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Descongela el refrigerador antes de irte de vacaciones: puedes reducir su consumo energético un 30%

Regular la temperatura y elegir electrodomésticos eficientes son otras pautas que contribuye a ahorrar dinero en la factura eléctrica

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Una mujer, de perfil, agachada frente a un refrigerador con el congelador abierto lleno de hielo, descongela con una pala. Hay toallas y un tazón en el suelo.
Quitar la escarcha de la nevera evita un consumo excesivo del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de salir de vacaciones, muchos hogares enfocan su atención en la seguridad y el cierre de llaves de paso, pero un aspecto energético suele pasar desapercibido: el consumo del refrigerador.

Este electrodoméstico, presente en la mayoría de las viviendas, permanece conectado las 24 horas y representa una gran parte del gasto energético doméstico.

Ante esta situación, según la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), descongelar el refrigerador antes de ausentarse puede reducir su consumo hasta en un 30%. Dejar el aparato limpio, vacío y desenchufado evita un consumo innecesario, contribuye a la eficiencia energética del hogar y a la economía familiar.

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Por qué el refrigerador consume mucha energía en el hogar

Factura de luz y lamparita, cuentas a pagar sobre una mesa - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El refrigerador es el electrodoméstico que más sube el valor de la factura de electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El refrigerador destaca entre los electrodomésticos por su elevado consumo eléctrico. De acuerdo con la OCU, este aparato puede llegar a representar el 31% del gasto energético de una vivienda.

Esta proporción se explica porque el refrigerador permanece en funcionamiento continuo, a diferencia de otros electrodomésticos que se usan de forma esporádica.

Además, factores como la escarcha acumulada en el congelador incrementan la demanda energética. La OCU advierte que solo tres milímetros de hielo en las paredes del congelador pueden aumentar el consumo energético un 30%. Por ello, la descongelación periódica es esencial para mantener la eficiencia.

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Cómo regular la temperatura del refrigerador para ahorrar energía

Vista posterior de una mujer agachada frente a un refrigerador abierto en una cocina moderna. El congelador tiene escarcha, mientras el refrigerador muestra alimentos organizados.
La temperatura del refrigerador no puede ser muy baja o aumenta su consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regulación de la temperatura interna es otro aspecto clave para el ahorro. Según la OCU, una temperatura de 5°C en el frigorífico y de -17°C en el congelador es suficiente para conservar la mayoría de los alimentos. Ajustar el selector a valores más bajos no mejora la conservación, pero sí incrementa el consumo eléctrico.

Asimismo, evitar la apertura innecesaria de la puerta contribuye a la eficiencia. Cada vez que se la abre, la temperatura interna sube y el motor debe activarse para recuperar el nivel óptimo.

Los expertos sugieren limpiar la parte trasera del aparato con una aspiradora para eliminar el polvo acumulado, porque el intercambio de calor con el ambiente depende en buena medida de esa zona.

Dónde conviene instalar el refrigerador para gastar menos electricidad

Imanes decorativos para refrigerador, accesorios de cocina, decoración magnética, recuerdos y coleccionables, organización divertida - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El refrigerador debe estar lejos de fuentes de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del refrigerador influye de manera directa en su consumo. La OCU aconseja instalarlo alejado de fuentes de calor, como radiadores, hornos o zonas expuestas al sol.

Una ubicación inadecuada obliga al aparato a trabajar más intensamente para mantener la temperatura interna, lo que se traduce en un mayor gasto energético.

Otro aspecto clave es el mantenimiento del espacio alrededor del refrigerador. Permitir la circulación de aire por la parte trasera y evitar la acumulación de polvo garantiza un intercambio térmico eficiente. Esta práctica favorece el funcionamiento del motor y ayuda a contener los costos eléctricos.

Cómo influye la colocación de los alimentos en el consumo del refrigerador

La disposición interna de los alimentos tiene un impacto directo en el rendimiento del refrigerador. La OCU sugiere aprovechar el volumen del aparato sin comprimir los productos, para permitir la circulación de aire frío. Ubicar cada alimento en su compartimento específico favorece la conservación y el ahorro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada compartimiento está enfocado en un tipo de alimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los compartimentos de 0°C están diseñados para productos frescos como carne o pescado. Para congelar alimentos, la organización sugiere comprobar que el congelador cuente con cuatro estrellas . Estos modelos alcanzan temperaturas entre –17°C y –24°C, adecuadas para la congelación segura.

Los expertos desaconsejan introducir comida caliente en la nevera o el congelador, pues esto obliga al motor a trabajar más tiempo y eleva el consumo energético.

Qué modelo de refrigerador elegir para reducir el gasto enegértico

La elección de un modelo eficiente determina el gasto a largo plazo. Los refrigeradores pueden consumir entre 500 Wh y 1.100 Wh diarios, lo que supone una diferencia de hasta 30 euros al año entre modelos.

En este sentido, optar por un aparato con una buena etiqueta energética y revisar las especificaciones del fabricante son pasos para contener el gasto.

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