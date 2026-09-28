Tecno

Las Guerreras K-pop en español latino y 4K: esta es la velocidad de internet recomendada por Netflix

La estabilidad de la resolución de la película en la aplicación de la plataforma streaming depende de la ubicación del router y de los dispositivos conectados

Imagen de 'Las guerreras K-pop'. (Netflix)
Las Guerreras K-pop están disponibles en Netflix en diferentes idiomas. (Foto: Netflix)
Guardar

Ver Las Guerreras K-pop en español latino y con resolución 4K requiere más que elegir la película dentro de Netflix. La plataforma streaming establece condiciones de conexión a internet, compatibilidad del plan y capacidad técnica del dispositivo para sostener la reproducción sin cortes ni una reducción de la definición.

La velocidad contratada con el proveedor no siempre coincide con la disponible en el televisor, computadora o celular. El uso simultáneo de la red por otros dispositivos, la distancia respecto del router y las interferencias del WiFi pueden afectar la imagen y obligar al servicio a bajar la calidad de forma automática.

PUBLICIDAD

Qué velocidad de internet se necesita para ver Las Guerreras K-pop en 4K

Netflix sugiere una conexión de al menos 15 Mb/s para reproducir contenido en UHD o 4K, la máxima resolución disponible en la plataforma. Esta opción permite mostrar un mayor nivel de detalle, sobre todo en pantallas de gran tamaño y dispositivos compatibles con esa tecnología.

Netflix maneja unos parámetros para cada resolución en sus películas. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/)
Netflix maneja unos parámetros para cada resolución en sus películas. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/)

Ese parámetro se refiere a la velocidad efectiva que recibe el dispositivo donde se reproduce la película. Un plan de internet de 15 Mb/s puede resultar insuficiente si, al mismo tiempo, hay videollamadas, descargas de archivos, videojuegos en línea o transmisiones activas en otros dispositivos de la casa.

Cómo comprobar la velocidad de internet disponible antes de ver la película

Netflix sugiere realizar una medición antes de iniciar contenido en 4K. En celulares, tabletas y computadoras, una opción es Fast.com, el sitio de prueba de velocidad de la compañía, que comienza el análisis de descarga de forma automática y no exige instalar programas.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Es clave comprobar la calidad del internet antes de reproducir la película. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado muestra la capacidad de conexión disponible en ese momento, que puede diferir de la velocidad ofrecida por la empresa proveedora. La distancia entre el dispositivo y el router, la saturación del WiFi y la cantidad de dispositivos conectados modifican ese valor.

En televisores inteligentes y reproductores conectados a la pantalla, la verificación puede realizarse desde la aplicación de Netflix. El usuario debe entrar al menú de ayuda y seleccionar la opción “Comprobar red”, que analiza el vínculo entre el dispositivo y el servicio.

Si la prueba no se completa o aparece un mensaje de error, es posible que el televisor o reproductor no tenga acceso a internet. Antes de reiniciar Las Guerreras K-pop, conviene revisar la conexión inalámbrica, los cables y el funcionamiento del router para descartar fallas locales.

Hombre sostiene un modem wifi blanco con luces encendidas sentado en una sala hogareña.
La ubicación del módem es clave para evitar interferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué forma mejorar la velocidad de internet en casa para ver Netflix

Ubicar el router en una zona central de la vivienda, lejos de paredes gruesas, muebles grandes y aparatos que pueden generar interferencias, ayuda a que la señal inalámbrica llegue con mayor estabilidad al televisor, la computadora o el celular.

Conviene mantener el router elevado y actualizarlo si presenta fallas frecuentes o no admite estándares de conexión más recientes. Otra medida es reducir el consumo simultáneo de la red. Pausar descargas, videollamadas, juegos en línea y transmisiones en otros dispositivos libera ancho de banda para la reproducción.

Cuando sea posible, conectar el televisor o reproductor mediante un cable Ethernet ofrece una conexión más estable que el WiFi y puede evitar descensos de calidad durante películas en 4K.

Un microondas blanco en la mesada de una cocina - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El horno microondas es el principal culpable de fallos en la red inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué electrodomésticos pueden interferir en la red WiFi

Algunos electrodomésticos pueden afectar la estabilidad de la red inalámbrica si operan cerca del router o del dispositivo que reproduce Netflix. Los hornos de microondas son uno de los casos más frecuentes, porque pueden emitir señales en una banda similar a la utilizada por muchas conexiones WiFi de 2,4 GHz.

Asimismo, los teléfonos inalámbricos, monitores para bebés y dispositivos Bluetooth pueden provocar interferencias en determinados hogares.

Neveras, lavadoras y otros electrodomésticos grandes no suelen bloquear la señal por sí solos, pero sus componentes metálicos pueden dificultar su propagación de la señal.

Temas Relacionados

Las Guerreras K-popLas Guerreras K-pop en español latinoInternetNetflixPelículaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

CEO de Anthropic y Trump mantuvieron su primer encuentro en medio de la disputa por la inteligencia artificial

La cita llega tras el pedido de Amodei de frenar el desarrollo de la IA y su ausencia en la cena con el presidente de China, Xi Jinping

CEO de Anthropic y Trump mantuvieron su primer encuentro en medio de la disputa por la inteligencia artificial

Qué hacer antes de pagar por código QR en un restaurante o estacionamiento para evitar estafas

Se debe verificar que el cartel no haya sido manipulado, revisar la dirección web antes de abrirla y evitar páginas que pidan contraseñas de cuentas bancarias

Qué hacer antes de pagar por código QR en un restaurante o estacionamiento para evitar estafas

Cómo tener más batería en la computadora: el cambio que debes hacer en Windows 11

La configuración de la tasa de actualización de la pantalla es clave para optimizar el consumo de batería

Cómo tener más batería en la computadora: el cambio que debes hacer en Windows 11

Batería baja y sobrecalentamiento: señales de que te espían por la cámara del celular

Fallas de funcionamiento, reinicios sin motivo y actividad inusual de aplicaciones sensibles pueden estar vinculados a spyware

Batería baja y sobrecalentamiento: señales de que te espían por la cámara del celular

Borrar caché en Instagram y Facebook: cómo hacerlo para ganar espacio en el celular

La eliminación de la caché ayuda a liberar espacio pero no convierte a un celular lento en uno rápido

Borrar caché en Instagram y Facebook: cómo hacerlo para ganar espacio en el celular

DEPORTES

Preocupación en Uruguay y en Flamengo por la fractura que sufrió Giorgian De Arrascaeta: el momento de la lesión

Preocupación en Uruguay y en Flamengo por la fractura que sufrió Giorgian De Arrascaeta: el momento de la lesión

Crece la crisis en Ferrari: un histórico rival de la F1 se postuló para dirigir el equipo y generó la reacción del jefe de la escudería

Dieron a conocer los audios del VAR de la final entre Estudiantes y Rosario Central: la polémica que no se reveló

Se confirmó el horario de los amistosos de la selección argentina y del partido despedida de Lionel Messi

Juan Pablo Vojvoda dejará de ser el entrenador de Racing tras la dura derrota contra Boca Juniors

TELESHOW

El conmovedor recuerdo de Facundo Arana a Romina Yan en el aniversario de su muerte: “Dejó una huella de cariño enorme”

El conmovedor recuerdo de Facundo Arana a Romina Yan en el aniversario de su muerte: “Dejó una huella de cariño enorme”

Mica Lapegüe mostró la reacción que tuvo al amamantar por primera vez a su hija: “No creía la fuerza que tiene”

El particular mensaje de Mauro Icardi tras confirmar su infidelidad: “Papucho te amamos”

Dyango habló de su nuevo proyecto entre Argentina y España: “Este es el país que me vio nacer artísticamente”

¿Juana Tinelli nuevamente enamorada?: quién es el joven emprendedor gastronómico que la habría conquistado

INFOBAE AMÉRICA

Seis muertos en Guatemala: hombres armados irrumpen en un centro deportivo en Zacapa, nadie reivindica el operativo y hay una niña de 10 años entre las víctimas

Seis muertos en Guatemala: hombres armados irrumpen en un centro deportivo en Zacapa, nadie reivindica el operativo y hay una niña de 10 años entre las víctimas

La cuenta regresiva para León XIV en Uruguay: 60.000 personas en el Centenario y una visita que costará USD 3 millones

“Ni se imaginan el estrés”: El testimonio de una creadora de contenido cubana que intenta no deprimirse tras días sin electricidad

El café de Honduras llega a manos del papa León XIV

La deuda con los fondos de pensiones superaría USD 12 mil millones en 2026 en El Salvador, advierte economista