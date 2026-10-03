Apple limitará acceso al disco de Mac debido al riesgo de los agentes de IA

Apple introducirá nuevos controles sobre el permiso "Full Disk Access" en macOS para proteger a los usuarios frente a los agentes de inteligencia artificial. (Reuters)

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Apple anunció que introducirá nuevos controles sobre una función de macOS conocida como “Full Disk Access” (acceso total al disco), después de reconocer que los agentes de inteligencia artificial que operan en computadoras de escritorio han incrementado los riesgos asociados con este tipo de permisos. La compañía con sede en Cupertino explicó que, en adelante, exigirá una “acción explícita del usuario” para que una aplicación pueda obtener ese nivel de acceso.

La función Full Disk Access fue diseñada originalmente para que las aplicaciones de respaldo funcionaran con normalidad en Mac, ya que permite sortear los controles de privacidad habituales del sistema operativo.

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Sin embargo, Apple advirtió que “algunos desarrolladores están utilizando el Full Disk Access de maneras que podrían poner en riesgo a los usuarios”, al exponer todo lo que hay en sus sistemas, incluidos archivos, correo, mensajes e incluso el historial de navegación, sin el pleno conocimiento y comprensión de los usuarios.

La compañía advirtió que algunos desarrolladores usan este permiso de forma riesgosa, sin que los usuarios comprendan del todo el alcance del acceso otorgado. (Europa Press)

El antecedente de Muse y los mensajes privados

El anuncio de la empresa llega pocos días después de que el columnista de Inc. Jason Aten reportara que Muse, el agente de IA de Meta para Mac, conocía el contenido de sus mensajes privados, pese a que aseguró no haberle otorgado ese permiso de forma explícita.

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El episodio generó dudas sobre el nivel de seguridad y confianza que los usuarios depositan en las herramientas de IA de escritorio, capaces de controlar funciones del sistema y acceder a archivos y mensajes personales.

Meta respondió a la denuncia y la cuestionó. El vocero de la compañía, Andy Stone, sostuvo que el acceso a la aplicación Mensajes es “completamente opcional” y precisó que el usuario debe habilitar tanto el Full Disk Access como el conector específico de Mensajes para que Muse pueda leer ese contenido.

Meta respondió a la polémica y aseguró que el acceso de Muse a la aplicación Mensajes requiere habilitación manual por parte del usuario. (Europa Press)

El caso de Muse no fue el único antecedente que motivó la decisión de Apple. Un reporte de la revista Wired había señalado previamente que una falla en la aplicación de ChatGPT para Mac podría haber permitido a atacantes acceder a datos sensibles de los usuarios.

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Cómo funciona el permiso que Apple busca restringir

Full Disk Access es un permiso de macOS que otorga a una aplicación acceso al sistema completo del usuario. Clientes de escritorio de agentes de IA, como OpenClaw, Dots y Muse, suelen solicitar a los usuarios que habiliten esta función para que los asistentes puedan operar sobre archivos, mensajes y otros datos personales.

Esa capacidad amplía el tipo de tareas que estos sistemas pueden ejecutar, pero también implica riesgos considerables para la privacidad.

Un reporte previo de Wired había detectado una falla en la app de ChatGPT para Mac que podía exponer datos sensibles a terceros. (Europa Press)

Precisamente por esa razón, parte de los usuarios optó por utilizar agentes de IA en equipos dedicados y separados de su uso personal, una tendencia que contribuyó a la escasez de Mac Mini registrada este año.

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Los próximos pasos de la compañía

Apple no precisó una fecha para el lanzamiento de los nuevos controles ni detalló los cambios técnicos específicos que aplicará sobre el sistema de permisos. La empresa tampoco respondió a las consultas enviadas por medios como TechCrunch y The Verge sobre el cronograma de implementación.

En su comunicado dirigido a desarrolladores, la compañía fue clara sobre la urgencia del problema: “A medida que los agentes de IA se vuelven cada vez más capaces y autónomos, los riesgos asociados con este nivel de acceso crecerán de manera sustancial”. La empresa agregó que su objetivo es garantizar que los usuarios comprendan con claridad esos riesgos antes de otorgar semejante nivel de acceso, de modo que puedan tomar decisiones informadas sobre sus propios datos y privacidad.

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