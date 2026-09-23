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Nintendo cumple 137 años: Super Mario Bros, Donkey Kong, Zelda y hasta el exitoso Switch 2

La empresa comenzó en 1889 como fabricante de cartas para el hanafuda, una baraja tradicional japonesa

Nintendo inició vendiendo juegos de cartas. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Nintendo inició vendiendo juegos de cartas. REUTERS/Issei Kato/File Photo
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Nintendo cumple 137 años desde su fundación, ocurrida el 23 de septiembre de 1889. Mucho antes de crear franquicias como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Donkey Kong, la compañía nació como fabricante de cartas de juego conocidas en Japón como hanafuda.

La empresa fue fundada como Nintendo Koppai por Fusajirō Yamauchi. Sin embargo, no obtuvo la denominación como personalidad jurídica de capital abierto hasta mediados de la década de 1960. Su primera consola fue lanzada en 1977.

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El último lanzamiento en consolas de la empresa fue Nintendo Switch 2, que registró ventas récord tras su lanzamiento. El dispositivo vendió más de 3,5 millones de unidades en todo el mundo durante los cuatro días posteriores a su llegada al mercado, el 5 de junio de 2025.

Parte trasera de una consola negra con el logotipo de Nintendo Switch 2, mandos verdes y un diseño de triángulos en tonos dorados
El último lanzamiento de Nintendo fue la Nintendo Switch 2 en una edición especial de The Legend of Zelda. (Nintendo)

No obstante, en 2026, Nintendo anunció un aumento global en los precios de sus consolas Switch. La medida entró en vigor en Japón el 25 de mayo y, en Estados Unidos, Canadá y Europa, el 1 de septiembre.

En Estados Unidos, el precio de la Nintendo Switch 2 pasó de USD 449,99 a USD 499,99. En Canadá, aumentó de 629,99 a 679,99 dólares. En Europa, la consola ahora tiene un precio de €499,99, frente a los €469,99 anteriores.

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Luego del aumento, Nintendo reconoció el impacto de la medida y pidió disculpas a los usuarios durante una reunión con inversores posterior a la publicación de sus resultados financieros en mayo.

La compañía explicó que el incremento responde al aumento de los costos globales y adelantó que buscará mantener el interés de los jugadores mediante la ampliación del catálogo de videojuegos exclusivos para la consola.

Nintendo aumentó el precio de la consola debido al costo de los componentes. REUTERS/Kim Kyung-hoon
Nintendo aumentó el precio de la consola debido al costo de los componentes. REUTERS/Kim Kyung-hoon

A continuación, un repaso de los hitos de la compañía japonesa.

Cuál fue la primera consola de Nintendo

La primera consola de videojuegos de Nintendo fue la Color TV-Game, lanzada en Japón el 1 de junio de 1977. La compañía la desarrolló en colaboración con Mitsubishi Electronics y la comercializó exclusivamente en el mercado japonés.

La consola no utilizaba cartuchos ni juegos intercambiables, ya que los títulos estaban incorporados directamente en su placa.

El primer modelo, Color TV-Game 6, ofrecía seis variantes de juegos de tenis inspirados en Pong, entre ellas tenis, hockey y voleibol. Sus controles eran diales o ruedas giratorias integradas en la carcasa de la consola.

Las primeras consolas de Nintendo solamente tenían un juego con diferentes variaciones.
Las primeras consolas de Nintendo solamente tenían un juego con diferentes variaciones.

Cuáles fueron los primeros videojuegos de Nintendo

El primer acercamiento de Nintendo a los videojuegos fue EVR Race, lanzada en 1975. Era una máquina arcade electromecánica de apuestas basada en carreras de caballos, que utilizaba cintas de video para reproducir las imágenes.

Cuatro años después, la compañía desarrolló Sheriff, su primer videojuego arcade completamente electrónico y original. El título contó con diseño de Genyo Takeda y gráficos de Shigeru Miyamoto. En 1980, Nintendo lanzó Space Firebird, un juego de disparos espaciales que se convirtió en uno de sus primeros éxitos arcade a mayor escala.

La consagración internacional llegó en 1981 con Donkey Kong, el juego de plataformas creado por Miyamoto que presentó a Jumpman, el personaje que más tarde sería conocido como Mario.

Donkey Kong 64 llega a Nintendo Switch Online.
Donkey Kong fue uno de los primeros juegos más populares de la empresa japonesa.

Dos años después, Nintendo lanzó la consola Famicom en Japón, acompañada por adaptaciones de sus juegos arcade, entre ellos Donkey Kong, Donkey Kong Junior y Popeye.

La llegada de la NES a los mercados occidentales en 1985 impulsó aún más la expansión de la compañía. Entre los títulos que marcaron esa etapa estuvieron Super Mario Bros., Duck Hunt y Excitebike.

Llegada de la primera consola portátil de Nintendo

En 2004, Nintendo lanzó la Nintendo DS, su primera consola portátil con dos pantallas, una de ellas táctil. El dispositivo se convirtió en el sistema más vendido de la compañía.

Dos años después, presentó la Wii, una consola que incorporó controles por movimiento y amplió su alcance entre jugadores de distintas edades.

En el 2027, Nintendo lanzó la primera generación de la Switch. REUTERS/Issei Kato/File Photo
En el 2027, Nintendo lanzó la primera generación de la Switch. REUTERS/Issei Kato/File Photo

En 2017, Nintendo lanzó la Nintendo Switch, una consola híbrida que combinó las funciones de un dispositivo de sobremesa con la posibilidad de jugar de forma portátil.

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