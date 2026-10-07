Cuáles son los salarios de Elon Musk en Tesla y de Jeff Bezos en Amazon: el secreto detrás de los millonarios con tecnología

Hay marcadas diferencias salariales entre Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, y Jeff Bezos, fundador de Amazon. (Composición)

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Los paquetes de compensación de los principales ejecutivos tecnológicos de Estados Unidos muestran una brecha extrema entre sí. Mientras Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, recibió 158.300 millones de dólares en 2025, Jeff Bezos, fundador y presidente ejecutivo de Amazon, mantiene desde 1998 un salario fijo de apenas 81.400 dólares anuales.

Ambos casos, documentados por la organización sindical AFL-CIO y por el informe anual (proxy) de Amazon ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), ilustran modelos opuestos de remuneración ejecutiva dentro del sector tecnológico estadounidense.

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Musk ganó 2,5 millones de veces más que el empleado medio de Tesla

La compensación de Musk en 2025 equivale a 2.522.203 veces el salario medio de un trabajador de Tesla, fijado en 57.243 dólares anuales. En términos prácticos, el magnate acumula el equivalente al ingreso anual de uno de sus empleados cada 4,23 segundos. Durante un trayecto habitual de media hora de viaje al trabajo, ya habría sumado 24,36 millones de dólares en compensación.

Elon Musk recibió 158.300 millones de dólares en compensación por Tesla durante 2025, según un análisis de la AFL-CIO. (Reuters)

La cifra total surge del valor razonable, calculado en la fecha de otorgamiento, de las acciones restringidas de Tesla que se le asignaron ese año, las cuales podrían llegar a valer hasta 1 billón de dólares si la compañía cumple con determinados objetivos de desempeño.

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En declaraciones a Fortune, Brandon Rees, investigador principal del área de paywatch ejecutivo de la AFL-CIO, describió el paquete de Musk como “algo nunca antes visto” en los casi treinta años que la organización lleva midiendo los niveles de pago a directivos.

Rees añadió que “nuestra economía está cada vez más desequilibrada porque multimillonarios como Elon Musk están tomando una porción mayor de la torta económica mientras los trabajadores luchan para llegar a fin de mes”.

El salario de Musk equivale a 2.522.203 veces el ingreso medio de un empleado de Tesla. (Reuters)

El monto recibido por Musk en 2025 fue 14 veces mayor que la compensación total combinada de todos los demás directores ejecutivos de las empresas que integran el índice S&P 500.

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Si se incluye a Musk en el cálculo, los líderes de las firmas del S&P 500 ganaron en conjunto alrededor de 340 millones de dólares el año pasado, un incremento de aproximadamente 1.700% respecto de 2024. Al excluir su caso particular, el salario promedio de los directores ejecutivos del índice aumentó 21%, hasta 22,8 millones de dólares.

Para dimensionar la brecha, el director ejecutivo promedio del S&P 500 gana 312 veces más que sus empleados, muy por debajo de la relación que presenta Musk frente a la mediana salarial de Tesla.

JJeff Bezos mantiene un salario fijo de 81.400 dólares anuales desde 1998, pese a ser el principal accionista de Amazon. (Reuters)

Bezos cobra el mismo sueldo desde 1998

Bezos, cuyo patrimonio se estima en 375.000 millones de dólares, mantiene un salario de 81.400 dólares anuales desde 1998, cuando lo incrementó desde los 79.197 dólares que percibía el año anterior, según confirmó el proxy de Amazon presentado el jueves ante la SEC. El documento señala textualmente que “el señor Bezos solicitó no recibir compensación adicional y nunca ha recibido una compensación en efectivo anual superior a su monto actual”.

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Ese salario, que en 1998 duplicaba el ingreso medio de los hombres en Estados Unidos (31.096 dólares), apenas superaba en 16% la mediana salarial masculina del último año, fijada en 68.952 dólares, lo que evidencia que no se actualizó junto con la inflación. Bezos explicó en una entrevista para el DealBook Summit de The New York Times los motivos detrás de esta decisión: “Ya poseía una cantidad significativa de la compañía, y simplemente no me sentía bien tomando más. Sentía que me habría parecido incómodo”.

Bezos, reemplazado como director ejecutivo por Andy Jassy en 2021, posee actualmente alrededor del 8% de Amazon y es su principal accionista individual. Al valor de la acción del viernes, esa participación equivalía a unos 225.000 millones de dólares, la mayor parte de su patrimonio total.

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Amazon destinó 1,6 millones de dólares para cubrir gastos de seguridad y viajes de negocios de Bezos en 2025. (Reuters)

El actual director ejecutivo de la compañía, Jassy, percibió un salario base de 365.000 dólares el año pasado, monto equivalente al que reciben todos los funcionarios ejecutivos nombrados de Amazon, incluidos el director ejecutivo de Amazon Web Services, Matt Garman, y el director ejecutivo de la división de tiendas globales, Doug Herrington. La compensación de Jassy en acciones aumentó casi 473.000 dólares entre 2024 y 2025.

Amazon justificó en su presentación ante la SEC que estos salarios bajos, “significativamente menores a los que se pagan a altos directivos en compañías de similar magnitud”, buscan “vincular estrechamente la compensación total con el valor a largo plazo para los accionistas”.

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Bezos recibe además algunos beneficios asociados a su cargo de presidente ejecutivo: la compañía destinó el año pasado 1,6 millones de dólares para cubrir sus gastos de seguridad y viajes de negocios, un monto que la empresa calificó de “especialmente razonable a la luz de su bajo salario y del hecho de que nunca ha recibido compensación en acciones”.