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Ahorra más de 20 dólares en vacaciones: solo debes desconectar estos electrodomésticos

Entre los aparatos que deben quedar desenchufados de la energía al salir de viaje están el refrigerador, la lavadora y el calentador de agua

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En un hogar hay múltiples artículos elementos de cocina o de limpieza que no siempre deben estar conectados a la red eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Salir de casa durante varios días permite reducir el consumo eléctrico, incluso sin contar el ahorro por no utilizar la cocina, la lavadora o el lavavajillas.

La Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) calcula que desconectar electrodomésticos e instalaciones antes de unas vacaciones puede reducir la factura hasta en 20 dólares.

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Además, dejar determinados aparatos apagados y preparar las instalaciones disminuye el riesgo de averías, incendios, pérdidas de agua y problemas de seguridad durante la ausencia.

Un modelo de refrigerador retro similar a los retirados del mercado estadounidense a raíz de reportes de incendios y fallas eléctricas, según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC).
El refrigerador se mantiene encendido todos los días del año excepto en vacaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto dinero consume un refrigerador

El refrigerador es uno de los aparatos que más energía demanda cuando funciona de forma continua. La OCU estima que mantener un modelo combi encendido durante un mes puede costar cerca de 3,5 dólares, mientras que una nevera grande de tipo americano puede alcanzar los 7 dólares mensuales.

Si la ausencia será prolongada, la pauta de expertos es vaciarlo, desconectarlo, limpiarlo y dejar la puerta entreabierta. Esa última medida ayuda a evitar olores y la aparición de moho.

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Cuando queden alimentos que deban conservarse, se puede ajustar el termostato a una temperatura algo menos fría, porque habrá menos productos en el interior.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Dejar el calentador conectado durante todo el mes aumenta la factura de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué se debe apagar el calentador de agua en vacaciones

El calentador mantiene el agua a una temperatura determinada y repone el calor que pierde el depósito. Por ese motivo, puede continuar con su consumo aunque no haya nadie en la vivienda. Dejarlo activo durante un mes puede sumar entre 7 y 10 dólares, según su capacidad y sus características.

La OCU aconseja desconectarlo antes de salir y cerrar las llaves del agua. Se sugiere utilizar el agua almacenada hasta vaciar el termo, una precaución que puede limitar las consecuencias de una fuga o una rotura durante las vacaciones.

Cómo dejar la lavadora, el lavavajillas y la secadora al salir de vacaciones

La lavadora, el lavavajillas y la secadora deben quedar vacíos antes del viaje. Una prenda olvidada o una pieza de vajilla sucia pueden provocar malos olores si permanecen varios días dentro del aparato. Por esta razón, es conveniente secar las gomas y las zonas donde suele acumularse humedad.

Las puertas pueden quedar abiertas o entreabiertas para favorecer el secado interior. En el lavavajillas, un paño puede servir para mantener una pequeña apertura sin dejarlo completamente expuesto.

Un hombre arrodillado con camiseta azul y vaqueros limpia el tambor metálico de una lavadora blanca de carga frontal con un paño azul.
Las vacaciones es un periodo útil para limpiar la lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la secadora, hay que vaciar el depósito de agua condensada. Al regreso, la limpieza de filtros, tambor y juntas puede formar parte de la puesta a punto antes de volver a utilizarlos.

Qué pequeños aparatos y conexiones no deben quedar conectados

Cafeteras, tostadoras, robots de cocina, licuadoras y otros pequeños electrodomésticos suelen permanecer conectados por comodidad.

Cuando la casa quedará vacía durante semanas, es preferible retirarlos de los enchufes. La misma pauta se aplica a los cargadores de teléfonos, tabletas, aspiradoras y otros dispositivos con batería.

Asimismo, el router debería apagarse antes de salir. Aparte de evitar su consumo eléctrico, esta decisión desconecta la red WiFi y reduce la posibilidad de accesos no autorizados.

Granos de café, cuchara dosificadora, calentamiento del agua, ajustes de temperatura, selección de café - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se debe dejar apagada guardada la cafetera para evitar riesgos en la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no es posible desenchufar cada dispositivo, el cuadro eléctrico permite cortar circuitos concretos y limitar los consumos fantasma de microondas, hornos, televisores y otros aparatos que conservan indicadores encendidos.

Por qué se debe evitar tener los aparatos en stand-by

El consumo en espera representa alrededor del 10% de la electricidad que utiliza un hogar, según la OCU. En una casa con un consumo anual medio de 4.500 kWh, ese gasto equivale a 7,5 dólares al mes.

Televisores, sistemas de sonido, consolas, hornos, microondas y otros dispositivos mantienen funciones activas aun cuando parecen apagados. Las pantallas con luces de espera, los relojes de los electrodomésticos y los aparatos con memoria interna son parte de ese consumo.

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