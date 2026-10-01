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Pedir comida sin usar apps y por mensaje de texto ya es posible: este es el asistente de IA que lo hace realidad

La herramienta de DoorDash funciona dentro de Apple Messages al vincularse con el número telefónico del usuarios y reconoce pedidos habituales

Un hombre en bicicleta con una mochila de reparto entrega dos envases de comida a una mujer de pie frente a la puerta de una casa de ladrillo.
DoorDash permite realizar pedidos de comida directamente desde la aplicación Messages de Apple mediante un asistente de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pedir comida a domicilio ya no requiere abrir una aplicación: los usuarios de iPhone podrán hacer una orden mediante un mensaje de texto en Messages de Apple, con un asistente de inteligencia artificial de DoorDash que interpreta el pedido, propone opciones y prepara el carrito.

La función estará disponible inicialmente mediante una lista de espera para usuarios de Estados Unidos con iOS. La compañía prevé incorporar soporte para Android más adelante, según TechCrunch.

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El sistema se integra a la conversación de Messages y permite escribir instrucciones cotidianas, como “pedir lo de siempre”. A partir de ese mensaje, el asistente identifica el historial de compras asociado al número telefónico y puede sugerir la orden que el cliente suele realizar en una fecha determinada.

La función de DoorDash se lanzó mediante una lista de espera para usuarios de iOS en Estados Unidos y prevé sumar soporte para Android. (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)
La función de DoorDash se lanzó mediante una lista de espera para usuarios de iOS en Estados Unidos y prevé sumar soporte para Android. (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

Messages de Apple permitirá armar el pedido desde una conversación

Además de repetir una compra habitual, el usuario puede pedir un plato puntual o consultar qué alternativas hay cerca. El asistente busca restaurantes, reúne los productos en un carrito y puede enviar imágenes de los platos recomendados dentro de la misma conversación.

La herramienta está diseñada para que el proceso se complete sin navegar por los menús de la aplicación principal. Antes de pagar, el cliente podrá revisar los artículos seleccionados y los datos de la compra.

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Para las órdenes de varias personas, el sistema puede reunir preferencias alimentarias y cantidades distintas en un único pedido. La vinculación entre el teléfono y el perfil del usuario permite considerar pedidos previos, preferencias registradas y el método de pago guardado.

Primer plano de un iPhone mostrando una conversación de texto con la interfaz de Rich Communication Services (RCS) y mensajes cifrados
El asistente de DoorDash utiliza el historial de compras asociado al número telefónico para sugerir la orden del cliente. (Apple)

La inteligencia artificial usa el historial y las preferencias del usuario

El anuncio forma parte de una estrategia de asistentes capaces de ejecutar tareas dentro de servicios cotidianos. Andy Fang, cofundador de DoorDash, presentó esa línea de trabajo durante el evento Dash Forward.

“Creemos que los agentes son un nuevo paradigma de aplicación y estamos construyendo pensando en ese futuro en DoorDash, con mucho más por venir”, afirmó Fang, según recogió Dexerto.

La función de mensajería se suma a Ask DoorDash, el asistente que la empresa ya ofrecía dentro de su aplicación.

La compañía también abrió una lista de espera para una versión corporativa basada en el protocolo de contexto de modelo (MCP), un estándar que conecta asistentes de IA con sistemas externos.

La nueva función está disponible en fase de lista de espera para usuarios de iOS en Estados Unidos. (REUTERS/Jeenah Moon)
La nueva función está disponible en fase de lista de espera para usuarios de iOS en Estados Unidos. (REUTERS/Jeenah Moon)

Esa versión está orientada a pedidos empresariales. Fang indicó además que la firma conversa con Meta y otras compañías de inteligencia artificial para llevar el servicio a las aplicaciones que las personas utilizan con frecuencia.

La empresa recomienda comprobar el carrito antes de pagar

La paltaforma advirtió que el asistente puede cometer errores y aconsejó verificar la orden antes de confirmar el pago. Durante las pruebas iniciales, algunos usuarios detectaron diferencias entre precios o imágenes enviados por mensaje y la información que aparecía después en la aplicación, según el mismo medio.

La compañía señaló que los siguientes usuarios admitidos desde la lista de espera recibirán una versión actualizada para corregir esos inconvenientes.

La incorporación de Messages de Apple coincide con otras pruebas tecnológicas de la empresa, entre ellas entregas con drones en restaurantes seleccionados del norte de California.

Una persona con chaqueta acolchada negra, gorra y mascarilla, pedalea en bicicleta llevando una mochila de entrega DoorDash roja en su espalda
DoorDash acordó pagar 131,5 millones de dólares en Nueva York para compensar a los repartidores por diferencias en los pagos registrados. (Reuters)

Según Dexerto, los vuelos de prueba registraron un tiempo promedio inferior a cinco minutos desde el restaurante hasta la puerta del cliente, y el servicio contempla acuerdos con cadenas como Chipotle y Popeyes.

Nueva York logra acuerdo de 131 millones con DoorDash

Un acuerdo por 131,5 millones de dólares fue anunciado por las autoridades de Nueva York con la aplicación DoorDash para compensar a los repartidores de comida (‘deliveristas’) por insuficiencias sistemáticas en sus pagos.

Según un comunicado de la Alcaldía, el pacto cierra una investigación del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, durante la cual se analizaron 152 millones de pagos y 110 millones de horas trabajadas para establecer que la empresa excluía tiempo al calcular las remuneraciones.

El período examinado por la investigación abarcó desde abril de 2022 hasta junio 2024 e incluyó pagos evadidos mediante un algoritmo.

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