GTA 6 no estará disponible para PC ni celulares y cómo jugarlo en Xbox

Microsoft aseguró los derechos para transmitir Grand Theft Auto VI mediante Xbox Cloud Gaming a partir de su lanzamiento el 19 de noviembre. (Rockstar)

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Microsoft aseguró los derechos de streaming para transmitir Grand Theft Auto VI a través de Xbox Cloud Gaming desde el día de su lanzamiento, el próximo 19 de noviembre. El anuncio llegó de manera indirecta, durante una reunión interna de la compañía con sus empleados.

La confirmación generó expectativa inmediata entre quienes buscan jugar el título de Rockstar Games en PC y celulares. Sin embargo, los propios ejecutivos de Xbox se encargaron de delimitar con precisión los alcances reales del acuerdo.

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Qué dijo la CEO de Xbox sobre el acuerdo

Asha Sharma, directora ejecutiva de Xbox, les comunicó a los empleados que Microsoft está preparando algo en torno a Grand Theft Auto VI que “ningún otro titular de plataforma está haciendo”. La frase, pensada como un adelanto breve, terminó por confirmarse como la referencia al acuerdo de streaming cerrado con Rockstar Games.

Ese acuerdo le otorga a Xbox Cloud Gaming la posibilidad de transmitir el videojuego a los jugadores desde el lanzamiento. No obstante, no está claro por cuánto tiempo permanecerá vigente ese convenio entre ambas compañías.

El acuerdo entre Microsoft y Rockstar Games limita la transmisión del videojuego a consolas Xbox y descarta el acceso desde computadoras, celulares y navegadores. (Microsoft)

¿Se podrá jugar GTA 6 por streaming sin tener una consola Xbox? Sí, pero con condiciones. El acuerdo entre Microsoft y Rockstar Games permite transmitir el juego a través de Xbox Cloud Gaming desde consolas Xbox, aunque no es exclusivo ni incluye el acceso desde computadoras, celulares o navegadores web.

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Después de que trascendiera la noticia con la idea de que el acuerdo sería exclusivo, el director de estrategia de Xbox, Matthew Ball, salió a aclarar la situación en su cuenta de la red social X. Según precisó, Microsoft no transmitirá Grand Theft Auto VI de manera exclusiva, ni tampoco lo hará para computadoras.

Los cambios en Xbox Cloud Gaming que coinciden con el lanzamiento de GTA 6

La noticia sobre los derechos de streaming se conoció un mes después de que Microsoft anunciara modificaciones de peso en su servicio de juego en la nube. A partir de noviembre (el mismo mes en que se lanza Grand Theft Auto VI), la compañía limitará las horas de transmisión disponibles según el tipo de suscripción.

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Los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate contarán con 15 horas mensuales de streaming. Quienes tengan el plan Premium dispondrán de 10 horas, mientras que los usuarios de Game Pass Essential quedarán limitados a apenas cinco horas.

Microsoft establecerá límites mensuales de horas de transmisión en Xbox Cloud Gaming según el nivel de suscripción de Game Pass desde noviembre. (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

En simultáneo, Microsoft habilitará el mes próximo un esquema de pago por uso (pay-as-you-go), que dejará de limitar el acceso a Xbox Cloud Gaming exclusivamente a quienes mantengan una suscripción de Game Pass activa.

Esta modalidad de pago por horas llega en un momento preciso para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI. Permitirá que quienes no posean una consola Xbox, o que prefieran jugar principalmente desde un teléfono, puedan acceder al título mediante la compra de paquetes de horas de transmisión.

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Qué pasa con la versión de GTA 6 para PC

Rockstar Games todavía no anunció una versión para computadoras de Grand Theft Auto VI. Ese vacío de información es clave para entender el alcance real del acuerdo de streaming cerrado por Xbox.

Un convenio de estas características normalmente le permitiría a Microsoft promocionar su servicio de Xbox Cloud Gaming entre jugadores de PC que de otro modo necesitarían una consola Xbox Series X, Xbox Series S o PlayStation 5 para acceder al juego. La aclaración de Matthew Ball descartó esa posibilidad, al menos por el momento.

Rockstar Games no confirmó una versión de Grand Theft Auto VI para computadoras, por lo que los usuarios de PC no podrán utilizar el streaming como vía alternativa. (Rockstar)

Esto significa que los usuarios de computadoras que esperaban utilizar el streaming como una vía alternativa para jugar el título desde su lanzamiento no podrán hacerlo a través de este acuerdo entre Microsoft y Rockstar Games.

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