de archivos almacenados en el dispositivo.

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Para evitar que la memoria de tu celular se lleve debes de desactivar la opción de descarga automática de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las copias de seguridad merecen atención adicional. Dependiendo de la configuración, pueden incluir contenido multimedia y ocupar espacio en servicios de almacenamiento en la nube. Revisar qué elementos se incluyen en los respaldos permite controlar mejor su tamaño.

WhatsApp no es el único responsable del almacenamiento

El espacio disponible en un celular también puede disminuir por otras aplicaciones, fotografías, videos, archivos descargados y datos temporales. Por eso, si eliminar contenido de WhatsApp no es suficiente, conviene revisar el almacenamiento general del dispositivo.

Eliminar aplicaciones que ya no se utilizan, borrar archivos duplicados y trasladar fotografías o videos a servicios de almacenamiento en la nube son algunas alternativas.

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WhatsApp no es la única aplicación que ocupa espacio en el almacenamiento del celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

También puede ser útil limpiar la caché de determinadas aplicaciones. Estos datos temporales pueden acumularse con el tiempo y ocupar espacio adicional, aunque su eliminación debe hacerse desde las opciones disponibles en el sistema operativo del celular.

Mantener una revisión periódica del almacenamiento permite evitar que WhatsApp y otras aplicaciones consuman silenciosamente la capacidad disponible. Una limpieza selectiva resulta más conveniente que eliminar grandes cantidades de contenido sin comprobar previamente qué archivos siguen siendo necesarios.