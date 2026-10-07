Tecno

GTA 6 no estará disponible para PC ni celulares y cómo jugarlo en Xbox

El juego de Rockstar estará disponible en Xbox Cloud Gaming, aunque solamente en consolas por ahora

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego.
Microsoft aseguró los derechos para transmitir Grand Theft Auto VI mediante Xbox Cloud Gaming a partir de su lanzamiento el 19 de noviembre. (Rockstar)
Guardar

Microsoft aseguró los derechos de streaming para transmitir Grand Theft Auto VI a través de Xbox Cloud Gaming desde el día de su lanzamiento, el próximo 19 de noviembre. El anuncio llegó de manera indirecta, durante una reunión interna de la compañía con sus empleados.

La confirmación generó expectativa inmediata entre quienes buscan jugar el título de Rockstar Games en PC y celulares. Sin embargo, los propios ejecutivos de Xbox se encargaron de delimitar con precisión los alcances reales del acuerdo.

PUBLICIDAD

Qué dijo la CEO de Xbox sobre el acuerdo

Asha Sharma, directora ejecutiva de Xbox, les comunicó a los empleados que Microsoft está preparando algo en torno a Grand Theft Auto VI que “ningún otro titular de plataforma está haciendo”. La frase, pensada como un adelanto breve, terminó por confirmarse como la referencia al acuerdo de streaming cerrado con Rockstar Games.

Ese acuerdo le otorga a Xbox Cloud Gaming la posibilidad de transmitir el videojuego a los jugadores desde el lanzamiento. No obstante, no está claro por cuánto tiempo permanecerá vigente ese convenio entre ambas compañías.

Si bien el lanzamiento está programado para los próximos meses, Microsoft podría iniciar pronto una etapa de beta pública.
El acuerdo entre Microsoft y Rockstar Games limita la transmisión del videojuego a consolas Xbox y descarta el acceso desde computadoras, celulares y navegadores. (Microsoft)

¿Se podrá jugar GTA 6 por streaming sin tener una consola Xbox? Sí, pero con condiciones. El acuerdo entre Microsoft y Rockstar Games permite transmitir el juego a través de Xbox Cloud Gaming desde consolas Xbox, aunque no es exclusivo ni incluye el acceso desde computadoras, celulares o navegadores web.

PUBLICIDAD

Después de que trascendiera la noticia con la idea de que el acuerdo sería exclusivo, el director de estrategia de Xbox, Matthew Ball, salió a aclarar la situación en su cuenta de la red social X. Según precisó, Microsoft no transmitirá Grand Theft Auto VI de manera exclusiva, ni tampoco lo hará para computadoras.

Los cambios en Xbox Cloud Gaming que coinciden con el lanzamiento de GTA 6

La noticia sobre los derechos de streaming se conoció un mes después de que Microsoft anunciara modificaciones de peso en su servicio de juego en la nube. A partir de noviembre (el mismo mes en que se lanza Grand Theft Auto VI), la compañía limitará las horas de transmisión disponibles según el tipo de suscripción.

Los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate contarán con 15 horas mensuales de streaming. Quienes tengan el plan Premium dispondrán de 10 horas, mientras que los usuarios de Game Pass Essential quedarán limitados a apenas cinco horas.

Microsoft establecerá límites mensuales de horas de transmisión en Xbox Cloud Gaming según el nivel de suscripción de Game Pass desde noviembre. (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)
Microsoft establecerá límites mensuales de horas de transmisión en Xbox Cloud Gaming según el nivel de suscripción de Game Pass desde noviembre. (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

En simultáneo, Microsoft habilitará el mes próximo un esquema de pago por uso (pay-as-you-go), que dejará de limitar el acceso a Xbox Cloud Gaming exclusivamente a quienes mantengan una suscripción de Game Pass activa.

Esta modalidad de pago por horas llega en un momento preciso para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI. Permitirá que quienes no posean una consola Xbox, o que prefieran jugar principalmente desde un teléfono, puedan acceder al título mediante la compra de paquetes de horas de transmisión.

Qué pasa con la versión de GTA 6 para PC

Rockstar Games todavía no anunció una versión para computadoras de Grand Theft Auto VI. Ese vacío de información es clave para entender el alcance real del acuerdo de streaming cerrado por Xbox.

Un convenio de estas características normalmente le permitiría a Microsoft promocionar su servicio de Xbox Cloud Gaming entre jugadores de PC que de otro modo necesitarían una consola Xbox Series X, Xbox Series S o PlayStation 5 para acceder al juego. La aclaración de Matthew Ball descartó esa posibilidad, al menos por el momento.

GTA 6 no tendrá el modo en primera persona durante su lanzamiento.
Rockstar Games no confirmó una versión de Grand Theft Auto VI para computadoras, por lo que los usuarios de PC no podrán utilizar el streaming como vía alternativa. (Rockstar)

Esto significa que los usuarios de computadoras que esperaban utilizar el streaming como una vía alternativa para jugar el título desde su lanzamiento no podrán hacerlo a través de este acuerdo entre Microsoft y Rockstar Games.

Temas Relacionados

GTA 6XboxMicrosoftRockstar GamesPCVideojuegosGrand Theft Auto VITecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alertan que las notificaciones de emergencia de ChatGPT para adolescentes fallan en situaciones de riesgo

Common Sense Media sostiene que los avisos para padres no se enviaron en pruebas sobre autolesiones o crisis emocional. OpenAI rechazó las acusaciones

Alertan que las notificaciones de emergencia de ChatGPT para adolescentes fallan en situaciones de riesgo

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y arrancó sus operaciones oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

Amazon elimina una función de Alexa que todavía era usada por sus altavoces Echo: estos son los modelos afectados

El cambio afecta a modelos lanzados entre 2018 y 2020 y obliga a utilizar el dispositivo conectado o Bluetooth para controlar la reproducción de contenido

Amazon elimina una función de Alexa que todavía era usada por sus altavoces Echo: estos son los modelos afectados

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este miércoles

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este miércoles

Modelos virtuales, robots en pasarelas de Milán y predicción de tendencias: así la IA conquista la moda

En el evento Vogue World, robots humanoides de Unitree desfilaron ante los ojos de figuras destacadas de la industria como Anna Wintour y Donatella Versace

Modelos virtuales, robots en pasarelas de Milán y predicción de tendencias: así la IA conquista la moda

DEPORTES

Un futbolista de la selección argentina le pidió intercambiar el poncho a La Sole mientras Messi daba su discurso de despedida

Un futbolista de la selección argentina le pidió intercambiar el poncho a La Sole mientras Messi daba su discurso de despedida

Los tres regalos que le dio el plantel de Benín a Lionel Messi: el significado de la particular estatuilla que le entregaron

“Último Tango”, “Dios” y “Leyenda”: la repercusión de la despedida de Lionel Messi en los medios del mundo

La curiosa reacción del entrenador de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo

Qué dijo Papu Gómez sobre el partido despedida de Lionel Messi en su rol de comentarista de la TV de Medio Oriente

TELESHOW

Muna Pauls explicó el profundo motivo detrás de su nuevo tatuaje: “Me lo hice por él”

Muna Pauls explicó el profundo motivo detrás de su nuevo tatuaje: “Me lo hice por él”

Cómo fue el rating de la despedida de Leo Messi: una transmisión que comenzó varias horas antes y dejó números récord

El comunicado del Grupo Cali luego de su show fallido en la despedida de Lionel Messi

La emoción de La Sole después de cantarle a Lionel Messi: el abrazo con Antonela y la historia del poncho bandera

El sentido mensaje de Nico Vázquez en la despedida de su amigo Lionel Messi: “Te vimos caer y levantarte”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia niega que haya riesgo de epidemia de peste neumónica tras la muerte de una trabajadora del instituto de Siberia

Rusia niega que haya riesgo de epidemia de peste neumónica tras la muerte de una trabajadora del instituto de Siberia

EEUU recomienda evitar viajes a esta popular isla turística por amenazas de seguridad: estas son las razones de la alerta

El nuevo fiscal de Bolivia anuncia el arribo de una comisión del Escudo de las Américas para reformar el Ministerio Público

Casi 30.000 cubanos pidieron refugio en Uruguay, pero solo 52 fueron reconocidos con ese estatus

Honduras enfrenta desafíos clave para atraer inversiones, advierte director del BCIE