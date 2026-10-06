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La velocidad ideal del internet para ver Las Guerreras K-pop sin cortes y en 4K desde el Smart TV

La aplicación de Netflix adapta la resolución de la imagen de la película según la calidad de la red WiFi y la cantidad de dispositivos conectados

(Netflix)
Las Guerreras K-pop solo están disponibles en Netflix en diferentes idiomas. (Foto: Netflix)
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Para ver Las Guerreras K-pop sin interrupciones y en resolución 4K desde un Smart TV, la conexión a internet debe sostener una velocidad suficiente durante toda la reproducción.

Netflix sugiere al menos 15 Mb/s para los contenidos en ultra alta definición (UHD), aunque la cifra disponible en el hogar puede variar según el uso simultáneo de otros dispositivos.

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Qué velocidad de internet se necesita para cada calidad de imagen

Netflix establece distintos valores según la resolución seleccionada o disponible en cada dispositivo. Para la alta definición de 720p, la recomendación es de 3 Mb/s o más. Esa calidad puede ser suficiente en pantallas pequeñas, aunque presenta menos detalle que las opciones superiores.

Netflix sugiere 3 Mb/s para HD, 5 Mb/s para FHD y al menos 15 Mb/s para contenidos en 4K. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)
Netflix sugiere 3 Mb/s para HD, 5 Mb/s para FHD y al menos 15 Mb/s para contenidos en 4K. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)

La reproducción en alta definición completa, identificada como 1080p o FHD, requiere al menos 5 Mb/s. En tanto, el salto a ultra alta definición demanda 15 Mb/s o más.

La diferencia se explica por la cantidad de información que debe llegar al televisor: cuanto mayor es la resolución, más datos necesita descargar la conexión en cada instante.

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Por qué la resolución puede bajar de calidad durante la película

La caída de resolución suele responder a un mecanismo automático de adaptación. Si la red pierde velocidad o presenta inestabilidad, Netflix reduce temporalmente la calidad del video para que la película continúe sin cortes. El resultado puede ser una imagen menos definida, con detalles borrosos o menor contraste en escenas con movimiento.

Netflix reduce la resolución cuando detecta una caída de velocidad o una conexión inestable en el televisor. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Illustration/File Photo)
Netflix reduce la resolución cuando detecta una caída de velocidad o una conexión inestable en el televisor. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Illustration/File Photo)

El problema no siempre depende del plan contratado. Una conexión que alcanza los 15 Mb/s en una medición puntual puede rendir menos en determinados horarios, cuando varios usuarios utilizan la misma red o cuando el Smart TV recibe una señal WiFi débil. Influyen la distancia al router, las paredes y la interferencia de otros aparatos inalámbricos.

Cómo saber si el Smart TV recibe suficiente velocidad de internet

Una primera medida consiste en realizar una prueba de velocidad desde el propio televisor, si el modelo tiene esa función, o desde un dispositivo conectado a la misma red WiFi. La medición debe acercarse o superar los 15 Mb/s para sostener la reproducción de la película en UHD.

Es útil hacer la prueba mientras otros aparatos de la casa están en uso. Ese escenario ofrece una referencia más cercana a las condiciones reales de reproducción. Si la velocidad baja por debajo del mínimo o fluctúa de forma frecuente, el contenido podría iniciar en 4K y luego pasar a una resolución menor.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Es clave que la red WiFi sea estable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambios ayudan a mejorar la velocidad del WiFi en el televisor

Acercar el router al Smart TV, siempre que sea posible, reduce la pérdida de señal. El dispositivo debe ubicarse en un lugar abierto, alejado de muebles cerrados, objetos metálicos y obstáculos gruesos. Colocarlo a mayor altura puede favorecer la distribución de la red dentro del hogar.

Otra alternativa es desconectar de manera temporal los dispositivos que no se utilicen mientras se reproduce la película. Pausar descargas, copias de seguridad y transmisiones en otros televisores libera ancho de banda.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El módem debe estar en un lugar central sin obstáculos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, si el router cuenta con redes de 2,4 GHz y 5 GHz, la segunda suele ofrecer mayor velocidad a distancias cortas, aunque tiene menor alcance.

Por qué se debe conectar el Smart TV por cable de red

La conexión mediante cable Ethernet suele ofrecer más estabilidad que el WiFi, porque evita parte de las interferencias y pérdidas de señal inalámbrica. Para un televisor que permanece cerca del router, esta opción puede ayudar a mantener los 15 Mb/s mínimos requeridos para 4K sin variaciones frecuentes.

Si instalar un cable no es viable, un repetidor WiFi puede ampliar la cobertura en habitaciones alejadas. La elección depende de la distribución de la vivienda y de la distancia entre el router y el televisor.

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