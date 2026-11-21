Agentes de la ATIC y fiscales del Ministerio Público ejecutaron el allanamiento en la residencial Cedritos, donde fue capturada García Torres. (Foto: Cortesía)

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Kensy Iveth García Torres, conocida como «La Muñeca de la Mafia», recibió detención judicial en Honduras por suponerla responsable del delito de lavado de activos agravado, luego de comparecer ante un juez y protagonizar declaraciones en las que cuestionó las actuaciones de las autoridades y anunció que emprenderá acciones legales.

La resolución se produjo después de su captura el jueves 19 de noviembre en la residencial Cedritos, en San Pedro Sula, durante un allanamiento ejecutado por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y fiscales del Ministerio Público.

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Según las investigaciones, García Torres no habría podido justificar el origen lícito de más de 30 millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente 1.1 millones de dólares, una cantidad que forma parte de los movimientos financieros bajo investigación. La acusación deberá ser sustentada por el Ministerio Público durante el proceso judicial.

Tras la audiencia de declaración de imputado, el juez determinó que permanezca bajo custodia mientras avanza el expediente. La audiencia inicial fue programada para el próximo 24 de noviembre, a las 8:30 de la mañana, diligencia en la que se conocerán los elementos presentados por la Fiscalía y la defensa.

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Kensy Iveth García Torres, conocida como «La Muñeca de la Mafia», compareció ante los tribunales hondureños tras ser capturada en San Pedro Sula. (Foto: Cortesía)

«30 millones es la demanda que les voy a poner por inútiles»

Antes de conocer la resolución, la hondureña ofreció declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a los Juzgados de Criminalidad Organizada. En ese momento cuestionó el procedimiento en su contra y sostuvo que su detención estaría siendo utilizada para desviar la atención de otros problemas.

«Esto es una cortina de humo, hay que maquillar las ineptitudes de otros», manifestó ante las cámaras.

García Torres también anunció que pretende presentar una demanda por una cantidad equivalente a los 30 millones de lempiras que, según sus palabras, estaría relacionada con los daños que considera que le han ocasionado.

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Sin embargo, no identificó a las personas o instituciones contra las que dirigiría la acción legal ni explicó los fundamentos de esa eventual reclamación.

«30 millones es la demanda que les voy a poner por inútiles», expresó durante el intercambio con los periodistas.

Sus declaraciones se produjeron en medio de la atención mediática que ha generado su captura, luego de que las autoridades hondureñas reactivaran las investigaciones sobre su patrimonio y las operaciones financieras que se le atribuyen.

Las autoridades investigan movimientos financieros superiores a 1.12 millones de dólares cuyo origen lícito, según la Fiscalía, no habría sido acreditado. (Foto: Cortesía)

«Arrepiéntanse, Cristo viene pronto»: su mensaje al salir de los tribunales

Al abandonar la comparecencia, los periodistas intentaron obtener una reacción sobre la acusación de lavado de activos y la decisión judicial. No obstante, García Torres respondió con un mensaje de carácter religioso.

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«Que Dios les bendiga, Cristo les ama, arrepiéntanse, Cristo viene pronto. Yo también les amo», expresó ante las cámaras.

Cuando le preguntaron directamente por los señalamientos del Ministerio Público, evitó profundizar en los detalles del expediente y respondió: «Mi Padre celestial tiene la última palabra».

La frase se convirtió en uno de los momentos más comentados de su comparecencia, debido al contraste entre el mensaje religioso y la situación judicial que enfrenta. La resolución implica que continuará privada de libertad mientras se desarrolla la siguiente etapa del proceso.

El caso hondureño también vuelve a poner bajo atención los antecedentes de García Torres en Estados Unidos. La hondureña fue condenada en ese país por conspiración para lavar más de 1.8 millones de dólares procedentes del narcotráfico.

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Ese antecedente corresponde a un proceso distinto del que ahora enfrenta en Honduras. En el expediente actual, el Ministerio Público investiga movimientos financieros cuyo origen, según la acusación, no habría sido debidamente justificado.

La imputada calificó su situación judicial como una «cortina de humo» y cuestionó las actuaciones de quienes considera responsables. (Foto: Cortesía)

Por ahora, la detención judicial no representa una condena por el nuevo señalamiento. La Fiscalía deberá presentar los elementos que respalden la imputación y la defensa tendrá la oportunidad de responder durante las diligencias correspondientes.

La audiencia inicial del 24 de noviembre será clave para determinar si el caso avanza a la siguiente fase judicial. Mientras tanto, García Torres permanecerá bajo custodia y sus declaraciones sobre una eventual demanda forman parte de la controversia que rodea su captura.

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