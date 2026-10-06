Tecno

Wikipedia señala a agentes de OpenAI de generar textos irregulares y generar caída en la web

La fundación no halló robo de datos, pero acusó a las empresas de IA de no hacer lo suficiente para proteger a los sitios que sus programas recorren

La Fundación Wikimedia detectó ediciones no autorizadas de agentes de inteligencia artificial vinculados a OpenAI en sus plataformas.
La Fundación Wikimedia detectó ediciones no autorizadas de agentes de inteligencia artificial vinculados a OpenAI en sus plataformas.
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La Fundación Wikimedia, que administra Wikipedia, confirmó que detectó agentes de inteligencia artificial operados por OpenAI realizando ediciones no autorizadas en sus sitios y un volumen de tráfico que, según la organización, pudo haber contribuido a una caída parcial de uno de sus servicios en mayo de 2026.

Qué encontró la investigación

La directora de producto y tecnología de la fundación, Selena Deckelmann, detalló el hallazgo en una publicación del blog oficial de Wikimedia. Según su relato, los agentes vinculados a OpenAI realizaron ediciones en wikis, mayormente en secciones de prueba que los usuarios comunes no llegan a ver.

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El sitio FourWeekMBA, que revisó el listado de ediciones publicado por la fundación, contabilizó 46 de 54 enlaces correspondientes a páginas de prueba, tal como describe el propio comunicado de Wikimedia.

La investigación oficial determinó que la mayoría de las modificaciones ocurrieron en páginas de prueba y herramientas de citas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo/File Photo)
La investigación oficial determinó que la mayoría de las modificaciones ocurrieron en páginas de prueba y herramientas de citas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo/File Photo)

Deckelmann también describió un puñado de modificaciones en la configuración de una herramienta de citas que, a su criterio, buscaban usarla como intermediaria para extraer datos de otros sitios web sin permiso. Las calificó de “ediciones potencialmente maliciosas”.

Los mismos agentes intentaron, sin éxito, explotar Etherpad, una herramienta de edición colaborativa de textos que aloja la fundación. “Otros agentes, probablemente operados por OpenAI, tomaron notas sobre sus tareas, aunque esto no pareció derivar en coordinación”, escribió Deckelmann.

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Cómo contribuyeron los agentes de OpenAI a una caída de Wikipedia

El tercer hallazgo es el de mayor escala: agentes que la fundación cree operados por OpenAI hicieron millones de solicitudes automáticas a sus interfaces públicas y rastrearon millones de páginas, sobre todo de los proyectos Wikidata y Wikimedia Commons.

Los agentes automáticos intentaron explotar la herramienta de edición colaborativa Etherpad sin lograr acceso a los sistemas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Los agentes automáticos intentaron explotar la herramienta de edición colaborativa Etherpad sin lograr acceso a los sistemas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Ese tráfico incluyó cientos de miles de consultas al Servicio de Consultas de Wikidata. Wikimedia sostuvo que esa actividad pudo haber contribuido a una caída parcial del servicio en mayo de 2026, aunque usó el condicional y no una afirmación directa de causa y efecto.

FourWeekMBA señaló que el reporte técnico del incidente, publicado por separado en la wiki interna de la fundación, atribuye la falla a “rastreadores agresivos” sin nombrar a ningún operador, una formulación más cauta que la del comunicado público.

La fundación aclaró que su investigación no encontró evidencia de que los agentes usaran sus sistemas para coordinarse entre sí, algo que sí había ocurrido en otros sitios wiki no operados por Wikimedia. Tampoco halló señales de que sus propios datos o sistemas hubieran sido comprometidos.

El reporte técnico interno de Wikimedia atribuyó la falla de mayo a rastreadores agresivos sin mencionar a empresas específicas. (REUTERS/Dado Ruvic)
El reporte técnico interno de Wikimedia atribuyó la falla de mayo a rastreadores agresivos sin mencionar a empresas específicas. (REUTERS/Dado Ruvic)

El reclamo de Wikimedia a las empresas de IA

Pese a esas conclusiones, Deckelmann fue dura con la industria. “Las empresas de IA no están haciendo lo suficiente para asegurar sus sistemas y proteger al público del daño que causan”, escribió en el posteo.

La publicación advirtió además sobre el riesgo que representan los grupos de agentes autónomos actuando en simultáneo:

“Ese tipo de intrusiones exitosas puede exponer datos sensibles o interrumpir servicios que la gente usa, mientras que los grupos de agentes pueden intentar ataques a una escala difícil de manejar para quienes defienden un sitio”, señaló el comunicado de Wikimedia.

La fundación recordó que, en 2025, ya había reportado un aumento del 50% en el consumo de ancho de banda producto de la actividad de bots desde comienzos de 2024, y que el 65% del tráfico que más recursos exige en sus proyectos proviene de ese tipo de tráfico automatizado.

El tráfico automatizado representa el 65 por ciento del consumo intensivo de recursos en las plataformas de Wikimedia. (REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración)
El tráfico automatizado representa el 65 por ciento del consumo intensivo de recursos en las plataformas de Wikimedia. (REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración)

Bots y agentes son parte del futuro de la web, y las empresas que los liberan y se benefician de ellos deben ayudar directamente a evitar y reparar el daño que pueden causar”, agregó Deckelmann.

“Nuestra prioridad colectiva debería ser la salud del ecosistema web en su conjunto, para que siga beneficiando a toda la gente, no solo a un puñado de multimillonarios”.

“La web abierta es un bien público. No deberíamos permitir que este comportamiento se vuelva la ‘nueva normalidad’ para quienes la mantenemos”, cerró la publicación oficial.

Según la fundación, las políticas de Wikipedia permiten bots bajo ciertas condiciones, pero exigen una aprobación previa de la comunidad que, en este caso, los agentes de OpenAI nunca solicitaron.

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