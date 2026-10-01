“Mi hijo no es ruso”: El desesperado clamor de madres dominicanas que exigen rescatar a sus hijos en el frente Ruso

Un grupo de hombres uniformados realiza un registro en un campamento militar en la nieve donde se observa un cartel contra el uso de reclutas como carne de cañón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La angustia y la incertidumbre se han apoderado de decenas de familias en la República Dominicana tras conocerse la dramática situación de jóvenes contratados bajo falsas promesas laborales que terminaron en las filas del ejército ruso.

A través de coberturas realizadas por medios locales como El Nuevo Diario y AN7 Actualidad, así como reportes entregados a Infobae, familiares y defensores de derechos humanos continúan alzando la voz para exigir la inmediata intervención de las autoridades gubernamentales y diplomáticas ante lo que califican como una red de engaño y reclutamiento forzado.

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Ante la creciente presión social y las alarmantes denuncias, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) de la República Dominicana emitió un comunicado oficial el pasado 25 de septiembre de 2026 donde brindó su postura oficial.

En su pronunciamiento oficial, el Estado asume el compromiso público de intervenir de forma directa. El MIREX asegura que brindará la debida asistencia consular a todos aquellos dominicanos que, tras haber accedido a este tipo de ofertas engañosas, se encuentren atravesando situaciones de alto riesgo o desamparo en el extranjero, al tiempo que facilitará las gestiones pertinentes para lograr su retorno seguro al país.

No obstante, en el municipio de Bajos de Haina, la desesperación se palpa en las calles. Madres y hermanas de los jóvenes afectados compartieron sus desgarradores testimonios sobre el calvario que están viviendo desde que sus seres queridos salieron del país caribeño. Solo en la comunidad de Bajos de Haina se contabilizan 50 dominicanos que fueron engañados, según las denuncias de sus allegados y representantes comunitarios.

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Entre lágrimas y desesperación, familiares de jóvenes dominicanos denuncian que fueron engañados con falsas ofertas de trabajo para viajar a Rusia, y ahora están siendo obligados a combatir en la guerra contra Ucrania. Piden una respuesta urgente de las autoridades.

Una de las madres entrevistadas relató entre lágrimas la angustia de saber que su hijo se encuentra en la primera línea de combate en territorio ucraniano. Según explicó, la última vez que logró comunicarse con él fue a través de una breve llamada telefónica. Aunque el joven intentó tranquilizarla asegurando que se encontraba bien, la realidad que percibe la familia es sombría.

Las ofertas que recibieron estos jóvenes dominicanos abarcaban diversos oficios técnicos y manuales. Franklin, un ciudadano de 32 años, explicó ante los medios la situación de su hermano, Fraichel Nina Pacheco, de 34 años. De acuerdo con Franklin, a su hermano lo contactaron para laborar en el área de electricidad.

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No obstante, al pisar territorio extranjero, fue sometido de inmediato a entrenamiento militar. “A mi hermano, principalmente, lo llevaron como electricista. Y nunca le han dado ni siquiera una pinza para que agarre un cable”, afirmó categóricamente durante la manifestación.

Según detallaron los parientes, la red de reclutamiento prometía contratos de:

Trabajo en áreas como electricidad

Plomería

Soldadura

Carpintería

Conducción de camiones.

La falta de empleo y las limitadas oportunidades económicas en sus comunidades llevaron a estos jóvenes a aceptar las ofertas sin sospechar el trasfondo de la propuesta. En algunos casos, los reclutadores instruyeron a los viajeros a no dar detalles sobre el verdadero destino o a afirmar que viajarían a países de la región, como Panamá, para luego trasladarlos a Europa del Este.

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Al llegar a Rusia, los dominicanos se encontraron con una realidad aterradora: entrenamiento con fusiles, duras prácticas militares y pésimas condiciones de alimentación.

El hermano de un dominicano que viajó a Rusia con una oferta de trabajo como electricista denuncia que fue engañado. Asegura que, al igual que otros compatriotas, le hicieron firmar un contrato en ruso y ahora lo enviarán al frente de guerra contra Ucrania.

Denuncias de Derechos Humanos y alcance nacional

El impacto de este fenómeno trasciende los límites de Haina. Según el reporte brindado a Infobae por el activista Carlos Manuel Sánchez Díaz, coordinador general para la Región Sur del Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDDH), la problemática afecta a diversas provincias y localidades del territorio dominicano.

Sánchez Díaz advirtió que además de Haina, se han identificado casos de jóvenes captados en La Romana, Santiago, San Cristóbal, Santo Domingo, Higüey y San Pedro de Macorís.

A nivel nacional, la entidad de derechos humanos estima que hay alrededor de 200 jóvenes dominicanos inmersos en esta difícil situación en Europa del Este. El representante del CDDH manifestó su profunda preocupación por las familias y hace un llamado gubernamental para que las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Palacio Nacional mantengan acciones activas y prioritarias para el rescate de estos ciudadanos.

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Mientras tanto, las madres y parientes continúan esperando una acción diplomática decisiva que ponga fin a la pesadilla y permita el retorno seguro de sus hijos a suelo dominicano.